Разбираем 13 сложных кусков нового альбома Оксимирона «Красота и Уродство»
«Хоп-механика»
«Жить – это про фарш, про тесто, слои лазаньи
Перечеркни мои болезни, Демна Гвасалия»
Демна Гвасалия – дизайнер, который нарисовал обложку другого громкого альбома – «Бордерлайн» Земфиры. Там просто перечеркнуто слово «бордерлайн» – пограничное расстройство личности, в котором признается Оксимирон.
Строк стер больше,
Чем выдал Джон Гришам
Нос тер жестче
Разве что Жижек»
Славой Жижек – словенский философ, который во время выступлений часто трет нос. Джон Гришам – автор 47 романов (пишет с 1989 года и до сих пор).
«Агент»
«Рэперки: шапки из фольги
Рифмы так редки, вы че, ***, Геннадий Айги?»
Геннадий Айги – чувашский поэт, который отрицал типичный русский синтаксис и писал стихи вообще без рифм. Например:
«Мы умрем, и останется
тоска людей
по еле чувствуемому следу
какой-то волны, ушедшей
из их снов, из их слуха,
из их усталости».
Рэпчик прошел от СТДК к СБПЧ
Плакаться поздняк, как про ГУЛАГ в ЕСПЧ
Развивайся — либо сдохни, как ГКЧП, чтоб
Танцы с голым торсом в шестьдесят — RHCP
Разбираем парад аббревиатур. СТДК – рэп-группа конца 90-х, СБПЧ – современные исполнители. Оксимирон считает, что поздно обсуждать ГУЛАГ в Европейском суде по правам человека. Вспоминает ГКЧП – самопровозглашенный орган власти, который отстаивал сохранение СССР.
RHCP – Red Hot Chili Peppers. Его солист Энтони Кидис часто выступает голым.
«Красота и уродство»
«В десятитысячелетнем склепе
Спит и видит сны Гебекли Тепе»
Тут упоминается храмовый комплекс в Турции, которому 12 тысяч лет. До ХХ века Гебекли Тепе был скрыт холмом (в честь него и назван комплекс – «пузатый холм») – оказалось, что он искусственного происхождения. Внутри комплекса археологи нашли колонны с рисунками. Находки изменили представления о периоде неолита.
«Нон-фикшн»
«Белый халат тебя идет, малышка
А знаете, что у алжирского дея под самым носом шишка?»
Здесь Оксимирон ссылается на последнюю фразу в «Записках сумасшедшего» Гоголя. Сам Гоголь ссылается на малоизвестный английский роман «Сладострастный турок». Шишка там – это мужской половой орган, который в романе отделяется и живет отдельной жизнью как заспиртованный экспонат. Подробнее об этом можно прочитать здесь.
«Рашн Роуд Рейдж»
«К-К-Кармагеддон
Пятой колонной прут мигалки»
Carmageddon – это игра 1997 года о гонках, где главное – агрессивно водить.
«Мы все умрем»
«Рэп спас мою жизнь, и не только J Dilla»
J Dilla – культовый рэпер США, который умер в 32 года из-за редкой болезни крови – спустя три дня после выхода последнего альбома. В последний год J Dilla выступал в инвалидном кресле и как-то появился в футболке с признанием в любви к рэпу: «J Dilla changed my life». И футболка стала его символом.
«Чувствую»
«Алло-алло, это Хьюстон, будь тебе сука — пусто
Жизнь — это всегда очень грустно
Гнусно воткнуть исподтишка — нож
В руки вываливается кишка — ложь
Лжи психоаналитика — кровь
Слезы — дерьмо
Все что захочешь за деньги нытика
Это куплет Дельфина. Здесь вероятны показаны психоаналитические интерпретации слов клиента (например, то, что слезы = дерьмо) и его жесткий ответ на жалобы. Отсылка к фразе «Хьюстон, у нас проблемы» – об обращении к психоаналитику, который как будто далеко, как астронавты на Луне, но пытается помочь.
«Окно в Париж»
«По Бабелю я полтора жида»
Отсылка к «Одесским рассказам» Исаака Бабеля: «Полтора жида» называли Тартаковского потому, что ни один еврей не мог вместить в себе столько дерзости и денег».
«Празднуй»
«Шарю в Cheap monkey, UK как Чичваркин
Ловко врут броуки, в ломбарды бегут джанки
Чунга чанги, чи чи чон — их песни считалки»
Оксимирон вспоминает Англию и сравнивает себя с бизнесменом Евгением Чичваркиным, который там живет.
Cheap monkey – магазин одежды. Джанки – наркоманы в английском сленге, а броуки – нищие.
«Пантеллерия»
«Ты у врат в парк, глянь, там
Гуляет с Мажорелем Жак, а мы – в Сен-Лоран»
У художника Жака Мажореля была в Марракеше вилла с садом. Модельер Ив-Сен Лоран о нем заботился, хотя в жизни с Мажорелем не встречался.
«Лифт»
Миф, слышь, Erdgeschoss нажми, держи внутри
Тут – уроки немецкого и отсылки к прошлому.
Erdgeschoss – первый этаж. Миф – первый псевдоним Оксимирона.