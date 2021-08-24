Почему «Человек-паук: Нет пути домой» вызывает такой ажиотаж и даже его трейлер (>20 млн просмотров за пять часов!) резонанснее других фильмов
24 августа Sony и Marvel показали трейлер нового фильма про Человека-паука – «Человек-паук: нет пути домой».
Трейлер на английском:
Трейлер на русском:
Только за первые пять часов и только на английском трейлер набрал на двух каналах более 20 млн просмотров в сумме. Это самое ожидаемое кинособытие Marvel в эпоху после финала «Мстителей».
«Нет пути домой» – это уникальный эксперимент Marvel по фан-сервису
Marvel уже строили по этой модели главный фильм – «Мстители. Финал»: там зрители радовались, увидев героев в локациях прошлых фильмов, или, например, смотря на драку двух Капитанов Америк.
Но все это было в рамках одной линии киновселенной. «Нет пути домой» – уникальный для супергеройских киноблокбастеров слом сразу всех сцен. Marvel придумали, как интегрировать в фильм героев из прошлых фильмов о Человеке-пауке, которые вышли много лет назад и никак не связаны с киновселенной Marvel.
Cначала они дразнили аудиторию. Во «Вдали от дома» появился вредный главный редактор «Дэйли Бьюгл», которого сыграл тот же актер (Джонатан Симмонс), что и в классической трилогии «Человек-паук» с Тоби Магуйаром. Потом в сериале «ВандаВижен» появился брат Ванды Ртуть – и им стал исполнитель этой роли из отдельной кинофраншизы Людей Икс. Но потом оказалось, что это был подставной персонаж, а Marvel просто использовали для его роли того же актера.
Во «Вдали от дома» больше никаких шуток. Десяток персонажей появится из двух прошлых киноадаптаций Человека-паука. Это будут злодеи (Зеленый гоблин, Доктор Октавиус, Электро, Песочный человек, Ящер), подруги главных героев и сами пауки. Участие последних официально не подтверждено, но для всех вокруг это факт: слишком много утечек и косвенных признаков.
Такого торжества фан-сервиса еще никогда не было. Кажется, переплюнуть это сможет только кроссовер героев Marvel и DC. Про него главный организатор киновселенной Marvel Кевин Файги недавно загадочно сказал: «Никогда не говори никогда».
С этим фильмом Marvel выходит на новый уровень построения своего мира
Раньше Marvel пробовали только путешествия во времени – мягкие и без особых последствий для реальности. Теперь они смело шагают в параллельные миры. Пока все выглядит очень сложно и запутанно, но Marvel постепенно приучает зрителей к миру с новыми правилами. Все началось с сериала «Локи», где мы узнали про нового Таноса – следующего большого злодея на много фильмов вперед. Его зовут Канг, он путешествует по разным мирам, и у него полно разных версий.
То же самое будет со всей мультивселенной в «Нет пути домой» – у персонажей появятся новые версии и новые повороты в знакомых биографиях. И все это будет взаимодействовать друг с другом. Например, злодеи из миров других пауков появятся в мире нашего Человека-паука и будут разрушать все вокруг уже в этой реальности. Да, это делается для все того же фан-сервиса. Но Marvel уже доказал, что умеет вплетать маркетинговую стратегию в работающий нарратив. И что по-прежнему чтит базу комиксов: и мультивселенные, и разные версии персонажа – все это там важная часть мира.
В комиксах к переплетению разных миров все давно уже привыкли. В них Человек-паук умирал (в Ultimate Spider-man он погиб во время боя с Зеленым гоблином), путешествовал на Анти-землю и даже был злым. Но фанаты комиксов – это маленькая группа погруженных гиков. Мультивселенная для фильмов – новаторский и смелый эксперимент в масштабах десятков миллионов зрителей.
Sony и Marvel обкатали паучий мультиверс в мультфильме «Через вселенные», где присутствуют сразу шесть пауков (начиная с Майлза Моралеса и Питера Паркера и заканчивая пауком-свиньей Питером Поркером). Этот сюжет получил Оскар как лучший анимационный фильм года, а Variety пишет, что он собрал почти 360 млн долларов кассовых сборов по всему миру. Режиссер Родни Ротман сказал, что еще за месяц до выхода на экраны он думал, что «Через вселенные» создаст такой бешенный ажиотаж вокруг себя:
«Это получилось суперуспешно. О нем говорили не только дети, но и взрослые и даже старики. Мы не ожидали такой популярности».
Человек-паук – похоже, главный супергерой киновселенной Marvel
Раньше это был Железный человек. Но он умер. Ему на смену приходит именно Человек-паук. Он аж в двух сольных фильмах наследовал статус за Железным человеком. Во «Вдали от дома» сюжетная параллель в некоторых сценах даже бьет напрямую, и Человек-паук мастерит собственный технологичный костюм на оборудовании Железного человека.
Сейчас именно через Человека-паука Marvel вводит в полнометражные фильмы смешение миров, на которое будет опираться дальше. И почти точно история этого Человека-паука не закончится на трилогии.
Возможно, дальше Человек-паук будет действовать в собственном отдельном отсеке киновселенной Marvel, которым занимается Sony. Туда входят персонажи, которые живут отдельными сольными жизнями, но в комиксах всегда крутятся вокруг Человека-паука. Это веном, Морбиус, Крейвен-охотник и другие.
У Тома Холланда заканчивается контракт с Marvel после сиквела о Докторе Стрэндже (следующий фильм после «Нет пути домой»). Но он уже сказал, что готов играть Человека-паука и дальше:
«Я не могу говорить о будущем персонажа, потому что, честно говоря, я не знаю, и это не в моих руках. Но я действительно много знаю о будущем Marvel. Мир не так прост. На обычном образе все не заканчивается. Я допускаю, что когда-нибудь Человек-паук может даже быть геем. Для меня было бы счастьем сыграть этого персонажа еще и еще. В том числе и в таком статусе».
Мы смотрим на взросление Человека-паука, которого еще не было
Человек-паук в прошлых киноадаптациях был юным, но уже состоявшимся парнем: первая работа, колледж, научные лаборатории и сокрытие то всех своей личности.
Человек-паук Тома Холланда в киновселенной Marvel идет по-другому пути: он совсем юн (уже третий фильм, а он все еще школьник), он очень много ошибается, как обычный нелепый подросток, он постоянно нуждается в опеке старших героев, он беспокоится о школьном бале или каникулах не меньше, чем о супергеройской работе. Короче, он очень приземленный и от этого родной.
Плюс все его близкие и даже злодеи знают его личность. Но это становится для него проблемой, только когда об этом узнают вообще все и еще обвинят в убийстве – такого в истории Человека-паука в кино еще не было.
Фильм постоянно откладывался. Трейлер откладывался тоже
С трейлером история такая: сначала его ждали все лето, потом ждали в конце июля, потом ждали 9 августа. Но он вышел 24-го. Получилась отдельная медиасага, которая раззадоривала фанатов и создавала шум вокруг фильма. Окончательно нагрела интерес утечка трейлера за сутки до релиза: с недорисованной графикой и показанным через экран телефон на экране телефоне (!).
Сам фильм пережил отдельные приключения. Они начались еще с 2019-го, когда Marvel и Sony напряженно делили права на персонажа и спорили о проценте прибыли. В какой-то момент казалось, что Sony снова заберет Человека-паука себе (как это было с прошлым двумя трилогиями, которые были отдельными историями без всякой марвеловской киновселенной). Но стороны все-таки договорились. Но потом случилась пандемия: переносы съемок, переносы даты релиза и переносы всего остального. Фанаты так долго ждали трейлер еще потому, что он стал неким подтверждающим символом: фильм все-таки состоится.
Режиссер Джон Уоттс даже сказал:
«Мы неприлично затянули с этим фильмом. Но это того стоило. Это тот фильм, когда хотелось кричать о нем с самого начала, даже когда не стартовали съемки. Но мы готовим, кажется, по-настоящему что-то крутое».