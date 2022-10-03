Почему у рок-групп такие логотипы: смайлик Nirvana, злой медведь Radiohead и другие

Откуда этот смайлик с искривленным лицом и мертвыми глазами? Дизайнер Роберт Фишер говорит, что выбрал логотип для Nirvana из своих студенческих работ. В смайлике нет какого-то смысла – это просто дань кислотной моде.

Есть популярная версия, что Курт Кобейн вдохновился от вывески стрип-клуба. Или вообще он видел такой смайлик на граффити под мостом, где однажды спал. Но подтверждений этим легендам нет.