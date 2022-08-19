Почему главные рок-группы так называются: Rammstein, Pink Floyd, Nirvana и другие

Rammstein

Сначала группа отрицала свою связь с трагедией на американской авиабазе Рамштайн. В интервью участники говорили, что они вдохновлялись старыми замками на воротах с таким же названием. Но это было странной отговоркой, потому что первый хит группы назывался Ramstein. И уже в 2019-м участники подтвердили, что назвались так из-за ассоциации с одной песней. А гитарист Пауль Ландерс вообще говорил, что одна лишняя «m» в названии появилась по ошибке.