Игра: вспомните 50 самых кассовых фильмов в истории России

В этом тесте вам нужно вспомнить 50 самых кассовых фильмов в истории российского проката. Вводите название фильма в поле для ввода – если у него сиквелы, то повторно вводить не надо.

Внимание: в этом топе очень много мультфильмов. В качестве подсказки мы указываем фамилию актера, который озвучивал мультфильм в оригинале.

У вас 25 минут + 20 секунд за каждый угаданный ответ. Поехали!