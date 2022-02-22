«*** ВОЙНЕ» – как появился лозунг группы «Тату», который все помнят даже спустя 20 лет
Из-за политических обострений в 2022 году люди в соцсетях снова часто вспоминают слоган «*** ВОЙНЕ», который продвигала группа «t.A.T.u.». Две девушки, два слова – и эффект, который работает даже спустя 19 лет.
Рассказываем историю появления лозунга и контекст того заявления «Тату».
Что тогда случилось: жесткая цензура на американском тв на фоне вторжения в Ирак
Начало 2003 года. У Ирака и США обострились отношения. Настолько, что всем очевидно: в ближайшее время США введут войска.
В это время, в конце февраля, «t.A.T.u.» приехали в США на промо-выступления. Там организаторы сразу начали их предупреждать, что нельзя ничего говорить про войну и давать какие-то комментарии. В США тогда действовала цензура военной темы – особенно на выступления против ввода войск в Ирак. Например, на церемонии «Грэмми» организаторы отдельно предупреждали участников, что сразу же отключат микрофон, если кто-либо заговорит о войне со сцены.
Создатель, продюсер и идеолог «t.A.T.u.» Иван Шаповалов говорил, что идея группы была в восхвалении протеста и обращении поколения к власти. И что группа не могла промолчать, когда им так навязывалась цензура.
25 февраля «Тату» выступали в главной американской телепередаче The Tonight Show с Джеем Лено. Редактор предупредила: если «t.A.T.u.» скажут хоть одно слово о войне, канал сразу же запустит рекламу. Еще одно условие: никаких поцелуев (что группа часто делала на сцене), потому что шоу предназначено для семейного просмотра.
Иван Шаповалов придумал написать на белых футболках девушек «*** ВОЙНЕ». Так они номинально соблюдали условия канала: не говорили ни слова о войне.
«t.A.T.u.» спели в этих футболках песню «All The things she said» (та самая «Я сошла с ума»). И девушки все равно поцеловались – но этот момент камеры не показали, успев переключиться на другой кадр.
Слоган с русским матом увидела вся страна – и это взорвало американское общество. Люди ходили на антивоенные митинги в футболках с кириллической надписью «*** ВОЙНЕ». Везде продавалась куча мерча: кружки, кепки, браслеты. Девушки и их жест настолько впечатлили американцев, что журнал Rolling Stones устроил им фотоссесию в этих футболках и выпустил фотографии в ближайшем номере.
Лена Катина рассказывала о том, как это было:
«Именно в той ситуации можно было только так сделать. И больше никак. Это провокационно. Это понятно. И это достаточно точно передает эмоции. Если написать просто «нет войне», это было бы слишком обычно и тихо. Иногда без мата не передашь эмоцию. Это другой язык и в нем другая эмоциональная палитра».
Что было дальше: слоган запретили, но он все равно попал в прямой эфир крупным планом – девушки написали его на руки Джимми Киммела
На следующий день у «t.A.T.u.» было еще одно выступление и тоже на телевизионном шоу – Jimmy Kimmel Live. Там им шоураннеры заранее запретили надевать футболки с «*** ВОЙНЕ». И они вышли с надписями CENSORED [изъято цензурой] – но все поняли, что там должно быть написано. И все равно слоган проник в эфир: ведущий попросил написать, что зацензурено на футболках девушек. Юлия Волкова написала тот самый слоган, тоже черным маркером, на руке Джимми Киммела – и кадр взяли крупным планом.
Еще два раза девушки выходили в футболках «*** ВОЙНЕ» на американских каналах – 3 и 5 марта. А в мае выступали на Евровидении – но уже без надписей на футболках.
А 20 марта США ввели войска в Ирак – и война продлилась почти десять лет.