Один из лучших персонажей «Человека-паука» – вредный главред Джей Джона Джеймсон. Актер плакал, когда вернулся в фильм спустя 14 лет – и в 66 выглядит атлетичнее всех нас
Человек-паук возвращается в кинотеатры 15 декабря. С каким сюжетом? Что личность паука все знают. Это благодаря обличительному сюжету главного редактора «Дэйли Бьюгл» Джея Джоны Джеймсона, который всегда мечтал раскрыть героя. Так было еще когда Человека-паука играл Тоби Магуайр. Так и сейчас, когда главным героем стал Том Холланд.
И во всех случаях Джеймсона играл один и тот же актер – Джонатан Кимбл Симмонс (но он называет себя ДжейКей Симмонс).
Симмонс говорит, что его герой стал идеальным суперзлодеем
Интервью Джонатана Кимбла Симмонса после выхода третьего Человека-паука с Тоби Магуайром в 2007-м: «Я думаю, что на этом фильм о Человеке-пауке не заканчивается. Что касается моей роли, то я считаю Джеймсона идеальным суперзлодеем. Он только и делает, что пытается нанести удар какой-то удар под дых. Думаю, в четвертой части Джеймсон найдет суперкостюм и подерется с Питером Паркером. Ха-ха, шучу, ничего не знаю об этом. Но однажды я сыграю этого говнюка снова».
Симмонс не ошибся, его герой действительно возвращается. Вот только камбэк случился чуть позже, чем он предполагал – спустя 14 лет после последнего появления. Как менялись его роли в этих фильмах:
- «Человек-паук»: Джеймсон принимал фотографии от Паркера и один раз конфликтовал с Зеленым Гоблином.
- «Человек-паук-2»: был не только главредом, но и отцом Джоны Джеймсона-младшего, американского космонавта.
- «Человек-паук: Враг в отражении»: постарался, чтобы сделать из Человека-паука злодея. Для этого нанял Эдди Брокка на место второго фотографа и создал антагониста Паркеру (и Человеку-пауку).
- «Человек-паук: Нет пути домой»: все-таки разоблачил Питера Паркера, показав видео Квентина Бека на весь мир.
О новой роли Симмонс говорил: «Мне позвонил Кевин Файги [продюсер] приблизительно за полгода до начала съемок. Он сразу же спросил, не хотел бы я сыграть в новом фильме о Человеке-пауке. Я не помню, что было в тот день, но до звонка Кевина все шло дерьмово. Я согласился, не обсуждая ничего со своими близкими. После разговора я даже заплакал от счастья. У меня не было завершающей яркой сцены в роли Джеймсона. Сейчас я сделаю все, чтобы она была».
А вот так сценарист Джон МакКенна вспоминал приглашение Симмонса: «Я уже не помню, чья это идея. Но когда мы наметили сценарий, то сразу решили: именно Джеймсон должен раскрыть Питера Паркера. А сыграть его должен именно Симмонс».
Sony подписала контракт с Симмонсом и сделала из этого суперкрутой маркетинговый ход, основанный на ностальгии фанатов. Например, на ютубе и в тиктоке появились аккаунты газеты «Дэйли Бьюгл». В нем есть дополнительные ролики, в которых «Бьюгл» обозревает последние сражения Человека-паука. На юутубе статистика не очень хорошая: всего 31,4 тысячи подписчиков. По просмотрам так:
В тиктоке ситуация чуть лучше: 8 видео, 903 тысячи подсчиков и не менее 400 тысяч просмотров под каждым видео.
В Нью-Йорке открыли временный киоск с номерами газет: а) С раскрытой личностью Паркера; б) С небольшими превьюшками перед выходом фильма.
Интернет обожает мемы с участием Симмонса. Да он и сам их любит: гуглит и ржет
Давайте ненадолго отвлечемся от потока информации. Если вам не 10 лет, то вы точно видели мемы с Симмонсом.
Сцены из демотиваторов начала десятых:
Или легендарная фраза: «Мне нужны фото Человека-паука». Взята из мультяшного героя Джеймсона со смешными усами.
«Давай же! Человек-паук не сфотографирует себя сам!»
«Потратишь больше – будешь собирать ромашки для своей могилы».
– Паркер, принеси мне фото Бэтмена.
– Я Кент, сэр.
– И что? Ты хочешь прибавки? Убирайся!
«Когда ты слишком доверяешь своему барберу».
Симмонс адекватно оценивает свою мемопопулярность в интернете. О ней говорит так: «Конечно, ничего не было до того, как интернет стал глобальным явлением. Как только у нас появились простые мессенджеры, друзья сразу же мне стали высылать смешные картинки с моим участиям. На всех посиделках с детьми я показывал рожицы Джеймсона. Признаюсь: первое время я и сам забивал свое имя в соцсетях, чтобы похохотать над шутками».
Симмонс называет роль Джеймсона одну из любимых в карьере. Хотя о ней узнал от фаната
2002 год. Пробы Симмонса на роль Джея Джоны Джеймсона:
Изначально он вообще не думал, что будет играть Джеймсона, потому что среди конкурентов были очень достойные кандидаты (правда, никто никогда их не называл). Потом Симмонс рассказывал:
«После прослушивания я выходил из офиса, и на меня налетел какой-то парень. Ему было лет 28 где-то. Он такой: «Боже, ДжейКей, поздравляю тебя». Я отвечаю: «Спасибо, но, эм, с чем?» Тогда-то он рассказал, что я прошел кастинг на роль Джеймсона. Я удивился, потому что это был какой-то фанат с форумов. У них уже была информация, что меня взяли.
А агент позвонил мне лишь через три часа после этого. Я такой: «Господи! Ура! Расслабься, я уже знаю».
По словам Симмонса, он пересмотрел кучу американских и английских шоу, чтобы понять работу журналиста. Он орал на себя, глядя в зеркало, и специально повышал голос на жену, чтобы войти роль. Та все понимала, но не обижалась. Симмонс рассказывал:
«У меня такой же громкий голос, но я фактически перестал разговаривать им. Я говорил как Джеймсон. И делал это всегда: в кафе, на съемках, дома. Однажды я позвонил другу и заорал: «Где фотографии, чертов бездельник?» Я обожаю эту роль. Одна из моих любимых. Тот прекрасный момент, когда говнюк я идеально подхожу на роль говнюка».
Но чем отличается Джей Джона Джеймсон тогдашний от действующего? Правильно: волосами. По комиксам, у Джеймсона черные волосы с седыми висками – таким его сделали и в фильмах с Магуайром. Только к «Нет пути домой» создатели подумали об изменении образа. Но все это произошло вынужденно.
В одном из подкастов Симмонс рассказывал:
«Я встретился с командой за два дня до начала съемок. Они мне честно сказали: «Нет, мы не хотим, чтобы ты был лысый. Я очень удивился: «Что? Вы же понимаете, что стойкий парик не приклеится за это время?» Мы долго обсуждали это. У Джеймсона же были еще и дурацкие усы. Мы договорились, что я останусь лысый и немного отращу усы – остальные мне доклеят гримеры».
А еще Симмонс люто раскачался. Помог бывший морской пехотинец, который работал со Сталлоне
В начале января Джонатану Симмонсу исполнится 67. В какой он форме? Да в классной. Так он выглядел в 2016-м:
И так:
Он и сейчас в порядке:
И в этом ему здорово помогает спорт.
Любовь к залу началась еще в 2003-м. Симмонс говорил: «У Тоби [Магуайра] был в контракте пункт, по которому он должен был натренировать свое тело. Тоби сделал это за несколько месяцев. Я подумал, что могу точно так же. Но настояшая любовь к спорту пришла только через лет 10».
Симмонсу было 61, когда он стал активно тягать железо. Он жил в Нью-Йорке и работал с персональным тренером Аароном Уильямсоном. Уильямсон – бывший морской пехотинец. Выйдя на пенсию, он получил тренерскую лицензию, устроился в престижный зал и начал работу со звездами. Уильямсон тренировал Сильвестра Сталлоне, Зака Эфрона, Дуэйна Скалу и других знаменитостей.
Про Симмонса он говорил:
«Его преимущество в том, что он все делает фанатично. Просто приходит и работает, потому что это нужно».
Про работу в зале Симмонс рассказывает:
«Мне не очень нравится, когда на это кто-то обращает внимание. Я просто хожу в зал и делаю это часто. Я не ставлю рекорды, а просто слежу за своим телом. При этом я ничего такого не принимаю для улучшения формы. Я даже не ем долбанный шпинат, ха-ха».