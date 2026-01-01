Земфира

Дата рождения
26 августа 1976 г.
Инфо
Российская рок-певица, музыкант, композитор, продюсер и автор песен
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Земфира выпустила новый альбом. Почитайте наш большой текст о ней и ее творчестве
#Земфира
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С кем Земфира делает музыку: кто такой ее племянник, с которым они собирали группу и который написал текст в новом альбоме
#Земфира
«Мне лучше петь, чем говорить». Мы сходили на концерт Земфиры – одно из немногих развлекательных мероприятий, которое не отменилось в эти дни
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#Земфира
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Вокруг Земфиры. Как она создает песни, о чем думает, почему такая закрытая и как менялись ее альбомы
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#Земфира
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