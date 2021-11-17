Что скрывает «Человек-паук: Нет пути домой» – самый ожидаемый фильм Marvel эпохи после «Мстителей»

15 декабря выйдет новый фильм про Человека-паука от Marvel – «Человек-паук: Нет пути домой». И это самый ожидаемый фильм этого года. Режиссер Джон Уоттс, снявший два предыдущих фильма про паука с участием Тома Холланда, рассказывал: «В прессе любят преувеличивать, добавляя значимости некоторым фильмам. Но «Нет пути домой» – действительно очень мощная ветвь истории. Наша команда очень постаралась, чтобы сделать этот фильм самым запоминающимся в этом году».

А вот слова Тома Холланда: «Нет пути домой»? Да, это определенно самое эпичное, что вы увидите в 2021-м. Это великолепная работа сценаристов и съемочной группы. Такого сюжета вы точно не ожидаете».

О масштабности «Нет пути домой» рассказывает и Forbes. По его данным, фильм может стать одним из самых дорогих в истории кинематографа. А сайт MovieSR говорит, что «Человек-паук: Нет пути домой» соберет больше денег, чем финальная часть «Мстителей». То есть точно преодолеет отметку в 2 млрд долларов.