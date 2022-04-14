Белка из «Ледникового периода» спустя 20 лет все-таки съела желудь – это прощальный мульт от студии-создателя, которая закрывается
Белка Скрат – символ мультфильма «Ледниковый период». Вы помните ее как ту самую белку, которая все время гоняется за желудем, оберегает его, но все никак не съест.
И вот, спустя 20 лет после первой встречи с желудем, Скрат наконец-то съедает его.
Так студия Blue Sky Studios попрощалась со зрителем. В 2021 году она закрылась из-за кризиса. Все пять частей «Ледникового периода» студия сделала как часть компании 20th Century Fox, в 2017-м ушла к Disney, но попала под сокращение из-за ковида – 450 сотрудников Blue Sky Studios нашли работу в других студиях Disney.
Как появился Скрат? Возможно, его придумала дизайнер шляп Памелы Андерсон, которая судится с создателями сразу после выхода мультика
Имя «Скрат» легко расшифровывается. Это сочетание двух слов: squirrel («белка») и rat («крыса»). Но кто и когда придумал Скрата, точно неизвестно – сами же создатели выдвигают разные версии.
Режиссер «Ледникового периода» Крис Ведж говорит, что Скрат появился в 1999-м (за три года до выхода первого фильма). Тогда персонаж родился из желания скрестить белку и крысу.
Но история создания Скрата более закручена. Дизайнер Айви Суперсоник (сделала Памеле Андерсон культовую шляпу с перьями) с 2000 года судится и доказывает, что белка Скрат – ее находка. Суперсоник рассказывала, что придумала Скрата в 1999 году. Она гуляла в Нью-Йорке и заметила странное животное – что-то среднее между белкой и крысой:
«Я подумала, что это идея на 100 миллионов долларов. У меня есть новый Микки Маус».
Суперсоник запатентовала Скрата в 2000 году. Она проводила модные показы, где появлялся плакат с белкой, и давала о Скрате интервью CNN.
У Суперсоник не получалось продать права на персонажа и заказать мультсериал о Скрате. Сначала проект не взял MTV – все развалилось из-за отца Суперсоник – адвоката, с которым MTV не договорился. Другое предложение не устроило Суперсоник в цене: $50 тысяч за права на персонажа – маленькие деньги.
В 2001 году Суперсоник узнала, что скоро выходит «Ледниковый период», где будет ее белка Скрат. Тогда она «стала носиться в Лос-Анджелесе с чемоданами, где была куча сценариев». Суперсоник подала в суд, но до него ничего не случилось. После первого показа «Ледникового периода» она вышла из кинотеатра и сказала: «Это *** [кошмар]».
Создатели «Ледникового периода» говорили, что вставили белку уже после создания всего мультика. Они не знали, с какой сцены начать – и тогда придумали сюжет с сумасшедшей белкой, которую в конце растоптал мамонт. Но от жестокости в самом начале мультика создатели отказались.
Суд развивался в пользу Суперсоник. Карикатурист-эксперт подтвердил, что художник студии скопировал рисунок Суперсоник: «Есть сходство в длинных носах, выступающих передних зубах и выпученными глазами». Суд постановил, что права на изображения Скрата делятся пополам. Но суд не решил, что делать с правами на самого персонажа.
Что авторы «Ледникового периода» отвечают на обвинения в плагиате? Говорят, что смесь белки и крысы – это неоригинально, концепт на поверхности. Но они ничего не воровали, а Скрата нарисовал иллюстратор Питер да Сильва в 1999 году – о проекте Суперсоник он ничего не знал.
В 2009 году эту версию опроверг сценарист «Ледникового периода» Майкл Уилсон. Он говорит, что Скрата придумала его трехлетняя дочь: «Она придумала комбинацию из белки и крысы. Я спросил, чего хочет Скрат. Она ответила: «Желудь»!»
Еще одна особенность спора – написание имени персонажа. У Суперсоник – «Sqrat», у «Ледникового периода» – «Scrat». Оба слова по-английски звучат одинаково. Но разница в одну букву стала поводом для суда встать на сторону компании 20th Century Fox.
Суперсоник не сдалась после суда. Она сделала тату на груди с надписью «Справедливость», выкупила страницы в торговых журналах, разбила палатку перед домом председателя. 20th Century Fox. Пик протеста – акция на премьере второй части «Ледникового периода». Суперсоник наняла самолет, который пролетел с баннером: голая Суперсоник закрывала руками грудь, а ниже была ссылка на сайт с ее Скратом.
Новые иски от Суперсоник продолжались до 2019 года. Ее отец-адвокат умер, и Суперсоник потратила все сбережения на адвокатов. Суд не вставал на ее сторону еще и по той причине, что законы США не запрещают использовать товарные знаки в названиях художественных произведений.
Суперсоник была счастлива только при выходе шестого «Ледникового периода» – там не было Скрата. «Я победила!» – написала она в твиттере. Но скоро Disney объявила, что выпустит короткометражки со Скратом.