Как создавалась песня «Кукла колдуна»: музыка подобрана через игровую приставку, Горшок не любил куплеты, а весь альбом записан в церкви

Лидер «Короля и Шута» Михаил Горшенев говорил, что в песне хитовый припев, но слабые куплеты. Князев пробовал новое: «Когда писал ее, пытался экспериментировать со стилем и как в большинстве случаев не имел представления, чем закончу начатое. Собственно, закончилась она странно, но слушатели увидели в тексте другой новый смысл».

В песне звучит голос Князева: он написал музыку и слова и назвал «Куклу колдуна» главным хитом. Повторяющаяся мелодия смущала группу, но сохранилась и добавила узнаваемости. Князев всегда придумывал песни на акустической гитаре, но в тот раз подключил игровую приставку:

«Однажды батька подогнал мне самую первую игровую приставку ZX Spectrum – это было в 1987 году. Игры загружались в приставку через кассетный магнитофон, на самих кассетах был ужасный звук, похожий на помехи сломанного телевизора. Неожиданно для себя среди игр на кассетах я обнаружил музыкальный редактор и понял, что у меня появилась уникальная возможность, сидя у себя дома, попробовать поделать аранжировки.

Я запускал аранжировку с телевизора, играл под гитару и пел, записывая на свой мафон «Соната-216». Текстами я занимался позднее. Сперва писал музло, а потом думал над текстами. Пел на импровизированном фейковом английском, такое исполнение на нашем языке называлось «рыба». Горшок так же сочинял – гитара и «рыба», но без ZX Spectrum.

Это была одна из первых работ с участием ZX Spectrum. Когда мы начали работать над «Акустическим альбомом», я взялся за эту демку и полностью изменил куплеты. Попутно родился текст. Второе рождение «Куклы колдуна» произошло в 1995 году. В первой версии «Куклы» куплеты звучат в стиле группы EMF, которая на короткое время вылетела в топы, и мы ненадолго на нее подсели».