Фанат посмотрел «Человек-паук: Нет пути домой» 292 раза – провел 720 часов в кино и попал в Книгу рекордов Гиннесса

Это не первый рекорд в жизни Аланиса. В 2019 году он 191 раз посмотрел «Мстители: Финал». В 2021-м достижение Аланиса было перекрыто. Это сделал Арно Кляйн, который набрал 204 просмотра фильма «Камелот: Возвращение короля». Теперь Аланис устанавливал рекорд в честь бабушки. Она умерла в 2019-м и не видела его первое попадание в Книгу рекордов Гиннесса.

На сайте Книги рекордов Гиннесса есть пояснение, почему этот рекорд так важен. Чтобы любой просмотр фильма был засчитан, человек не может от него отвлекаться. Нельзя спать, смотреть в телефон и даже пойти в туалет. Аланис потерял 11 просмотров именно из-за туалета. Каждый раз фильм необходимо досматривать до конца – и обязательно дожидаться окончания титров.

Что еще надо знать о рекорде Аланиса: