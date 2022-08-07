Почему русские рок-группы так называются: «Кино», «Гражданская оборона», «Аквариум» и другие
«Агата Кристи»
Название придумал клавишник группы Александр Козлов. Сначала он предложил «Жак-Ив Кусто», но этот вариант не прижился. «Агата Кристи» получилась случайно:
«Встал вопрос – вот мы запишем альбом, а как мы все это будем называть? И у меня вообще без всяких раздумий сразу выскочило – а «Агата Кристи» давайте! Хотя я прочитал два-три ее романа, и более нудных детективов не читал».
«Аквариум»
«На Кировском мосту. Двадцать пять метров от Петропавловской крепости на левой стороне», – Борис Гребенщиков вспоминал место, где появилось название группе. Он пытался придумать его 2-3 дня.
Еще Гребенщиков отрицает популярную версию, что источником вдохновения была питерская пивная «Аквариум». Об этом говорил другой основатель «Аквариума» Анатолий Гуницкий». Гребенщиков возражает – он никогда не любил пиво.
«Би-2»
Это сокращение от первого названия группы – «Берег истины». Лева Би-2 в какой-то момент устал отвечать на вопрос и ответил так: «Давайте вспомним о том, что есть такой самолет-невидимка, «Стелс». Другое название – «B2». Есть и третье, «Spirit». Вот и появляется прямая связь с нами. Остальное пусть додумает слушатель».
«Гражданская оборона»
Егор Летов вспоминал, что сначала хотел назвать группу «Посев» или «Враг народа», долго перебирал эпатажные варианты, чтобы «через край». Но однажды он обратил внимание на плакат в своей комнате и предложил «Гражданскую оборону»: «Все тогда заорали, захлопали».
«Это название можно объяснить и логически, как-то езде, но оно отражает суть того, чем мы являемся и до сих пор», – говорил Летов в 1993 году.
ДДТ
Название группы – это сокращение от вещества дихлордифенилтрихлорэтана, который больше известен как «дуст» для отравления вредных насекомых.
Юрий Шевчук в разные годы объяснял происхождения названия:
«Представляете, вы выходите на сцену – объявляют: «Д-э-э Д-э-э Т-э-э!». И весь зал: «Уу-a-a-a!». Мы, конечно, посмеялись. Никто этому не верил, а название осталось…».
«Это было очень злое, острое название для своего времени, потому что в те времена были ансамбли «Веселые ребята», «Красные медиаторы», «Вперед к рассвету»… А мы специально, назло так злобно назвались: «ДДТ», то есть те, кто травит всякую нечисть».
«Кино»
Виктор Цой обычно смеялся на постоянные вопросы о названии группы. Только в программе «До 16 и старше...» он объяснил логику выбора: «Я исходил из того, что слово «кино» употребляется в языке, висит на кинотеатрах. И его не нужно толковать – его даже нельзя толковать никак...».
Участник первого состава «Кино» Алексей Рыбин вспоминал, что был конкретный момент, когда появилось название. Группа выбирала короткое и емкое слово. «Кино» окончательно утвердил Цой, когда он с Рыбиным увидел на доме красную вывеску с этим словом. «Какая, в принципе, разница? А слово хорошее – всего четыре буквы, можно красиво написать, на обложке альбома нарисовать что-нибудь», – вспоминал рассуждения Цоя Рыбин.
«Король и шут»
«Зарезанный одуванчик», «Армагеддон», «Апокалипсис» – такие названия обсуждались в группе, которая сначала была «Конторой». Но потом тематика и настроение песен навели на название «Король шутов». Дальше группа лишь немного изменила его.
«Сектор Газа»
Это отсылка к неофициальному названию района в Воронеже, который постоянно задымлен. Там находился рок-клуб, где играл Юрий Хой: «Чисто местное название, я ведь не думал тогда, что мы так раскрутимся, я думал, что мы поиграемся и на этом все закончится».
«Сплин»
Тут нет большой истории. Группе понравилось слово из стихотворения Саши Черного. Оно было популярно в дореволюционной России, обозначало тоску и хандру:
«Как молью изъеден я сплином…
Посыпьте меня нафталином,
Сложите в сундук и поставьте меня на чердак,
Пока не наступит весна».
Nautilus Pompilius
Сложное название из латыни – это название вида моллюсков. В приложении к первому альбому группа давала такое объяснение: «Группа названа в честь голожаберного моллюска, который от природы красив и обаятелен».
Вячеслав Бутусов рассказывал, что сначала группа называлась просто «Наутилус» – в честь подводной лодки из романа Жюля Верна. Но название оказалось занятным. И тогда более длинную версию предложил поэт Илья Кормильцев, который нашел название в справочнике.
Но изначально группа Бутусова вообще называлась «Али Баба и сорок разбойников».
«Ночные снайперы»
Диана Арбенина и Светлана Сурганова выступали дуэтом в вечерних квартирниках и однажды получили название от таксиста, когда ехали ночью. Ему показалось, что музыкальные инструменты в футлярах – это зачехленное оружие.
«Чайф»
Да, это микс из слов «чай» и «кайф». Владимир Шахрин вспоминал, что название группе дали перед первым концертом: «Кайф» все равно читается, а чай, чаепитие в русской традиции – это такая домашняя интимная история».