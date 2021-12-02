Oxxxymiron
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#Oxxxymiron

Разбираем 13 сложных кусков нового альбома Оксимирона «Красота и Уродство»

вчера, 20:26

«Хоп-механика»

«Жить – это про фарш, про тесто, слои лазаньи
Перечеркни мои болезни, Демна Гвасалия»

Демна Гвасалия – дизайнер, который нарисовал обложку другого громкого альбома – «Бордерлайн» Земфиры. Там просто перечеркнуто слово «бордерлайн» – пограничное расстройство личности, в котором признается Оксимирон.

Строк стер больше,

Чем выдал Джон Гришам

Нос тер жестче

Разве что Жижек»

Славой Жижек – словенский философ, который во время выступлений часто трет нос. Джон Гришам – автор 47 романов (пишет с 1989 года и до сих пор).

«Агент»

«Рэперки: шапки из фольги
Рифмы так редки, вы че, ***, Геннадий Айги?»

Геннадий Айги – чувашский поэт, который отрицал типичный русский синтаксис и писал стихи вообще без рифм. Например:

«Мы умрем, и останется 

тоска людей

по еле чувствуемому следу 

какой-то волны, ушедшей 

из их снов, из их слуха, 

из их усталости».

Рэпчик прошел от СТДК к СБПЧ

Плакаться поздняк, как про ГУЛАГ в ЕСПЧ

Развивайся — либо сдохни, как ГКЧП, чтоб

Танцы с голым торсом в шестьдесят — RHCP

Разбираем парад аббревиатур. СТДК – рэп-группа конца 90-х, СБПЧ – современные исполнители. Оксимирон считает, что поздно обсуждать ГУЛАГ в Европейском суде по правам человека. Вспоминает ГКЧП – самопровозглашенный орган власти, который отстаивал сохранение СССР. 

RHCP – Red Hot Chili Peppers. Его солист Энтони Кидис часто выступает голым.

«Красота и уродство»

«В десятитысячелетнем склепе
Спит и видит сны Гебекли Тепе»

Тут упоминается храмовый комплекс в Турции, которому 12 тысяч лет. До ХХ века Гебекли Тепе был скрыт холмом (в честь него и назван комплекс – «пузатый холм») – оказалось, что он искусственного происхождения. Внутри комплекса археологи нашли колонны с рисунками. Находки изменили представления о периоде неолита.

XinHua / global look press

«Нон-фикшн»

«Белый халат тебя идет, малышка
А знаете, что у алжирского дея под самым носом шишка?»

Здесь Оксимирон ссылается на последнюю фразу в «Записках сумасшедшего» Гоголя. Сам Гоголь ссылается на малоизвестный английский роман «Сладострастный турок». Шишка там – это мужской половой орган, который в романе отделяется и живет отдельной жизнью как заспиртованный экспонат. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

«Рашн Роуд Рейдж»

«К-К-Кармагеддон

Пятой колонной прут мигалки»

Carmageddon – это игра 1997 года о гонках, где главное – агрессивно водить. 

«Мы все умрем»

«Рэп спас мою жизнь, и не только J Dilla»

J Dilla – культовый рэпер США, который умер в 32 года из-за редкой болезни крови – спустя три дня после выхода последнего альбома. В последний год J Dilla выступал в инвалидном кресле и как-то появился в футболке с признанием в любви к рэпу: «J Dilla changed my life». И футболка стала его символом.

«Чувствую»

«Алло-алло, это Хьюстон, будь тебе сука — пусто
Жизнь — это всегда очень грустно
Гнусно воткнуть исподтишка — нож
В руки вываливается кишка — ложь
Лжи психоаналитика — кровь
Слезы — дерьмо
Все что захочешь за деньги нытика

Это куплет Дельфина. Здесь вероятны показаны психоаналитические интерпретации слов клиента (например, то, что слезы = дерьмо) и его жесткий ответ на жалобы. Отсылка к фразе «Хьюстон, у нас проблемы» – об обращении к психоаналитику, который как будто далеко, как астронавты на Луне, но пытается помочь. 

«Окно в Париж»

«По Бабелю я полтора жида»

Отсылка к «Одесским рассказам» Исаака Бабеля: «Полтора жида» называли Тартаковского потому, что ни один еврей не мог вместить в себе столько дерзости и денег».

«Празднуй»

«Шарю в Cheap monkey, UK как Чичваркин

Ловко врут броуки, в ломбарды бегут джанки

Чунга чанги, чи чи чон — их песни считалки»

Оксимирон вспоминает Англию и сравнивает себя с бизнесменом Евгением Чичваркиным, который там живет. 

Cheap monkey – магазин одежды. Джанки – наркоманы в английском сленге, а броуки – нищие.  

«Пантеллерия»

«Ты у врат в парк, глянь, там
Гуляет с Мажорелем Жак, а мы – в Сен-Лоран»

У художника Жака Мажореля была в Марракеше вилла с садом. Модельер Ив-Сен Лоран о нем заботился, хотя в жизни с Мажорелем не встречался.

«Лифт»

Миф, слышь, Erdgeschoss нажми, держи внутри

Тут – уроки немецкого и отсылки к прошлому. 

Erdgeschoss – первый этаж. Миф – первый псевдоним Оксимирона.

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