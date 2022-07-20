Секреты названия Linkin Park: группа называлась по-другому, но дважды меняла имя – из-за авторских прав и занятого домена

Создание группы: Xero или Xero818

В 1996 году Майк Шинода, Брэд Дэлсон и Роб Будрон, учившиеся в одной школе, основали группу Xero. Они собирались дома у Шиноды в его импровизированной студии и делали демо-записи. Судя по словам участников группы, за словом Xero не было никакого концепта или истории. Они просто взяли одно из популярных на тот момент названий.

«Тогда были и другие Xero, так что мы называли себя Xero818. Это как если ты хочешь получить домен почты, но он уже занят – и просто добавляешь в него цифры… Вот этим группы и занимались в то время», – вспоминал Дэлсон.

Но фанаты не прекращали расспросы про название и спустя десятилетия. Тогда Шинода в шутку рассказал историю про «античного монстра Ксеро», в честь которого группа взяла название.

Оборудование Xero тогда включало только магнитофон, гитару, «крохотный усилитель» и микрофон, но это не помешало ей делать демо-записи и рассылать их лейблам. Правда, успешными эти рассылки не были.