Будет ли «Человек-паук 4»: сыграет ли Том Холланд, в мире Marvel или в Sony, кто злодей, когда выйдет

Весной 2022 года «Человек-паук: Нет пути домой» по-прежнему устанавливает рекорды. Теперь это касается цифровой версии. Уже за первую неделю после ее появления продано около двух миллионов копий. Заработок составил 42 миллиона долларов и в апреле продолжает расти. В этот момент возобновились разговоры о продолжении и деталях «Человека-паука 4».

Что надо знать о выходе нового «Человека-паука»

Правами на самого персонажа владеет Sony. Из-за финансового и правового скандала Sony и Marvel Studios еще в 2019 году договорились о пересмотре условий. Больше скандалов не было: Sony, Marvel и Disney вместе работают. Во время премьеры фильма «Человек-паук: Нет пути домой» от них мелькало подтверждение: идет совместное планирование сюжета новой части.

Они акцентировали внимание на нескольких моментах по следующему «Человеку-пауку»: