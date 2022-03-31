12 хороших ролей Брюса Уиллиса не в боевиках
У Брюса Уиллиса диагностировали расстройство речи, и он завершит актерскую карьеру. Его семья опубликовала обращение, в котором рассказала о диагнозе Уиллиса – афазия. Это расстройство речи, которое обычно развивается после перенесенных травм головного мозга.
Уиллиса принято считать актером боевиков. Его типичный образ: он крутой и брутальный, дерется, стреляет, спасает и всех побеждает. На самом деле у Уиллиса много других ролей. В фильмах он бывал разным: смешным, чувственным, тонким, испуганным, разговорчивым, нелепым, трусливым.
Мы собрали 12 фильмов и сериалов, в которых Уиллис не вписывается в привычный образ.
Сериал «Детективное агентство «Лунный свет»
Первая большая роль Уиллиса. Его одним из последних утвердили на роль в сериале, на пробах он обошел около трех тысяч актеров.
И Уиллис сделал этот сериал американской классикой. Молодой, юркий, еще не лысеющий, местами циничный, хитрый, но невероятно добрый и остроумный. Главное в сериале – их связка с героиней, которую сыграла Сибилл Шепард. По сюжету они руководят детективным агентством, но большую часть времени ссорятся, спорят, флиртуют. Забавный факт: за пределами сериала они тоже ссорились и не очень любили друг друга.
«Возвращение Бруно»
В 1987-м Уиллис неожиданно выпустил музыкальный альбом «Возвращение Бруно», а потом снялся в часовой программе с таким же названием. В ней он изображает известного музыканта, поет свои песни, веселится, шутит, перевоплощается то в рэпера, в то в рокера, то в блюзмена.
Уиллис играет звезду, хотя на тот момент был только в начале актерской карьеры. Но уже уверенно чувствовал себя в этой роли. В конце фильма он расслабленно сидит на диване и, не останавливаясь, шутит. Зал разрывается от смеха. После фильма есть ощущение, что Уиллис мог легко стать стэндап-комиком.
«Свидание вслепую»
Еще один фильм, который убедит вас, что Брюс Уиллис заставляет смеяться ничуть не хуже, чем дерется в кадре. Это кино для настроения: простое и уморительное. Уиллис играет неуверенного в себе чудика-клерка, который работает до ночи, плохо понимает, как устроен мир за пределами офиса – и этим постоянно смешит.
«Смерть ей к лицу»
Один из самых неожиданных образов Уиллиса. Здесь он играет спившегося хлюпка, теряющего на ходу штаны. Полная противоположность большинства его ролей. Уиллис серенький, трусливый, подкаблучник – вызывает жалость и улыбку. В этом фильме он даже не шутит, а просто выглядит смешным.
Сериал «Друзья»
В 2000 году Уиллис снимался вместе с Мэттью Перри в фильме «Девять ярдов». Во время съемок Перри был уверен, что фильм будет успешным, а Уиллис – что провалится. Они поспорили на то, что Уиллис бесплатно сыграет в «Друзьях», если фильм в прокате окажется на первом месте. «Девять ярдов» за первые выходные собрал кассу почти в 14 миллионов долларов. И Уиллис снялся в сериале в роли Пола – отца одной из подружек Росса. Он появлеятся в трех сериях шестого сезона.
«Криминальное чтиво»
Уиллис обожает Тарантино, мечтал сыграть в этом фильме и даже пробовался на роль Винсента Веги. Но сыграл в другой линии фильма – боксера Бутча, который во время боя убивает соперника. Да, роль брутальная, но не как в боевиках с Уиллисом. Здесь герой сентиментален, он бережно хранит фирменные часы, которые отец и его друг спасали в своих задницах во время войны. И безмерно мило любит глуповатую подружку.
«Цвет ночи»
Брюс Уиллис к 1994 году считался звездой боевиков и хотел изменить отношение к себе другими ролями. В «Цвете ночи» он сыграл психолога – чувственного мужчину. Его герой очень любвеобильный. В фильме много эротических сцен – их журнал Maxim назвал лучшими за всю историю кинематографа.
«12 обезьян»
Одна из самых многогранных ролей Брюса Уиллиса. Он играет уголовника, которого выбирают надеждой человечества. Герой возвращается в прошлое и собирает информацию о пандемии, которая уничтожает человечество. Уиллис путешествует во времени, попадет в разные реальности и ситуации. Ты сопереживаешь его герою, который большую часть фильма в растерянности и не понимает, что происходит – и Уиллис отлично передает это ощущение.
«История о нас»
Фильм о паре, которая спустя 15 лет брака находится на грани развода. Они пытаются его спасти, но за годы накопилась куча обидного и необговоренного. Фильм строится на диалогах – и это очередное новое амплуа Уиллиса: роль, где его персонаж только говорит. Во время съемок Уиллис развелся с первой женой Деми Мур – вероятно, это помогло еще больше вжиться в роль.
«Шестое чувство»
Здесь Уиллис играет детского психиатра. Еще одна вдумчивая и спокойная роль. Весь фильм он общается и пытается помочь девятилетнему мальчику, которого посещают страшные видения. Но это далеко не фильм-диалог, это закрученная психологическая драма с неожиданной развязкой. Еще у фильма есть отсылки на «12 обезьян»: имя героя – Коул; фраза: «Все, кого я вижу, на самом деле мертвецы»; город действия – Филадельфия.
«Малыш»
Еще одна необычная роль. Уиллис играет успешного имидж-консультанта – который встречается с самим собой восьмилетним. Это трогательный и мудрый фильм о контакте с внутренним ребенком – фундаментом мозга и души, глубокое погружение в себя.
«Королевство полной луны»
Снова контрастный слом, в котором участвует Брюс Уиллис. Он пришел в фильм самого доброго и невинного режиссера современности – Уэса Андерсона. Который делает светлые истории о приключениях милых людей в герметичных мирах. Уиллис играет робкого и тихого полицейского, грустного и одинокого персонажа. И шикарно вписывается в этот милый и красивый фильм.