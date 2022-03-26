Как фильм с Оксимироном «Ампир V» постоянно переносится: 11 лет производства, суды с «Фондом кино», деньги от криптоинвесторов
«Empire V» – один из главных романов Виктора Пелевина. В нем рассказывается о парне, который становится вампиром. В этой вселенной Пелевина вампиры – высшие существа, способные читать мысли людей.
Суммарный тираж «Empire V» с 2006 года – больше 190 тысяч экземпляров. И в 2011-м запустилась экранизация романа.
Как тяжело идет производство: версия на английском, 8 млн рублей через краудфандинг и 3,5 млн через криптоинвестиции
Сначала сценаристы адаптировали сценарий для англоязычной аудитории. Но потом создатели передумали делать фильм на английском – новый сценарий написан на русском. Режиссер Виктор Гинзбург (он же экранизировал «Generation P» Пелевина): «Empire V» – очень русская история, и она должна сохранить пелевинский язык, которым я дорожу».
И даже название фильма пишется по-русски – «Ампир V».
Фильм находится в работе уже 11 лет, и самое интересное вокруг него – финансирование. Оно идет долго и сложно.
По данным «Кинопоиска», на 2022 год общий бюджет фильма составляет 460 млн рублей. Изначально проект поддержал «Фонд кино», выделив 60 млн рублей. Еще в производство фильма вкладывались крупные бизнесмены – Александр Мамут (предоставил право использовать англоязычный перевод книги) и Юрий Крестинский, который помогал Гинзбургу закончить съемки «Generation P».
В 2015-м фильм запустил краудфандинг – 675 человек за 14 месяцев пожертвовали почти 8 млн рублей. Изначально цель была в 15 млн, но после половины собранных денег сбор был признан успешным и закрытым.
В 2018 году создатели «Ампир V» объявили, что собирают деньги через криптоинвестиции (токены Bablos). Гинзбург рассказывал, что эти средства существенно помогли, а спонсоры в качестве бонуса получат свои роли в кино:
«Благодаря криптоинвесторам мы в сентябре [2018 года] сняли половину недостающего материала. Впереди съемки нескольких ключевых сцен, в которых в том числе снимутся люди, первыми поддержавшие нас через краудфандинг на этапе запуска фильма».
Продюсер «Ампир V» Мария Капралова говорила, что цель криптовалютной кампании – собрать 3,3 млн евро (40% бюджета фильма). По ее словам, для такого проекта это не очень большие деньги. И они пойдут на «спецэффекты и графику голливудского уровня».
Обладатели токенов получат дивиденды от кассовых сборов. Продюсеры прогнозировали, что инвестиция принесет им минимум 40% прибыли.
Оксимирон – маркетинговый двигатель фильма. Он играет главного злодея
В 2017 году рэпер Oxxxymiron выпустил на своем ютуб-канале видео, где объявил, что дебютирует в кино. В «Ампире V» он сыграет главного антагониста истории – Митру.
Виктор Гинзбург: «Я долгое время искал главного злодея своего нового фильма, и вот, наконец, я его нашел. Мы прошли очень сложные пробы». Сам Оксимирон никак не комментировал свое участие в фильме.
Фильм постоянно переносится: из-за доработок, ковида и отказа Sony прокатывать фильм
Переносы у «Ампир V» начались еще со съемок. В 2016 Гинзбург захотел снимать не летом, а зимой, чтобы передать атмосферу романа: «Зимняя натура, кровь и снег – красиво будет».
Изначально создатели планировали выпустить фильм в 2019 году. Но первая конкретная дата – начало 2021 года. Из-за пандемии премьера перенеслась на ноябрь 2021-го, и тогда «Фонд кино» стал судиться, потребовав вернуть от создателей 84 миллиона рублей. Фильм еще раз перенесли – на март 2022 года. Из-за того, что выручка у кинотеатров в конце 2021-го упала на 70 процентов.
Весной 2022-го «Ампир V» остался одним из немногих новых фильмов, которые выйдут в российском прокате. Его должна была выпустить Sony Pictures, но компания отказалась выпускать фильмы в России. Тогда за прокат взялась компания «Вольга», и дата премьеры снова сместилась – с 31 марта на неопределенную дату. По данным медиа «Бюллетень кинопрокатчика», фильм все еще не получил прокатное удостоверение от Министерства культуры.