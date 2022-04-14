Что нужно знать про фильм «Жена Чайковского», который попал в Канны: среди актеров Оксимирон, сценарий написан десять лет назад, сцены слиты в соцсетях

Авторы фильма рассчитывали на дофинансирование «Фондом кино», но не получили его и тогда вообще отказались от государственных денег. Серебренников объяснил, что «Фонд кино» посчитал фильм лишенным «коммерческого потенциала».

А мы решили, что лучше помучиться и найти западные деньги, чтобы никому ничего не доказывать и не объяснять и быть подальше от государственной риторики кто платит, тот и заказывает музыку».

«Подождите, но он же был гомосексуалист?»

Начало 2010-х в России – это время обсуждения запретов «пропаганды гомосексуализма». Сначала регионы принимали запретительные инициативы, а потом, в 2013 году, появился и федеральный закон. Именно на этом фоне и проходила работа над фильмом.

Серебренников рассказывал о поиске финансирования:

Пришел я к какому-то начальнику однажды, рассказываю про проект. Он слушает, а потом говорит: «Ага, подождите, но он же был гомосексуалист?» Я говорю: «Ну, прежде всего он великий композитор». Начальник подумал еще и сказал: «А он, кажется, плохо кончил?» Я говорю: «Да, вообще-то он умер. Преждевременно». Начальник сказал, что сейчас «не время таких грустных историй».

Из-за такого новостного фона фильм обсуждался именно в контексте ЛГБТ-повестки. Но Юрий Арабов утверждал, что проект «совершенно не об этом». «Общество видит нас не теми, кто мы есть, но хуже всего, если к нам прилепляют какой-то жупел. Я вот это пытался выразить», – говорил Арабов.

Слитый в сеть «фильм» и участие в нем Оксимирона

В течение восьми лет с 2013 по 2021 год новостей о проекте не было. Аудитория не знала каст, дату выхода, даже примерный сюжет и статус проекта. Летом 2021 года «Мосфильм» объявил, что в его павильоне начались съемки фильма «Антонина» – но тоже без подробностей.

И наконец осенью в сети появился якобы слитый трехчасовой фильм. По сюжету главная героиня Антонина Чайковская (Алена Михайлова) сходит с ума, узнав о гомосексуальности мужа (Один Байрон).

Посмотревшие фильм пользователи критиковали проект за изображение «западных трендов» и «нетрадиционной любови». Отдельно обсуждалось участие в нем Оксимирона, зачитавшего рэп перед персонажем Антонины Чайковской.