Один из лучших персонажей «Человека-паука» – вредный главред Джей Джона Джеймсон. Актер плакал, когда вернулся в фильм спустя 14 лет – и в 66 выглядит атлетичнее всех нас

Изначально он вообще не думал, что будет играть Джеймсона, потому что среди конкурентов были очень достойные кандидаты (правда, никто никогда их не называл). Потом Симмонс рассказывал:

«После прослушивания я выходил из офиса, и на меня налетел какой-то парень. Ему было лет 28 где-то. Он такой: «Боже, ДжейКей, поздравляю тебя». Я отвечаю: «Спасибо, но, эм, с чем?» Тогда-то он рассказал, что я прошел кастинг на роль Джеймсона. Я удивился, потому что это был какой-то фанат с форумов. У них уже была информация, что меня взяли.

А агент позвонил мне лишь через три часа после этого. Я такой: «Господи! Ура! Расслабься, я уже знаю».

По словам Симмонса, он пересмотрел кучу американских и английских шоу, чтобы понять работу журналиста. Он орал на себя, глядя в зеркало, и специально повышал голос на жену, чтобы войти роль. Та все понимала, но не обижалась. Симмонс рассказывал:

«У меня такой же громкий голос, но я фактически перестал разговаривать им. Я говорил как Джеймсон. И делал это всегда: в кафе, на съемках, дома. Однажды я позвонил другу и заорал: «Где фотографии, чертов бездельник?» Я обожаю эту роль. Одна из моих любимых. Тот прекрасный момент, когда говнюк я идеально подхожу на роль говнюка».

Но чем отличается Джей Джона Джеймсон тогдашний от действующего? Правильно: волосами. По комиксам, у Джеймсона черные волосы с седыми висками – таким его сделали и в фильмах с Магуайром. Только к «Нет пути домой» создатели подумали об изменении образа. Но все это произошло вынужденно.

В одном из подкастов Симмонс рассказывал:

«Я встретился с командой за два дня до начала съемок. Они мне честно сказали: «Нет, мы не хотим, чтобы ты был лысый. Я очень удивился: «Что? Вы же понимаете, что стойкий парик не приклеится за это время?» Мы долго обсуждали это. У Джеймсона же были еще и дурацкие усы. Мы договорились, что я останусь лысый и немного отращу усы – остальные мне доклеят гримеры».

А еще Симмонс люто раскачался. Помог бывший морской пехотинец, который работал со Сталлоне

В начале января Джонатану Симмонсу исполнится 67. В какой он форме? Да в классной. Так он выглядел в 2016-м: