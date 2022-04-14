Что нужно знать про фильм «Жена Чайковского», который попал в Канны: среди актеров Оксимирон, сценарий написан десять лет назад, сцены слиты в соцсетях
Фильм Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского» вошел в основную программу Каннского фестиваля. Он посвящен отношениям Петра Чайковского с женой Антониной. Рассказываем главное о работе над фильмом.
Готовый десять лет назад сценарий и отказ от господдержки
Серебренников писал сценарий вместе с Юрием Арабовым, известным по работе с Александром Сокуровым («Дни затмения», «Господин оформитель», «Молох», «Монах и бес»). Сценарий был «почти закончен» еще в 2012 году, и тогда же Серебренников в интервью «Кинопоиску» говорил о поиске финансирования.
Спустя год появился анонс фильма, выпуск планировали к юбилею Чайковского в 2015 году. Бюджет составил 240 миллионов рублей, фильм даже получил господдержку – правда, только около 30 миллионов рублей от Минкульта.
Авторы фильма рассчитывали на дофинансирование «Фондом кино», но не получили его и тогда вообще отказались от государственных денег. Серебренников объяснил, что «Фонд кино» посчитал фильм лишенным «коммерческого потенциала».
А мы решили, что лучше помучиться и найти западные деньги, чтобы никому ничего не доказывать и не объяснять и быть подальше от государственной риторики кто платит, тот и заказывает музыку».
«Подождите, но он же был гомосексуалист?»
Начало 2010-х в России – это время обсуждения запретов «пропаганды гомосексуализма». Сначала регионы принимали запретительные инициативы, а потом, в 2013 году, появился и федеральный закон. Именно на этом фоне и проходила работа над фильмом.
Серебренников рассказывал о поиске финансирования:
Пришел я к какому-то начальнику однажды, рассказываю про проект. Он слушает, а потом говорит: «Ага, подождите, но он же был гомосексуалист?» Я говорю: «Ну, прежде всего он великий композитор». Начальник подумал еще и сказал: «А он, кажется, плохо кончил?» Я говорю: «Да, вообще-то он умер. Преждевременно». Начальник сказал, что сейчас «не время таких грустных историй».
Из-за такого новостного фона фильм обсуждался именно в контексте ЛГБТ-повестки. Но Юрий Арабов утверждал, что проект «совершенно не об этом». «Общество видит нас не теми, кто мы есть, но хуже всего, если к нам прилепляют какой-то жупел. Я вот это пытался выразить», – говорил Арабов.
Слитый в сеть «фильм» и участие в нем Оксимирона
В течение восьми лет с 2013 по 2021 год новостей о проекте не было. Аудитория не знала каст, дату выхода, даже примерный сюжет и статус проекта. Летом 2021 года «Мосфильм» объявил, что в его павильоне начались съемки фильма «Антонина» – но тоже без подробностей.
И наконец осенью в сети появился якобы слитый трехчасовой фильм. По сюжету главная героиня Антонина Чайковская (Алена Михайлова) сходит с ума, узнав о гомосексуальности мужа (Один Байрон).
Посмотревшие фильм пользователи критиковали проект за изображение «западных трендов» и «нетрадиционной любови». Отдельно обсуждалось участие в нем Оксимирона, зачитавшего рэп перед персонажем Антонины Чайковской.
Серебренников в ответ на публикацию сказал, что «фильма еще нет» и названия проекта – тоже. Он объяснил, что злоумышленники украли исходники, самостоятельно склеили их и выложили в сеть, выдав за фильм. «Включилось какое-то обсуждение, значит, «дерьмо на вентилятор». А фильма нет, понимаете?»
Режиссер подтвердил, что Оксимирон действительно участвует в проекте и играет Николая Рубинштейна, но подробностей не раскрыл. В слитой версии он появляется, советует Чайковской обсудить лечение мужа, а потом зачитывает отрывок из трека «Сказка о потерянном времени», который выйдет в конце 2021 года – за месяц до релиза его альбома.
Фильм покажут в Каннах, несмотря на призывы к бойкоту российского кино
Администрация Каннского фестиваля предупредила, что не примет официальные делегации из России и не допустит до конкурса фильмы с госучастием. Украинские режиссеры призывали к полному бойкоту российского кино, но этого не произошло.
Фильм «Жена Чайковского» создан совместно французскими и российскими компаниями без госфинаниросвания. В число авторов входит Hype Films – один из главных российских продакшнов независимого кино. Среди его проектов: «Уроки Фарси» (2020), «Мир грядущий» (2020), «Петровы в гриппе» (2020).
- «Жена Чайковского» стала одним из 18 фильмов основного конкурса. Он пройдет с 17 по 28 мая.
- На главную награду претендуют среди прочих «Преступления будущего» (Дэвид Кроненберг), «Брокер» (Хирокадзу Корээда), «Время Армагеддона» (Джеймс Грей).
- Фильмы Серебренникова уже трижды показывали в Каннах. «Лето» и «Петровы в гриппе» участвовали в основной программе, «Ученик» – в программе «Особый взгляд».
- Серебренников покинул Россию 28 марта сразу после того, как с него сняли судимость и условный срок по резонансному делу «Седьмой студии». Фигурантов обвиняли в хищении бюджетных средств через студию, основанную Серебренниковым. Следствие началось в 2017 году, режиссеру грозило до шести лет тюрьмы, но в итоге в 2020 году ему дали условный срок и назначили штраф.