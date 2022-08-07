Почему русские рок-группы так называются: «Кино», «Гражданская оборона», «Аквариум» и другие

«Агата Кристи»

Название придумал клавишник группы Александр Козлов. Сначала он предложил «Жак-Ив Кусто», но этот вариант не прижился. «Агата Кристи» получилась случайно:

«Встал вопрос – вот мы запишем альбом, а как мы все это будем называть? И у меня вообще без всяких раздумий сразу выскочило – а «Агата Кристи» давайте! Хотя я прочитал два-три ее романа, и более нудных детективов не читал».

«Аквариум»

«На Кировском мосту. Двадцать пять метров от Петропавловской крепости на левой стороне», – Борис Гребенщиков вспоминал место, где появилось название группе. Он пытался придумать его 2-3 дня.

Еще Гребенщиков отрицает популярную версию, что источником вдохновения была питерская пивная «Аквариум». Об этом говорил другой основатель «Аквариума» Анатолий Гуницкий». Гребенщиков возражает – он никогда не любил пиво.

«Би-2»

Это сокращение от первого названия группы – «Берег истины». Лева Би-2 в какой-то момент устал отвечать на вопрос и ответил так: «Давайте вспомним о том, что есть такой самолет-невидимка, «Стелс». Другое название – «B2». Есть и третье, «Spirit». Вот и появляется прямая связь с нами. Остальное пусть додумает слушатель».