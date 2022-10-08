С кем Земфира делает музыку: кто такой ее племянник, с которым они собирали группу и который написал текст в новом альбоме

Кто такой Артур Рамазанов-Остапенко – что означает его участие в новом альбоме Земфиры

Артур Рамазанов-Остапенко не просто так попал на альбом «Земфира от Луки». Это один из двух братьев-близнецов (еще есть Артем) – племянников Земфиры. Оба изучали режиссерское дело в Англии – учебу оплачивала сама Земфира. Евгения Остапенко (их двоюродная сестра) говорила о братьях, что те много занимаются на студии. Но обычно никому не дают слушать свои песни – поют для близких.

«Кинопоиск» указывает, что Артур Рамазанов-Остапенко занимался сценарием для короткометражки Devil's Song. Она идет всего десять минут и раскрывает историю музыканта Руперта. Музыка – единственное, что его интересует. Идея завязана на разговоре пьяного Руперта и Дьявола. Они вместе пытаются определить цену, за которую Руперт продаст душу.

Starhit рассказывал о племянниках Земфиры. Там описывался их путь: учились в Уфе, уехали на учебу в Лондон, возвращались в Москву. Потом снова уехали. В школьные годы Артур выглядел правильным и ухоженным, Артем считался его противоположностью. Сама Земфира говорила, что один из племянников обожает спорт. Из-за него она выучила имена игроков из клубов НХЛ.

Эта фотография с Артуром Рамазановым была в соцсетях Земфиры в 2018 году. Сейчас она удалена: