Как собиралась музыка к фильмам «Брат»: Бодрова чуть не задавили пьяные фанаты на концерте, Шевчук отказал Балабанову из-за сценария
Саундтрек к первому «Брату». Балабанов не советовался с Бутусовым о выборе песен и отдельно прописывал их место в сценарии
Лидер группы «Наутилус Помпилиус» Вячеслав Бутусов в интервью ютуб-шоу «ещенепознер» рассказывал, что дружил с Балабановым с 80-х: «С 1984 года мы уже практически не расставались. Постоянно у него на квартире заседания устраивали, потому что он самый взрослый из нас был и самый самостоятельный».
Бутусов смотрел и обсуждал с Балабановым его ранние фильмы: «Замок», «Про уродов и людей». Но потом Балабанов стилистически ушел в жесткий реализм, и Бутусову это не нравилось: «Я романтик, а Балабанов – хирург. «Брату» не хватило романтизма».
Но Бутусов все равно доверил свои песни Балабанову, который не советовался с Бутусовым и выбирал саундтрек сам: «Когда Алексей писал сценарий, то он прописывал справа в колоночке, где какая музыка, песня будет звучать. От меня требовалось только согласие».
В творчестве Бутусова «Брат» еще раз появилась в клипе на песню «Во время дождя». Там Бутусов играет киномеханика, а в кинотеатре «Брата» смотрит Сергей Бодров.
В первом «Брате» музыка «Наутилуса Помпилиуса» – это отдельный персонаж. Она самостоятельно звучит в фильме (то есть в сценах, когда нет диалогов) 15 минут = 15% от всего хронометража фильма. 13 песен группы. Данила Багров постоянно носится с плеером, ищет компакт-диск с песней «Крылья», рассуждает о смысле в песнях и идет со Светой на концерт «Наутилуса Помпилиуса».
Но в реальности это был концерт «Чиж & Co». Актриса Светлана Письмиченко рассказывала, что на съемках их с Бодровым чуть не задавили пьяные фанаты.
Саундтрек к «Брату-2» подобрал глава «Нашего Радио» Михаил Козырев. Его Балабанову рекомендовал Эрнст
Первый «Брат» – бюджетное кино ($10 тысяч), где саундтрек добыт по дружбе с Бутусовым. Второй «Брат» гораздо масштабнее ($1,5 млн), и его саундтрек – легенда, которая презентовала новый русский рок. Песни из «Брата-2» стали самостоятельным альбомом, после которого вышло дополнение «За кадром» – с не вошедшими в фильм песнями.
Как Балабанов работал с саундтреком во второй части?
Тут главная роль была за генеральным продюсером «Нашего Радио» Михаилом Козыревым. Его Балабанову и продюсеру фильма Сергею Сельянову посоветовал гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, который сказал, что новый Данила Багров не может слушать только «Наутилус Помпилиус». По другой версии, Козырева рекомендовал Балабанову телеведущий Иван Демидов.
Сначала Козырев слушал еще неизданные в тираж песни. Ему их как главе растущего радио присылали сотнями. В день он слушал десять новых альбомов: «Сто песен я слушал в одиночку, десять предлагал Балабанову, одна в конце концов входила в фильм. Столько талантов на меня обрушилось в тот момент, они просто прилетали ко мне каждый день».
В подкасте «Кинопоиска» Козырев рассказывал, что после отбора песен он приезжал с чемоданом CD-R-дисков (там были записаны еще демо-версии) в Петербург, где ему показывали черновые сцены из фильма. Потом под фрагмент подставлялись разные песни, чтобы понять лучшее сочетание. Обычно мнение Козырева и Балабанова совпадало.
Первой песней, с которой Козырев и Балабанов определились, – «Вечно молодой» группы «Смысловые галлюцинации»: «Когда заиграл саксофон, и Сухоруков вышел на вокзал, мы поняли, что это десятка».
Козырев считает, что музыки в фильме слишком много: «Мы намазали ее густо, как кетчуп на шашлык».
Сейчас Козырев сторонится участия в «Брате-2». В интервью Сергею Минаеву он говорит, что «создал Франкенштейна». Из-за национально-патриотических настроений, которые продвигал Данила Багров в фильме и Сергей Бодров в реальности, Козырев отказался «участвовать в происходящем»:
«Не стыдно [было создать саундтрек] – потому что это хорошая работа. Наверное, я не горжусь тем фактом, что в моей биографии есть этот проект. Мне кажется, он умножил зло в этом мире. И последствия оказались куда более тяжелыми и разрушительными, чем я мог представить».
Истории о музыкантах. ДДТ и «Мумий Тролль» отказали Балабанову, «Би-2» 10 лет обещали не рассказывать, что снимались не в Чикаго
Балабанов хотел в саундтреке группу ДДТ, но ее лидер Юрий Шевчук отказал после прочтения сценария, хотя афиши концерта ДДТ даже попали в фильм. И именно Шевчуку Балабанов изначально предлагал собрать саундтрек.
В итоге главной группой «Брата-2» стала малоизвестная «Би-2». Ее однажды Балабанов слушал всю ночь и даже предлагал Козыреву саундтрек только из «Би-2». У них в фильме три песни: «Полковнику никто не пишет», «Счастье», «Варвара». Концерт с «Би-2» срочно доснимался после основных съемок, ассистенты Балабанова играли фанатов группы. И снимался концерт не в Чикаго, а холодной зимой в Петербурге.
Шура Би-2 в проекте Esquire о «Брате-2»: «Мы договорились, что десять лет никому не будем рассказывать, что все это не в Чикаго сняли. Ну, время прошло».
Почти все музыканты соглашались дать свои песни для «Брата-2». Самые тяжелые переговоры были с лидером «АукцЫона» Леонидом Федоровым. Он доказывал Козыреву, что группе не нужны популярность и шоу-бизнес. Но Козырев настоял и включил в фильм «Дорогу». Музыкант «АукцЫона» Олег Гаркуша говорит, что Козырев постоянно караулил Федорова и все-таки уговорил подписать договор. Хотя спустя 13 лет Федоров спокойно согласится и напишет музыку к последнему фильму Балабанова.
Балабанов перед смертью написал сценарий нового фильма «Мой брат умер» – о слепом парне, который видит глазами умершего брата
Единственная отказавшая группа – «Мумий Тролль». Их продюсер Леонид Бурлаков не захотел, чтобы группа ассоциировалась с каким-то фильмом.
Козырев и Балабанов хотели, чтобы в сцене, когда Багров делает обрез, звучала песня «Забавы». Но в итоге играла «Кавачай» «Океана Ельзи».
Как работает музыка в «Брате» и «Брате-2». Она очень просто дополняет и комментирует действие фильма
«Брат-1» – это хмурый Петербург в сепии под мрачноватого Бутусова.
«Брат-2» – это комикс-блокбастер в Москве и США под кучу разнообразных по настроению мелодий.
Но оба фильма объединяет простая интуитивность, которая отражается в выборе саундтрека.
Очевидный пример – открывающая сцена в первом «Брате». Когда под «Ты снимаешь вечернее платье, стоя лицом к стене…» из песни «Крылья» мы видим женщину, которая снимает платье. С одной стороны – это троллинг клипов, где буквально показывается содержание песни. Но и еще общий посыл, который задает Балабанов – в его фильмах музыка жмет на нерв сюжета и переживаний героев.
- Например, потерянный в Америке Бодров идет под «Искала» Земфиры.
Вокруг Земфиры. Как она создает песни, о чем думает, почему такая закрытая и как менялись ее альбомы
- Герой Сухорукова под «Вечно молодой, вечно пьяный» показывает свою трагедию – человека, который ввязывается в авантюры и все никак не взрослеет.
- «Ту-лу-ла» Юлии Чичериной звучит, когда Бодров выходит из московской тюрьмы и готовит нападение на Белкина. Песня показывает решительно-веселое настроение Бодрова.
- «Счастье» «Би-2» сопровождает поездку Бодрова с дальнобойщиком – самый светлый и спокойный эпизод боевика.
- Первые строчки «Полковнику никто не пишет» вообще как будто пересказывают «Брат-2»: «Большие города, пустые поезда / Ни берега, ни дна / Все начинать сначала».
А «Гудбай, Америка» в исполнении детского хора – разрушение наивных мечтаний о месте, где все хорошо. Хотя Бутусову решение с хором не понравилось – ему оно показалось плохой постмодернистской шуткой.