Что скрывает «Человек-паук: Нет пути домой» – самый ожидаемый фильм Marvel эпохи после «Мстителей»
15 декабря выйдет новый фильм про Человека-паука от Marvel – «Человек-паук: Нет пути домой». И это самый ожидаемый фильм этого года. Режиссер Джон Уоттс, снявший два предыдущих фильма про паука с участием Тома Холланда, рассказывал: «В прессе любят преувеличивать, добавляя значимости некоторым фильмам. Но «Нет пути домой» – действительно очень мощная ветвь истории. Наша команда очень постаралась, чтобы сделать этот фильм самым запоминающимся в этом году».
А вот слова Тома Холланда: «Нет пути домой»? Да, это определенно самое эпичное, что вы увидите в 2021-м. Это великолепная работа сценаристов и съемочной группы. Такого сюжета вы точно не ожидаете».
О масштабности «Нет пути домой» рассказывает и Forbes. По его данным, фильм может стать одним из самых дорогих в истории кинематографа. А сайт MovieSR говорит, что «Человек-паук: Нет пути домой» соберет больше денег, чем финальная часть «Мстителей». То есть точно преодолеет отметку в 2 млрд долларов.
Какой будет сюжет?
На данный момент есть два трейлера к этому фильму. Первый вышел 24 августа. За почти три месяца на официальном ютуб-канале Sony ролик собрал 77,5 млн просмотров.
Второй трейлер вышел рано утром 17 ноября. На том же канале Sony (англоязычная версия) ролик собрал более 20 млн просмотров.
Вот русский трейлер (7 часов = 1 млн просмотров):
Из трейлеров мы можем узнать примерный сюжет будущего фильма. Питер Паркер идет к доктору Стрэнджу за помощью – чтобы он заклинанием заставил мир забыть личность Человека-паука. Заклинание ломается само и ломает вселенную: так в мир героя Холланда открываются проходы из других миров, из которых пролезают злодеи (Зеленый гоблин, Доктор Октавиус, Электро, Песочный человек, Ящер).
Все злодеи заперты в подвале у доктора Стрэнджа. И Стрэндж говорит: «Все они погибли, сражаясь с Человеком-пауком. Это их судьба». Паркер не готов брать на себя такую ответственность и крадет у Стрэнджа какой-то куб – между ними начинается сражение. И дальше злодеи вырываются, что приводит к финальной битве – Человека-паука (Людей-пауков?) против трех главных злодеев.
Что скрывают два трейлера?
🕷 Главная деталь – появление героев Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда. На самом деле до второго трейлера в соцсетях было много сливов, которые косвенно подтвердились. Например, эти:
Кажется, что три паука стоят на какой-то стройке. Битва с Ящером, Песочным человеком и Электро была на той же локации.
Еще пользователи заметили, что во втором трейлере замазан один из героев – Ящер получает удар от воздуха (он вообще летит сильно ниже паука Холланда и целится не в него). Этот кадр попал в трейлер, который вышел в Бразилии.
🕶 Появление Мэтта Мердока в исполнении Чарли Кокса. Его альтер-эго – супергерой Сорвиголова. Но по сливам видно, что Мердок появляется в своем привычном образе гениального адвоката.
Такой сюжет уже был в мультфильме «Человек-паук» (1994). В одной из серий Мердок-адвокат в суде защищал Питера Паркера после разоблачения.
🐙 Доктор Осьминог получит примочки Железного человека. Взгляните на эти кадры из второго трейлера. Вот первое появление Осьминога: щупальца обычные.
Вот у Осьминога уже красные щупальца.
💀 Смерть одного из героев. Есть фраза Питера Паркера из финала фильма: «Это я во всем виноват. Я всех спасти не могу».
Еще на смерть какого-то персонажа намекают два момента. Первый – Эм-Джей, которая летит с высоты. Это классический прием в фильмах о Человеке-пауке, но исходы разные. Тоби Магуайр ловил Мэри Джейн в третьей части, когда он вместе с Гоблином Джеймса Франко сражался против Венома и Песочного человека. Эндрю Гарфилд зацепил Гвен Стейси паутиной, но сделал это неправильно – и от жесткого падения паутина сломала девушке хребет.
Сейчас с обрыва улетает Эм-Джей в исполнении Зендеи.
Второй – Холланд закрывает кого-то от разрывающейся гранаты Зеленого гоблина. К тому же он сам говорил: «Да, в финальном фильме о Человеке-пауке с моим участием вас ждет большая драма. Думаю, многие зрители не смогут сдержать слез в конце».
Возможно, в фильме погибнет тетя Мэй. Во время съемок фильма у Марисы Томей, сыгравшей эту роль, был специальный дублер (такого не было в предыдущих фильмах). Кроме того, в комиксах тетя Мэй уже умирала: либо погибала из-за преступников, либо умирала от болезни.