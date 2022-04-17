Фанат посмотрел «Человек-паук: Нет пути домой» 292 раза – провел 720 часов в кино и попал в Книгу рекордов Гиннесса
Как случился такой рекорд по просмотру «Человека-паук: Нет пути домой»
Официальный сайт Книги рекордов Гиннесса рассказал о необычном достижении, которое установил житель Флориды Рамиро Аланис. Там указано, что Аланис восстановил лидерство в рейтингах по количеству просмотров одного фильма. Его новое достижение – 292 сеанса фильма «Человек-паук: Нет пути домой». Он провел в кинозале примерно 30 дней или 720 часов.
Это не первый рекорд в жизни Аланиса. В 2019 году он 191 раз посмотрел «Мстители: Финал». В 2021-м достижение Аланиса было перекрыто. Это сделал Арно Кляйн, который набрал 204 просмотра фильма «Камелот: Возвращение короля». Теперь Аланис устанавливал рекорд в честь бабушки. Она умерла в 2019-м и не видела его первое попадание в Книгу рекордов Гиннесса.
На сайте Книги рекордов Гиннесса есть пояснение, почему этот рекорд так важен. Чтобы любой просмотр фильма был засчитан, человек не может от него отвлекаться. Нельзя спать, смотреть в телефон и даже пойти в туалет. Аланис потерял 11 просмотров именно из-за туалета. Каждый раз фильм необходимо досматривать до конца – и обязательно дожидаться окончания титров.
Что еще надо знать о рекорде Аланиса:
- Доказательства просмотра – билет и заявление от работника кинотеатра;
- Аланис смотрел фильм в период с 16 декабря 2021 года по 15 марта 2022 года;
- Он потратил на билеты примерно 3400 долларов;
- В первые недели показа Аланис ходил на пять сеансов за сутки.
Какие еще истории интересны вокруг ситуации с рекордом Аланиса
Когда Аланис шел на рекорд, он не отказывался от обычной жизни. Уделял время семье, работал, занимался в тренажерном зале. Так учитывал ошибки, которые позволял себе еще при просмотре «Мстителей». Тогда Аланис потерял более семи килограммов и полностью отказался от социальной жизни. Потом рассказывал, что ему было очень сложно так жить.
Когда Рамиро Аланис готовился к первому рекорду, он вдохновлялся ютубером NemRaps. Тот тоже постоянно пересматривал «Мстителей». Обычно Аланис рассказывает о походах в кинотеатры в соцсетях – так получает ответную реакцию. Он говорил: «Я получал поддержку от семьи, друзей, коллег и даже от сотрудников кинотеатров, куда приходил».
Мировые доходы фильма «Человек-паук: Нет пути домой» превысили 1,8 миллиарда долларов, в США – 800 миллионов долларов. Из-за этих показателей он считается одним из самых кассовых фильмов за все времена. Весной 2022 года вышла цифровая версия фильма «Человек-паук: Нет пути домой». Уже в первую неделю продаж у нее получились рекордные сборы – 42 миллиона.
Аланис считает, что установить подобный рекорд может каждый человек. Но к этому надо подходить осознанно: «Планируйте свою рекордную попытку и подготовьтесь как можно лучше. Важно быть готовым физически и морально – тогда все возможно». О себе он рассказывает, что пришел к таким достижениям и попаданиям в Книгу рекордов Гиннесса через страсть к кино.
Screen Rant вспомнил еще одну рекордсменку. До 2019 года рекордом владела Джоанн Коннор. Она 108 раз посмотрела «Богемскую рапсодию», хотя совсем не была фанаткой группы Queen. Позже Джоанн Коннор еще 291 раз включала «Богемскую рапсодию» дома, но уже не могла доказать чистоту просмотра для рекорда. Зато она влюбилась в группу Queen.