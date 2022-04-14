Белка из «Ледникового периода» спустя 20 лет все-таки съела желудь – это прощальный мульт от студии-создателя, которая закрывается

Как появился Скрат? Возможно, его придумала дизайнер шляп Памелы Андерсон, которая судится с создателями сразу после выхода мультика

Имя «Скрат» легко расшифровывается. Это сочетание двух слов: squirrel («белка») и rat («крыса»). Но кто и когда придумал Скрата, точно неизвестно – сами же создатели выдвигают разные версии.

Режиссер «Ледникового периода» Крис Ведж говорит, что Скрат появился в 1999-м (за три года до выхода первого фильма). Тогда персонаж родился из желания скрестить белку и крысу.

Но история создания Скрата более закручена. Дизайнер Айви Суперсоник (сделала Памеле Андерсон культовую шляпу с перьями) с 2000 года судится и доказывает, что белка Скрат – ее находка. Суперсоник рассказывала, что придумала Скрата в 1999 году. Она гуляла в Нью-Йорке и заметила странное животное – что-то среднее между белкой и крысой:

«Я подумала, что это идея на 100 миллионов долларов. У меня есть новый Микки Маус».