Будет ли «Человек-паук 4»: сыграет ли Том Холланд, в мире Marvel или в Sony, кто злодей, когда выйдет
Весной 2022 года «Человек-паук: Нет пути домой» по-прежнему устанавливает рекорды. Теперь это касается цифровой версии. Уже за первую неделю после ее появления продано около двух миллионов копий. Заработок составил 42 миллиона долларов и в апреле продолжает расти. В этот момент возобновились разговоры о продолжении и деталях «Человека-паука 4».
Что надо знать о выходе нового «Человека-паука»
Правами на самого персонажа владеет Sony. Из-за финансового и правового скандала Sony и Marvel Studios еще в 2019 году договорились о пересмотре условий. Больше скандалов не было: Sony, Marvel и Disney вместе работают. Во время премьеры фильма «Человек-паук: Нет пути домой» от них мелькало подтверждение: идет совместное планирование сюжета новой части.
Они акцентировали внимание на нескольких моментах по следующему «Человеку-пауку»:
- Перерыв между фильмами не будет очень долгим – это выражение уважения к фанатам;
- Решение героя в конце фильма «Человек-паук: Нет пути домой» влияет на его будущее;
- Оно же открывает возможности для планирования следующих частей «Человека-паука».
Продюсер «Человека-паука» Эми Паскаль подразумевала под решением героя его жертву. В конце фильма «Человек-паук: Нет пути домой» все забывают, кто именно скрывается за костюмом супергероя. Одновременно весь мир забывает и о существовании Питера Паркера. Так герой Холланда теряет возлюбленную и лучшего друга – те его просто больше не помнят.
The Direct делает вывод, что новая часть «Человека-паука» может выйти уже в 2023 или 2024 году. Эми Паскаль в ноябре указывала на подготовку новых фильмов и продолжение сотрудничества с Marvel Studios. Она же рассказывала о планировании новой трилогии и говорила такое о своих желаниях: «Мы готовимся к следующему фильму о Человеке-пауке с Томом Холландом и Marvel».
Отдельная теория связана с другим персонажем. Друг Человека-паука (Нед) может стать злодеем Хобгоблином. Предположения об этом были еще перед выходом «Нет пути домой», но там не подтвердились. Вместо этого – намек через диалог Неда и Питера Паркера из параллельной вселенной. Тот рассказал Неду о друге, который умер у него на руках при попытке его убить.
Сейчас фанаты строят теории о том, что Хобгоблин появится уже в новом «Человеке-пауке». Неда играет Джейкоб Баталон. В интервью Variety ему уже пришлось отвечать на эти слухи: «За все годы работы в Marvel я чувствую, что научился ничего не раскрывать. Я не могу говорить о вещах, которые потом могут оказаться правдой. Так получится, что я этим что-нибудь разрушу».
«Кинопоиск» объяснял идею с эпизодом, когда в конце «Нет пути домой» Эдди Брок («Веном») телепортируется в другую вселенную. Это означает, что он окончательно перешел к Sony – там развивается собственная вселенная Человека-паука. Но свой «Веном» будет и у Marvel: часть симбиота осталась на барной стойке. Поэтому она еще сможет кого-нибудь поглотить.
Sony всегда думала о создании собственного «Человека-паука», но ключевой момент с Marvel и Холландом случился в том самом скандале из 2019-го. Он разрешился так, что все помирились. Тогда же Sony и Marvel установили тесное сотрудничество в вопросах фильмов о «Человеке-пауке». Сейчас они его публично подтверждают и вместе говорят о создании новой части.
Появление «Человека-паука» от Sony – теории. Хотя вероятность переноса туда Человека-паука Холланда еще остается. Правильно ли вообще называть возможный новый фильм именно «Человек-паук 4»? Формально в этом нет никакой ошибки – как нет и подтверждения по названию нового фильма. Пока все его ждут, фанаты называют фильм «Человек-паук 4».
Точно ли в новом «Человеке-пауке» сыграет Том Холланд
Есть подтверждение подготовки фильма и от самого актера Тома Холланда: «У нас были разговоры о будущем, но пока они остаются только разговорами. Мы не знаем реальный вид этого будущего». Еще Холланд говорил, что собирается взять перерыв после шоу для Apple. Он не отказывался от новой части «Человека-паука», но пока еще ни на что не подписывался.
На момент появления фильма «Человек-паук: Нет пути домой» у Холланда действительно не было контракта на новую часть. Но в интервью USA Today он объяснял, что в теории готов к продолжению карьеры в «Человеке-пауке»: «Если они захотят, чтобы я снялся еще в десяти фильмах, то вам лучше поверить. Я буду там». С того времени новостей о контракте не было.
Существуют и факты против «Человека-паука» с Томом Холландом. На это указывает другое интервью, где он высказывался об эмоциях от выхода «Нет пути домой»: «С актерской стороны у меня возникло ощущение, что это действительно был мой последний раз в этом костюме. Большая часть этих эмоций вызвана актом прощания – одной из главных тем фильма».
Уже несколько месяцев все обсуждают яркую цитату Холланда из его интервью GQ: «Если я продолжу играть Человека-паука после 30 лет, тогда я сделал что-то не так». Везде это подается так, будто Холланд все-таки против съемок в новом фильме (или трилогии). Но в июне 2022 года Холланду исполнится только 26 лет, поэтому возраст сотрудничеству точно никак не помешает.
Каким вообще может быть «Человек-паук» без Тома Холланда? Грант Кертис был продюсером еще того «Человека-паука», где снимался Тоби Магуайр. Он тесно связан с режиссером Сэмом Рэйми. Сейчас Кертис хочет увидеть именно «Человека-паука» с Магуайром в главной роли. Не против продолжения и сам Рэйми, хотя пока он занимается «Доктором Стрэнджем».
Сам Холланд и другие люди делают отсылки к другой возможной модернизации героя и самой вселенной. «Человек-паук» может пойти еще и через историю Майлза Моралеса. В комиксах этот персонаж сначала занял место якобы умершего Питера Паркера в роли Человека-паука. Когда Паркер оказался жив, они объединились. Пока Майлз появлялся в играх и мультфильмах.