С кем Земфира делает музыку: кто такой ее племянник, с которым они собирали группу и который написал текст в новом альбоме
Земфира выпустила новый мини-альбом «Земфира от Луки». Она работала над ним вместе с Артуром Рамазановым-Остапенко. На сайте он указан автором текста ко второй песне альбома («Время не Щадит»). Еще Рамазанов-Остапенко делал на альбоме «Земфира от Луки» музыку к двум песням, занимался продюсированием, программированием, гитарами и клавишными.
Кто такой Артур Рамазанов-Остапенко – что означает его участие в новом альбоме Земфиры
Артур Рамазанов-Остапенко не просто так попал на альбом «Земфира от Луки». Это один из двух братьев-близнецов (еще есть Артем) – племянников Земфиры. Оба изучали режиссерское дело в Англии – учебу оплачивала сама Земфира. Евгения Остапенко (их двоюродная сестра) говорила о братьях, что те много занимаются на студии. Но обычно никому не дают слушать свои песни – поют для близких.
«Кинопоиск» указывает, что Артур Рамазанов-Остапенко занимался сценарием для короткометражки Devil's Song. Она идет всего десять минут и раскрывает историю музыканта Руперта. Музыка – единственное, что его интересует. Идея завязана на разговоре пьяного Руперта и Дьявола. Они вместе пытаются определить цену, за которую Руперт продаст душу.
Starhit рассказывал о племянниках Земфиры. Там описывался их путь: учились в Уфе, уехали на учебу в Лондон, возвращались в Москву. Потом снова уехали. В школьные годы Артур выглядел правильным и ухоженным, Артем считался его противоположностью. Сама Земфира говорила, что один из племянников обожает спорт. Из-за него она выучила имена игроков из клубов НХЛ.
Эта фотография с Артуром Рамазановым была в соцсетях Земфиры в 2018 году. Сейчас она удалена:
Артур и Артем Рамазанов-Остапенко уже участвовали в записи трека «Мясо». Он вышел у Земфиры в мае 2022 года. СМИ напоминают: братья-близнецы вместе с Земфирой занимались еще и проектом The Uchpochmack. Именно через него они сейчас упоминаются вместе. У группы The Uchpochmack записан даже совместный трек Mistress с Дэвидом Брауном из Brazzaville.
У «Афиши» был онлайн-проект «Волна». Через него журналисты в 2014-м общались с группой The Uchpochmack по переписке. Там упоминался состав из вымышленных имен: Ракета (вокалистка), Лука (Артур Рамазанов-Остапенко), Бро (Артем Рамазанов-Остапенко). Интересно, что в том интервью с «Волной» общался именно Лука. Имя и связь с Земфирой он тогда не подтверждал.
Артур Рамазанов-Остапенко уже участвовал под псевдонимом Лука в записи седьмого студийного альбома «Бордерлайн». Кажется, он до сих пор на постоянной основе проживает в Лондоне. Тогда сама Земфира рассказывала, что бас и гитары для песни «Таблетки» делал «племянник, живущий в Лондоне». Еще он же выступил там в качестве басиста на треке «Этим летом».
А такой получилась обложка альбома «Земфира от Луки» с участием Артура Рамазанова:
Земфира в группе The Uchpochmack: образ Ракеты, память о брате и сравнение с Jacksons 5
В 2013 году Земфира выпустила песню Someday. Она вышла у группы The Uchpochmack. Эчпочмак – татарское и башкирское национальное блюдо. На обложку трека Someday (а позже – альбома) добавлены те самые рисованные персонажи. В «Яндекс.Музыке» остается единственный мини-альбом группы The Uchpochmack – First & Last. Там три трека: Someday, Mistress, Lightbulbs.
На ютубе есть несколько выступлений группы The Uchpochmack. Изначально Земфира запустила проект без анонса – она не подтверждала связь с The Uchpochmack (все узнавалось только по голосу). Состав участников прояснился на концерте Земфиры в ГЦКЗ «Россия». Там она объявила: «Это была мечта. Артур Рамазанов, Артем Рамазанов. Уфимские. Мы почти как Jacksons 5».
Упомянутая группа Jacksons 5 состояла из членов семьи Джексонов. Земфира посвятила одну из песен на концерте погибшему брату Рамилю. Артем и Артур Рамазанов-Остапенко – это сыновья Рамиля и племянники Земфиры. Рамиль – старший брат Земфиры, который в 2010 году утонул во время подводной охоты. СМИ писали, что в тот момент рядом находился его сын Артем.
Группа The Uchpochmack мелькала в клипах Земфиры – она упоминала ее и в 2022 году. Под этим названием Земфира несколько раз выступала вместе с племянниками на живых концертах. Например, они выходили на сцену в Москве на фестивале «Svoy Субботник». Еще Земфира анонсировала гастроли The Uchpochmack. Однажды вместе с группой пел вокалист Brainstorm Ренарс Кауперс.
Организаторы фестивалей называли The Uchpochmack виртуальной группой. Фестиваль Alfa Future People – идеальный пример их живого выступления. Земфира и племянники пели на сцене, а на экране за их спиной проецировались мультяшные персонажи. Земфира была в группе The Uchpochmack в образе Ракеты. Смысл этого имени группа The Uchpochmack не раскрывала.
На существование группы The Uchpochmack повлиял переезд братьев в Лондон. Поэтому после 2015 года активные выступления The Uchpochmack прекратились. Мама Земфиры в 2012-м рассказывала, что Артур и Артем обычно не афишировали родственные связи с Земфирой: «Хотят жить спокойно». Сейчас племянники остаются ее единственными близкими родственниками.
После 2016 года племянники Земфиры занимались эстрадным вокалом. Она сама старалась больше времени уделять именно их музыкальному образованию. Фанаты Земфиры выделяли в соцсетях ее проект The Uchpochmack, хотя и смеялись над названием. Но подробности о нем многие не читали, поэтому спрашивали: «Почему группа The Uchpochmack звучит как Земфира?»