Земфира
музыка
Земфира выпустила новый альбом. Почитайте наш большой текст о ней и ее творчестве
2 часа назад
Главная информация о нем:
- Альбом называется «Бордерлайн».
- В нем 12 треков.
- Это первый альбом Земфиры за последние восемь лет.
- Полноформатный студийный альбом у Земфиры – седьмой по счету.
- С полуночи 25 февраля его можно найти на разных стриминговых серисах. Например, в Spotify и «Яндекс.Музыке».
Мы написали большой текст о ее карьере и жизни. Как она стала такой. Как росла. По каким правилам сочиняет песни. Почему бьется за независимость и бежит от внимания. Что говорит о себе, популярности, людях, душе.
Вокруг Земфиры. Как она создает песни, о чем думает, почему такая закрытая и как менялись ее альбомы
Титаническая работа от Валеры Полевикова, который на пару месяцев погрузился во вселенную Земфиры, поговорил о ней с кучей людей и перерыл доступные архивы.
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