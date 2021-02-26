Земфира выпустила новый альбом. Почитайте наш большой текст о ней и ее творчестве

Мы написали большой текст о ее карьере и жизни. Как она стала такой. Как росла. По каким правилам сочиняет песни. Почему бьется за независимость и бежит от внимания. Что говорит о себе, популярности, людях, душе.

Вокруг Земфиры. Как она создает песни, о чем думает, почему такая закрытая и как менялись ее альбомы

Титаническая работа от Валеры Полевикова, который на пару месяцев погрузился во вселенную Земфиры, поговорил о ней с кучей людей и перерыл доступные архивы.