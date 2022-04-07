кино
Игра: вспомните 50 самых кассовых фильмов в истории России
В этом тесте вам нужно вспомнить 50 самых кассовых фильмов в истории российского проката. Вводите название фильма в поле для ввода – если у него сиквелы, то повторно вводить не надо.
Внимание: в этом топе очень много мультфильмов. В качестве подсказки мы указываем фамилию актера, который озвучивал мультфильм в оригинале.
У вас 25 минут + 20 секунд за каждый угаданный ответ. Поехали!
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