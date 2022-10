С кем Земфира делает музыку: кто такой ее племянник, с которым они собирали группу и который написал текст в новом альбоме

Земфира в группе The Uchpochmack: образ Ракеты, память о брате и сравнение с Jacksons 5

В 2013 году Земфира выпустила песню Someday. Она вышла у группы The Uchpochmack. Эчпочмак – татарское и башкирское национальное блюдо. На обложку трека Someday (а позже – альбома) добавлены те самые рисованные персонажи. В «Яндекс.Музыке» остается единственный мини-альбом группы The Uchpochmack – First & Last. Там три трека: Someday, Mistress, Lightbulbs.

На ютубе есть несколько выступлений группы The Uchpochmack. Изначально Земфира запустила проект без анонса – она не подтверждала связь с The Uchpochmack (все узнавалось только по голосу). Состав участников прояснился на концерте Земфиры в ГЦКЗ «Россия». Там она объявила: «Это была мечта. Артур Рамазанов, Артем Рамазанов. Уфимские. Мы почти как Jacksons 5».

Упомянутая группа Jacksons 5 состояла из членов семьи Джексонов. Земфира посвятила одну из песен на концерте погибшему брату Рамилю. Артем и Артур Рамазанов-Остапенко – это сыновья Рамиля и племянники Земфиры. Рамиль – старший брат Земфиры, который в 2010 году утонул во время подводной охоты. СМИ писали, что в тот момент рядом находился его сын Артем.