«Мне лучше петь, чем говорить». Мы сходили на концерт Земфиры – одно из немногих развлекательных мероприятий, которое не отменилось в эти дни

События в Украине начались 24 февраля. На тот же день у Земфиры был запланирован первый за шесть лет сольный концерт.

До этого она срывалась из-за отмены концертов и писала, что пандемия уничтожила ее профессию. Но выступление 24 февраля отменять не стала: «Так или иначе это случилось. Спасибо, что пришли. Это был тяжелый день, для всех. Думаю, мы все представляли себе эту встречу по-другому. Нет войне».

Через час он выложила еще одно сообщение. Но потом его удалила:

«Мне бесконечно звонят, говорят одно и то же: «Земфира, будь аккуратнее, тебя слушают, за тобой следят, как и за всеми публичными людьми. У меня истерика. В четыре года родители отвели меня в музыкалку, в пять меня назначили солисткой в хоре, в шесть я стала заниматься спортом, достигла локальных высот, но выбрала музыку. С тех пор я прошла длинный путь.

Я все знаю про себя, знаю, что я дико профессиональный человек, и равных мне в профессионализме в принципе никого нет. Я прошу прощения у коллег, но это правда.

Я постоянно прогрессирую, моя степень критичности увеличивается, характер ухудшается, я становлюсь злее и жестче. Тем не менее, у меня прекрасный коллектив, ох… коллектив из русских пацанов, и каждого я очень люблю и уважаю. Но все это «пена».

Мне грустно, тяжело, я плачу. Я тупо не хочу войны. И я не трус».

Земфира не отменила и второй концерт – 26 февраля. Автора «Гола» Валера Полевиков сходил на него и написал небольшой репортаж – как воспринимался концерт в такое время, как себя вели люди и что со сцены говорила Земфира.

***

Побывать на концерте Земфиры было мечтой последние лет десять. Ради него я заранее прилетел в Москву и собирался весело проводить тут время. Но – вы знаете. 25-го я засыпал тревожный и будто грязный. Без вот этого предвкушения, что завтра исполнится мечта. Утро было понурым и молчаливым.

Вокруг Земфиры. Как она создает песни, о чем думает, почему такая закрытая и как менялись ее альбомы

Очередь собиралась на улице, а слева от нее – стена концертного зала. Оттуда слышно музыку, которую, видимо, включали для фона. Это были разные иностранные треки. Кроме одного, который играл примерно каждые полчаса: Земфира – «Не стреляйте».

В телефонах большинство людей листало новостные ленты, но я не слышал, чтобы кто-то обсуждал происходящее в Украине. Казалось, что все хотят максимально абстрагироваться.

Были люди, которые купили билеты на оба концерта. Рассказывали, что 24-го Земфира была будто растеряна, «не до конца здесь». Многие опасались, что ко второму концерту ее надломит еще сильнее.