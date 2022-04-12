Китай вырезал упоминания об однополом романе Дамблдора из новых «Фантастических тварей» – это 6 секунд фильма. Warner одобрили

В третьем фильме серии «Фантастических тварей» впервые на уровне кино упоминается гомосексуальность Дамблдора. По вырезанным секундам есть подтверждение от Warner Bros. Студия рассказала, что периодически сталкивается с просьбами о небольших изменениях в фильмах внутри разных стран. В этой ситуации достигнуто соглашение, потому что дух фильма сохранен.

Важная часть заявления Warner Bros: «Мы хотим, чтобы зрители со всего мира увидели и насладились этим фильмом. Для нас важно, чтобы китайские зрители тоже имели возможность посмотреть его. Даже с такими незначительными правками». В Китае фильм «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» вышел 8 апреля. Сборы за три дня – 9,7 миллиона долларов.

Independent пишет, что ранее в двух фильмах «Фантастических тварей» были намеки на гомосексуальность Альбуса Дамблдора. В 2021 году в Китае сократилось количество показов голливудских фильмов, но за месяц до премьеры новых «Фантастических тварей» разрешение на показ было получено. Чуть раньше Китай выдал его для «Бэтмена» и новой «Матрицы».