Китай вырезал упоминания об однополом романе Дамблдора из новых «Фантастических тварей» – это 6 секунд фильма. Warner одобрили
Что именно вырезано из фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» в Китае
Фильм «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» идет 142 минуты. В китайском прокате из него вырезано шесть секунд. Variety пишет, что Китай сам обратился с такой просьбой к Warner Bros. Компания убрала из китайской версии фильма 6 секунд, где упоминалось романтическое прошлое во взаимоотношениях Альбуса Дамблдора и Геллерта Грин-де-Вальда.
Вырезаны две цитаты:
- «Потому что я был влюблен в тебя»;
- «Летом, когда мы с Геллертом полюбили друг друга».
В третьем фильме серии «Фантастических тварей» впервые на уровне кино упоминается гомосексуальность Дамблдора. По вырезанным секундам есть подтверждение от Warner Bros. Студия рассказала, что периодически сталкивается с просьбами о небольших изменениях в фильмах внутри разных стран. В этой ситуации достигнуто соглашение, потому что дух фильма сохранен.
Важная часть заявления Warner Bros: «Мы хотим, чтобы зрители со всего мира увидели и насладились этим фильмом. Для нас важно, чтобы китайские зрители тоже имели возможность посмотреть его. Даже с такими незначительными правками». В Китае фильм «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» вышел 8 апреля. Сборы за три дня – 9,7 миллиона долларов.
Independent пишет, что ранее в двух фильмах «Фантастических тварей» были намеки на гомосексуальность Альбуса Дамблдора. В 2021 году в Китае сократилось количество показов голливудских фильмов, но за месяц до премьеры новых «Фантастических тварей» разрешение на показ было получено. Чуть раньше Китай выдал его для «Бэтмена» и новой «Матрицы».
Что надо знать об этой части жизни Альбуса Дамблдора
Джоан Роулинг рассказывала о гомосексуальности Альбуса Дамблдора еще в 2007 году. Позже она отдельно говорила перед выходом первой части «Фантастических тварей», что фанатам стоит последить за этой частью жизни Дамблдора. Но ранее тема гомосексуальности Дамблдора напрямую не поднималась. Хотя было подтверждено: Дамблдор был влюблен в Геллерта Грин-де-Вальда.
В серии книг о Гарри Поттере были только скрытые намеки на ориентацию Дамблдора. Уже позже Роулинг отдельно высказывалась о его романе с Грин-де-Вальдом: «Их отношения были напряженными и невероятно страстными. Это были любовные отношения». Еще она говорила, что в их случае ее меньше интересует сексуальная сторона. Эмоции для Роулинг были важнее.
The Guardian писал о взаимоотношениях Дамблдора и Грин-де-Вальда в фильме «Фантастические твари: Тайны Дамблдора». Там они показаны бесстрастными, но с болью и эмоциями из прошлого. В фильме есть такие слова из диалога Дамблдора и Грин-де-Вальда: «Это ты сказал, что мы можем изменить мир. И это то, что мы сделаем».
Дамблдор и Грин-де-Вальд появляются с этим признанием еще в одном из трейлеров фильма, поэтому фанаты знают об этой части фильма заранее. Любовная связь между ними была в юности. Позже Дамблдор и Грин-де-Вальд стали врагами. Геллерт Грин-де-Вальд считается опаснейшим темным волшебником во времена до прихода Волан-де-Морта.