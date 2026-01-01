Человек-паук

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Супергерой, появляющийся в комиксах издательства Marvel Comics
Создатели
Стэн Ли и Стив Дитко
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«Человек-паук: Нет пути домой» собрал в прокате миллиард долларов
#Человек-паук