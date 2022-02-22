«*** ВОЙНЕ» – как появился лозунг группы «Тату», который все помнят даже спустя 20 лет

Из-за политических обострений в 2022 году люди в соцсетях снова часто вспоминают слоган «*** ВОЙНЕ», который продвигала группа «t.A.T.u.». Две девушки, два слова – и эффект, который работает даже спустя 19 лет.

Рассказываем историю появления лозунга и контекст того заявления «Тату».

Что тогда случилось: жесткая цензура на американском тв на фоне вторжения в Ирак

Начало 2003 года. У Ирака и США обострились отношения. Настолько, что всем очевидно: в ближайшее время США введут войска.

В это время, в конце февраля, «t.A.T.u.» приехали в США на промо-выступления. Там организаторы сразу начали их предупреждать, что нельзя ничего говорить про войну и давать какие-то комментарии. В США тогда действовала цензура военной темы – особенно на выступления против ввода войск в Ирак. Например, на церемонии «Грэмми» организаторы отдельно предупреждали участников, что сразу же отключат микрофон, если кто-либо заговорит о войне со сцены.

Создатель, продюсер и идеолог «t.A.T.u.» Иван Шаповалов говорил, что идея группы была в восхвалении протеста и обращении поколения к власти. И что группа не могла промолчать, когда им так навязывалась цензура.

25 февраля «Тату» выступали в главной американской телепередаче The Tonight Show с Джеем Лено. Редактор предупредила: если «t.A.T.u.» скажут хоть одно слово о войне, канал сразу же запустит рекламу. Еще одно условие: никаких поцелуев (что группа часто делала на сцене), потому что шоу предназначено для семейного просмотра.

Иван Шаповалов придумал написать на белых футболках девушек «*** ВОЙНЕ». Так они номинально соблюдали условия канала: не говорили ни слова о войне.