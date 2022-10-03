Почему у рок-групп такие логотипы: смайлик Nirvana, злой медведь Radiohead и другие
Мы давно привыкли к логотипам культовых рок-группы. Но как они появились и есть ли в них смысл? Разбираемся на восьми примерах.
Nirvana
Откуда этот смайлик с искривленным лицом и мертвыми глазами? Дизайнер Роберт Фишер говорит, что выбрал логотип для Nirvana из своих студенческих работ. В смайлике нет какого-то смысла – это просто дань кислотной моде.
Есть популярная версия, что Курт Кобейн вдохновился от вывески стрип-клуба. Или вообще он видел такой смайлик на граффити под мостом, где однажды спал. Но подтверждений этим легендам нет.
Red Hot Chili Peppers
Фронтмен группы Энтони Кидис сам нарисовал лого группы незадолго до выхода первого альбома. Фанаты долго гадали, почему именно красная восьмигранная звездочка. В приоритете – две основные версии: это отсылка к рисунку писателя Майкла Муркока или другая отсылка – к звездочке Курта Воннегута в романе «Завтрак для чемпионов».
Но Кидис отверг эти версии в автобиографии. Все немного поэтичнее: «Это ангел в небесной дыре, если смотреть с Земли».
Ramones
Дизайн логотипа придумал креативный продюсер группы Артуро Вега. Он взял печать президента США и сделал ее еще более американской: бейсбольная бита вместо стрел, яблочная ветвь вместо оливковой (потому что страна обожает яблочные пироги).
Также орел на лого произносит строчку Ramones из песни Blitzkrieg Bop: «Hey ho! Let’s go!»
Radiohead
Пугающий медведь стал символом Radiohead в 2000 году (группа уже культовая на тот момент). Медведя нарисовал постоянный художник Radiohead Стэнли Донвуд. Он сначала придумал его для своей дочери – медведь злой, потому что голоден.
Том Йорк рассказывал, что медведь – это мутант, который появился под влиянием ГМО-продуктов: «Мы были одержимы идеей мутации, проникающей в ДНК человека. Один эпизод журнала о влиянии ГМО был о плюшевых мишках, которые мутируют и начинают есть детей».
Queen
Логотип придумал Фредди Меркьюри. Он основан на знаках зодиака. Роджер Тейлор – львы, Брайан Мэй – рак, а сам Меркьюри в честь себя нарисовал двух дев.
Что же делает тут птица феникс? Точного объяснения нет, но есть предположение, что так Меркьюри делал похожим логотип группы на герб Великобритании.
Led Zeppelin
После провала третьего альбома группа меняет еще и логотип. Каждый участник нарисовал по логотипу, и фанаты гадают, что это все значит. Вероятно, тут отсылки к оккультистам и египетской мифологии.
Rolling Stones
Автор самого узнаваемого языка в мире – дизайнер Джон Паше. Он придумал его по заказу Мика Джаггера в 1970-м и получил за работу гонорар в 50 фунтов. А потом продал права на логотип за 26 тысяч фунтов.
Паше вдохновлялся индийской богиней Кали (она высовывает язык) и отрицает, что просто срисовал язык Джаггера. Почему вообще такое лого? Группа и дизайнер решили, что губы и высунутый язык – нестареющие символы.
The Beatles
Казалось бы, обычная надпись. Но тут заметно выделяется T.
Причина – так логотип выразительнее смотрелся на барабанах Ринго Старра. Все придумал Айвор Арбитр. Он продал группе классные барабаны (в обмен на размещение на них лого магазина) и придумал им более заметный и менее детский логотип.