Михаил Горшенев

Годы жизни
1973-2013
Инфо
Советский и российский музыкант
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Материалы
Материалы
Как создавалась песня «Кукла колдуна»: музыка подобрана через игровую приставку, Горшок не любил куплеты, а весь альбом записан в церкви
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#Король и Шут
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