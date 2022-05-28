Каким был Виктор Цой на самом деле

Музыкант «Алисы» Святослав Задерий говорил о том же: «Сейчас Цоя пытаются представить неким романтичным кочегаром, но на самом деле это был лишь образ короткого эпизода его жизни. Этим он скорее подбрасывал уголь в топку истории рок-н-ролла».

Но, возможно, образ начал формироваться чуть раньше – когда вышел альбом «Группа крови», после которого «Кино» прославилась. Об этом говорил Александр Титов: «После выхода альбома группа стала одеваться в черное. Все стали другими: задранный подбородок, героизм, брутальность. Видимо, материал этого требовал, и нужно было ему соответствовать».

Но многие считали, что в Цое нет позы. Что он просто менялся и взрослел, а геройство было естественным. Сам Цой говорил про себя:

«Я вообще молчаливый, стараюсь не говорить, когда можно не говорить. Я никакого образа не сохранял и не создавал. Просто я вот такой и здравствуйте».

Цой как человек: темперамент, характер, привычки, роль в компаниях

Цоя непросто понять не только из-за его изменений и образа, а еще из-за сочетаний противоположных черт характера. Он был легок в общении, при этом многие не понимали, что у него на уме. Молчун по природе, но любил быть в компании. Закрытый и застенчивый, но ироничный и провокационный.

Из книги-исследования «Цой Forever»: «Он был компанейским человеком, вопреки сдержанности и замкнутости. И не лидером по натуре. Цой комфортно чувствовал себя чуть в стороне, в гордой и красивой позе.

Без высокомерия. Он был просто отгорожен от всех. Но я заметил, что это совсем не погружение в себя, когда человек никого не замечает, увлеченный мыслями. Это похоже на высокий забор, которым он отгораживался, и зорко наблюдает за происходящим. Его не было видно, мы же все были у него как на ладони».

Похожее говорил Алексей Рыбин: «Обычно он был молчалив, но не загадочен. На лице у него всегда написано то настроение, в котором он находился в данную минуту, одобряет он что-то или нет. Настоящий наблюдатель по натуре. И никогда ничего не усложнял, наоборот, любую ситуацию раскладывал по принципу «хорошо-плохо». И не от недостатка ума, а от желания докопаться до сути происходящего. Он был гениальным фотографом: схватывал ситуацию, а потом показывал ее нам в том свете, при котором она была сфотографирована, ничего не прибавляя и не отнимая. Так он однажды зафиксировал всех нас и себя тоже – и проявил за двадцать минут: мгновенно, на одном дыхании написал, как мне кажется, лучшую свою песню – «Мои друзья».