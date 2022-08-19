Почему главные рок-группы так называются: Rammstein, Pink Floyd, Nirvana и другие
Nirvana
Объяснял Курт Кобейн: «Я хотел название, которое было бы красивым, милым и симпатичным, а не подлым, похабно панковским вроде Angry Samoans». Но в другом интервью Кобейн признавался, что Nirvana в какой-то момент начала раздражать: «Слишком эзотерично и серьезно». Журналисту MTV Кобейн говорил, что придумал название группе в девять утра – когда был усталый с похмелья.
Depeche Mode
Группа взяла название у французского журнала о моде. Его можно перевести просто как «Новости моды», но группа вкладывает более тонкий смысл французского слова: «Стремительная, быстрая мода, которая постоянно меняется».
Radiohead
Том Йорк взял название из песни Radio Head группы Talking Heads. Ее музыка сильно влияла на ранние песни Radiohead. История закольцевалась, когда солист Talking Heads Дэвид Бирн ввел Radiohead в зал славы рок-н-ролла.
Muse
Название выбрано из лаконичности и ощущения, что вокруг города группы Тинмута как будто появилась муза – у них в какой-то период появилось много новых групп. Автор книги о Muse Марк Бомонт писал: «Мэтт Беллами хотел отразить названием, что он вызвал группу, как медиумы могут вызывать вдохновляющий дух».
AC / DC
Лидеры группы Ангус и Малькольм Янг составляли список из крутых названий для группы. Однажды они увидели на швейной машинке или пылесосе (точно не помнят) аббревиатуру AC / DC. Она обозначает переменный и постоянный ток. Но Янги не знали, что еще этот термин на жаргоне обозначает бисексуальность – в какой-то момент они устали отвечать на вопросы про это.
Rammstein
Сначала группа отрицала свою связь с трагедией на американской авиабазе Рамштайн. В интервью участники говорили, что они вдохновлялись старыми замками на воротах с таким же названием. Но это было странной отговоркой, потому что первый хит группы назывался Ramstein. И уже в 2019-м участники подтвердили, что назвались так из-за ассоциации с одной песней. А гитарист Пауль Ландерс вообще говорил, что одна лишняя «m» в названии появилась по ошибке.
Pink Floyd
Группа долго придумывала себе название, остановилась на Tea Set, но отказалась. Основатель группы Сид Барретт однажды просто совместил имена блюзовых музыкантов – Пинка Андерсона и Флойда Каунсила. Есть популярная версия, что Барретт придумал новое название, потому что группа с названием Tea Set уже существовала.
U2
В 2020-м лидер группы Боно сказал, что ему до сих пор не нравится название. Он назвал группу в честь американского шпиона-разведчика, а менеджер похвалил – одна буква и цифра хорошо смотрятся вместе. Но сейчас Боно признается, что так получился слабый каламбур, на который не обращали внимания – you too («ты тоже»).
Coldplay
Сначала группа называлась Starfish, но потом выбрала Coldplay – так назывался сборник детских стихов. Точнее, группе название подарил студент, который основал группу Coldplay, но не захотел дальше играть.
The Doors
Джима Моррисона вдохновили строки поэта Уильяма Блейка:
«Если бы двери восприятия были чисты, все предстало бы человеку таким, как оно есть — бесконечным»
Queen
Объяснял Фредди Меркьюри: «Название очевидно, очень царственное, и звучит великолепно. Это сильное название, очень универсальное и непосредственное. Я, конечно, знал о гей-коннотации, но это был только один аспект». Под «гей-коннотацией» Меркьюри имеет в виду созвучие со словом queer.