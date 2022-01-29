Как собиралась музыка к фильмам «Брат»: Бодрова чуть не задавили пьяные фанаты на концерте, Шевчук отказал Балабанову из-за сценария

Саундтрек к первому «Брату». Балабанов не советовался с Бутусовым о выборе песен и отдельно прописывал их место в сценарии

Лидер группы «Наутилус Помпилиус» Вячеслав Бутусов в интервью ютуб-шоу «ещенепознер» рассказывал, что дружил с Балабановым с 80-х: «С 1984 года мы уже практически не расставались. Постоянно у него на квартире заседания устраивали, потому что он самый взрослый из нас был и самый самостоятельный».

Бутусов смотрел и обсуждал с Балабановым его ранние фильмы: «Замок», «Про уродов и людей». Но потом Балабанов стилистически ушел в жесткий реализм, и Бутусову это не нравилось: «Я романтик, а Балабанов – хирург. «Брату» не хватило романтизма».

Но Бутусов все равно доверил свои песни Балабанову, который не советовался с Бутусовым и выбирал саундтрек сам: «Когда Алексей писал сценарий, то он прописывал справа в колоночке, где какая музыка, песня будет звучать. От меня требовалось только согласие».

В творчестве Бутусова «Брат» еще раз появилась в клипе на песню «Во время дождя». Там Бутусов играет киномеханика, а в кинотеатре «Брата» смотрит Сергей Бодров.