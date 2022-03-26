Как фильм с Оксимироном «Ампир V» постоянно переносится: 11 лет производства, суды с «Фондом кино», деньги от криптоинвесторов

Фильм находится в работе уже 11 лет, и самое интересное вокруг него – финансирование. Оно идет долго и сложно.

По данным «Кинопоиска», на 2022 год общий бюджет фильма составляет 460 млн рублей. Изначально проект поддержал «Фонд кино», выделив 60 млн рублей. Еще в производство фильма вкладывались крупные бизнесмены – Александр Мамут (предоставил право использовать англоязычный перевод книги) и Юрий Крестинский, который помогал Гинзбургу закончить съемки «Generation P».

В 2015-м фильм запустил краудфандинг – 675 человек за 14 месяцев пожертвовали почти 8 млн рублей. Изначально цель была в 15 млн, но после половины собранных денег сбор был признан успешным и закрытым.

В 2018 году создатели «Ампир V» объявили, что собирают деньги через криптоинвестиции (токены Bablos). Гинзбург рассказывал, что эти средства существенно помогли, а спонсоры в качестве бонуса получат свои роли в кино:

«Благодаря криптоинвесторам мы в сентябре [2018 года] сняли половину недостающего материала. Впереди съемки нескольких ключевых сцен, в которых в том числе снимутся люди, первыми поддержавшие нас через краудфандинг на этапе запуска фильма».

Продюсер «Ампир V» Мария Капралова говорила, что цель криптовалютной кампании – собрать 3,3 млн евро (40% бюджета фильма). По ее словам, для такого проекта это не очень большие деньги. И они пойдут на «спецэффекты и графику голливудского уровня».

Обладатели токенов получат дивиденды от кассовых сборов. Продюсеры прогнозировали, что инвестиция принесет им минимум 40% прибыли.

Оксимирон – маркетинговый двигатель фильма. Он играет главного злодея

В 2017 году рэпер Oxxxymiron выпустил на своем ютуб-канале видео, где объявил, что дебютирует в кино. В «Ампире V» он сыграет главного антагониста истории – Митру.