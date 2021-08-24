Почему «Человек-паук: Нет пути домой» вызывает такой ажиотаж и даже его трейлер (>20 млн просмотров за пять часов!) резонанснее других фильмов

Только за первые пять часов и только на английском трейлер набрал на двух каналах более 20 млн просмотров в сумме. Это самое ожидаемое кинособытие Marvel в эпоху после финала «Мстителей».

«Нет пути домой» – это уникальный эксперимент Marvel по фан-сервису

Marvel уже строили по этой модели главный фильм – «Мстители. Финал»: там зрители радовались, увидев героев в локациях прошлых фильмов, или, например, смотря на драку двух Капитанов Америк.

Но все это было в рамках одной линии киновселенной. «Нет пути домой» – уникальный для супергеройских киноблокбастеров слом сразу всех сцен. Marvel придумали, как интегрировать в фильм героев из прошлых фильмов о Человеке-пауке, которые вышли много лет назад и никак не связаны с киновселенной Marvel.

Cначала они дразнили аудиторию. Во «Вдали от дома» появился вредный главный редактор «Дэйли Бьюгл», которого сыграл тот же актер (Джонатан Симмонс), что и в классической трилогии «Человек-паук» с Тоби Магуйаром. Потом в сериале «ВандаВижен» появился брат Ванды Ртуть – и им стал исполнитель этой роли из отдельной кинофраншизы Людей Икс. Но потом оказалось, что это был подставной персонаж, а Marvel просто использовали для его роли того же актера.

Во «Вдали от дома» больше никаких шуток. Десяток персонажей появится из двух прошлых киноадаптаций Человека-паука. Это будут злодеи (Зеленый гоблин, Доктор Октавиус, Электро, Песочный человек, Ящер), подруги главных героев и сами пауки. Участие последних официально не подтверждено, но для всех вокруг это факт: слишком много утечек и косвенных признаков.