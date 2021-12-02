Разбираем 13 сложных кусков нового альбома Оксимирона «Красота и Уродство»

«Мы все умрем»

«Рэп спас мою жизнь, и не только J Dilla»

J Dilla – культовый рэпер США, который умер в 32 года из-за редкой болезни крови – спустя три дня после выхода последнего альбома. В последний год J Dilla выступал в инвалидном кресле и как-то появился в футболке с признанием в любви к рэпу: «J Dilla changed my life». И футболка стала его символом.

«Чувствую»

«Алло-алло, это Хьюстон, будь тебе сука — пусто

Жизнь — это всегда очень грустно

Гнусно воткнуть исподтишка — нож

В руки вываливается кишка — ложь

Лжи психоаналитика — кровь

Слезы — дерьмо

Все что захочешь за деньги нытика

Это куплет Дельфина. Здесь вероятны показаны психоаналитические интерпретации слов клиента (например, то, что слезы = дерьмо) и его жесткий ответ на жалобы. Отсылка к фразе «Хьюстон, у нас проблемы» – об обращении к психоаналитику, который как будто далеко, как астронавты на Луне, но пытается помочь.

«Окно в Париж»

«По Бабелю я полтора жида»

Отсылка к «Одесским рассказам» Исаака Бабеля: «Полтора жида» называли Тартаковского потому, что ни один еврей не мог вместить в себе столько дерзости и денег».