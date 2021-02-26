Земфира
музыка
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#Земфира #музыка

Земфира выпустила новый альбом. Почитайте наш большой текст о ней и ее творчестве

2 часа назад

Главная информация о нем:

  • Альбом называется «Бордерлайн».
  • В нем 12 треков.
  • Это первый альбом Земфиры за последние восемь лет.
  • Полноформатный студийный альбом у Земфиры – седьмой по счету.
  • С полуночи 25 февраля его можно найти на разных стриминговых серисах. Например, в Spotify и «Яндекс.Музыке».

Вк Земфиры

Мы написали большой текст о ее карьере и жизни. Как она стала такой. Как росла. По каким правилам сочиняет песни. Почему бьется за независимость и бежит от внимания. Что говорит о себе, популярности, людях, душе.

Вокруг Земфиры. Как она создает песни, о чем думает, почему такая закрытая и как менялись ее альбомы

Титаническая работа от Валеры Полевикова, который на пару месяцев погрузился во вселенную Земфиры, поговорил о ней с кучей людей и перерыл доступные архивы.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Главный текст о Земфире
Вокруг Земфиры. Как она создает песни, о чем думает, почему такая закрытая и как менялись ее альбомы
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