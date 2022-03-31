12 хороших ролей Брюса Уиллиса не в боевиках

У Брюса Уиллиса диагностировали расстройство речи, и он завершит актерскую карьеру. Его семья опубликовала обращение, в котором рассказала о диагнозе Уиллиса – афазия. Это расстройство речи, которое обычно развивается после перенесенных травм головного мозга.

Уиллиса принято считать актером боевиков. Его типичный образ: он крутой и брутальный, дерется, стреляет, спасает и всех побеждает. На самом деле у Уиллиса много других ролей. В фильмах он бывал разным: смешным, чувственным, тонким, испуганным, разговорчивым, нелепым, трусливым.

Мы собрали 12 фильмов и сериалов, в которых Уиллис не вписывается в привычный образ.

Сериал «Детективное агентство «Лунный свет»

Первая большая роль Уиллиса. Его одним из последних утвердили на роль в сериале, на пробах он обошел около трех тысяч актеров.

И Уиллис сделал этот сериал американской классикой. Молодой, юркий, еще не лысеющий, местами циничный, хитрый, но невероятно добрый и остроумный. Главное в сериале – их связка с героиней, которую сыграла Сибилл Шепард. По сюжету они руководят детективным агентством, но большую часть времени ссорятся, спорят, флиртуют. Забавный факт: за пределами сериала они тоже ссорились и не очень любили друг друга.