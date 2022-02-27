«Мне лучше петь, чем говорить». Мы сходили на концерт Земфиры – одно из немногих развлекательных мероприятий, которое не отменилось в эти дни
События в Украине начались 24 февраля. На тот же день у Земфиры был запланирован первый за шесть лет сольный концерт.
До этого она срывалась из-за отмены концертов и писала, что пандемия уничтожила ее профессию. Но выступление 24 февраля отменять не стала: «Так или иначе это случилось. Спасибо, что пришли. Это был тяжелый день, для всех. Думаю, мы все представляли себе эту встречу по-другому. Нет войне».
Через час он выложила еще одно сообщение. Но потом его удалила:
«Мне бесконечно звонят, говорят одно и то же: «Земфира, будь аккуратнее, тебя слушают, за тобой следят, как и за всеми публичными людьми. У меня истерика. В четыре года родители отвели меня в музыкалку, в пять меня назначили солисткой в хоре, в шесть я стала заниматься спортом, достигла локальных высот, но выбрала музыку. С тех пор я прошла длинный путь.
Я все знаю про себя, знаю, что я дико профессиональный человек, и равных мне в профессионализме в принципе никого нет. Я прошу прощения у коллег, но это правда.
Я постоянно прогрессирую, моя степень критичности увеличивается, характер ухудшается, я становлюсь злее и жестче. Тем не менее, у меня прекрасный коллектив, ох… коллектив из русских пацанов, и каждого я очень люблю и уважаю. Но все это «пена».
Мне грустно, тяжело, я плачу. Я тупо не хочу войны. И я не трус».
Земфира не отменила и второй концерт – 26 февраля. Автора «Гола» Валера Полевиков сходил на него и написал небольшой репортаж – как воспринимался концерт в такое время, как себя вели люди и что со сцены говорила Земфира.
***
Побывать на концерте Земфиры было мечтой последние лет десять. Ради него я заранее прилетел в Москву и собирался весело проводить тут время. Но – вы знаете. 25-го я засыпал тревожный и будто грязный. Без вот этого предвкушения, что завтра исполнится мечта. Утро было понурым и молчаливым.
Вокруг Земфиры. Как она создает песни, о чем думает, почему такая закрытая и как менялись ее альбомы
Очередь собиралась на улице, а слева от нее – стена концертного зала. Оттуда слышно музыку, которую, видимо, включали для фона. Это были разные иностранные треки. Кроме одного, который играл примерно каждые полчаса: Земфира – «Не стреляйте».
В телефонах большинство людей листало новостные ленты, но я не слышал, чтобы кто-то обсуждал происходящее в Украине. Казалось, что все хотят максимально абстрагироваться.
Были люди, которые купили билеты на оба концерта. Рассказывали, что 24-го Земфира была будто растеряна, «не до конца здесь». Многие опасались, что ко второму концерту ее надломит еще сильнее.
Но это был очень крутой концерт. Земфира максимально сосредоточилась, максимально присутствовала на сцене и максимально выложилась. Я стоял недалеко от сцены – рядом с фанатами, которые десятилетиями ходят на большинство ее выступлений. И услышал от нескольких, что это было одно из лучших.
Одна из фанаток рассказала: «В этот раз все были не такими растерянными, как в прошлый. И фанка подсобралась, флешмобы делала. Все пели, аплодировали. Випы вставали, а не сидели все выступление. Все было гораздо живее, и звали ее по-настоящему, не стесняясь, как в четверг. В этот раз она отключилась и была вдохновленнее».
Еще один фанат сказал: «После первого концерта мы вышли все опустошенные и в глубоких мыслях. Молча стояли и курили. Тот концерт и не мог быть другим. Все были растеряны, и Земфира, кажется, тоже».
Еще пять наблюдений:
- На втором концерте Земфира исполнила на две песни больше, чем на первом. Четыре на бис и еще две на второй бис.
- Первая песня на бис – «Не стреляйте». Перед ней Земфира поднесла палец ко рту и попросила весь зал замолчать.
- Несколько раз с вип-ложи скандировали «Нет войне».
- Предпоследней песней концерта была «Почему». Земфира сделала акцент на строчке «Не тупите, я не объявляла войну». И страстно пела: «Ну почему?!»
- Что важного она говорила со сцены:
- «Очень хороший концерт. В такое безумное время».
- «Опыт показывает, что мне лучше петь, чем говорить».
- «Берегите себя. Пожалуйста, будьте добрее друг к другу. Пожалуйста».