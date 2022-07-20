Секреты названия Linkin Park: группа называлась по-другому, но дважды меняла имя – из-за авторских прав и занятого домена
Годом основания Linkin Park считается 1996-й, но формально группы с таким названием тогда не существовало. Имя появилось спустя три года уже после приглашения Честера Беннингтона. Рассказываем, как Xero стала Hybrid Theory, а потом Linkin Park.
Создание группы: Xero или Xero818
В 1996 году Майк Шинода, Брэд Дэлсон и Роб Будрон, учившиеся в одной школе, основали группу Xero. Они собирались дома у Шиноды в его импровизированной студии и делали демо-записи. Судя по словам участников группы, за словом Xero не было никакого концепта или истории. Они просто взяли одно из популярных на тот момент названий.
«Тогда были и другие Xero, так что мы называли себя Xero818. Это как если ты хочешь получить домен почты, но он уже занят – и просто добавляешь в него цифры… Вот этим группы и занимались в то время», – вспоминал Дэлсон.
Но фанаты не прекращали расспросы про название и спустя десятилетия. Тогда Шинода в шутку рассказал историю про «античного монстра Ксеро», в честь которого группа взяла название.
Оборудование Xero тогда включало только магнитофон, гитару, «крохотный усилитель» и микрофон, но это не помешало ей делать демо-записи и рассылать их лейблам. Правда, успешными эти рассылки не были.
Появление Hybrid Theory и спор из-за авторских прав
К 1999 году Xero все еще не дебютировала с официальным альбомом. Записи отвергали, напряжение внутри группы росло, вдобавок ко всему ее покинул вокалист Марк Уэйкфилд – и Xero пришлось искать замену.
В этот момент в истории группы появляется Честер Беннингтон. Ему тогда было 22 года, но он уже разочаровался в планах стать профессиональным музыкантом. Поэтому он нашел работу в сфере недвижимости и хотел делать музыку только «для развлечения», но все изменил звонок знакомого, рассказавшего ему о Xero и показавшего демо-запись.
С приходом Беннингтона группа начала меняться, в этот момент появилось и новое название Hybrid Theory – на этот раз отражающее концепт. Идея была в том, чтобы сочетать противоположные жанры и создавать на основе этого новую музыку.
«Это философия, на которой мы построили группу. Это не столько о том, чтобы смешать популярные стили, сколько об искреннем увлечении разными видами музыки. По мере того, как мы становимся старше, библиотека вещей, которые нам нравятся, становится глубже и шире», – говорил Шинода.
Изменения внутри группы привели к тому, что она все-таки добилась первого контракта с Warner Bros. Records. Но записаться под названием Hybrid Theory группе не удалось – помешала уже существующая британская группа Hybrid. Руководство лейбла опасалось, что схожесть названий может привести к путанице и юридическим тяжбам, поэтому рекомендовало сменить его.
Финальное название: Lincoln Park и Linkin Park
У финального названия нет концепта или глубокой истории, как у Hybrid Theory. Но зато есть история с занятым доменом.
Группе нужно было придумать новое имя, и тогда Беннингтон предложил Lincoln Park – в честь неофициального названия парка, через который он ходил на студию в Лос-Анджелесе. Группа согласилась и уже собиралась утвердить его, но оказалось, то домен .com с написанием lincoln уже занят. Пришлось изменить слово на linkin – так и оформилось название, оставшееся с группой.
После смерти Беннингтона в 2017 году его фанаты запустили петицию с просьбой переименовать парк в Лос-Анджелесе в Linkin Park. Она собрала почти 30 тысяч подписей, но название так и не поменяли.