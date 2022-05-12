Coldplay
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#Coldplay

Экологи обозвали группу Coldplay «полезные идиоты» – за ее экологию: подружилась с энергокомпанией ради выбросов в туре, но не знала о ее вырубке лесов

В 2019 году группа Coldplay выпустила восьмой студийный альбом и заодно приостановила турне. Причина – экологические опасения. Фронтмен группы Крис Мартин рассказывал: «Наш следующий тур будет лучшей из возможных версий с точки зрения экологии».

По его мнению, углеродный след оставляют в том числе и пластиковые стаканы, и распечатанные билеты. Следующие год-два он отводил на решение этой проблемы – безопасных и даже полезных для окружающей среды концертов.

Осенью 2021-го вышел девятый альбом Music of the Spheres – и Coldplay разработали экологичный концертный тур:

🌿 Специальный пол, преобразовывающий в энергию прыжки фанатов.

🌿 Солнечные панели на сцене и стадионах.

🌿 Работа аппаратуры от альтернативных источников.

🌿 Сцена из экологически чистых материалов.

🌿 Браслеты и конфетти из биоразлагаемых пластика и бумаги.

Они пообещали сократить углеродный след от концертов на 50% по сравнению с мировым туром пятилетней давности и посадить по дереву за каждый проданный билет. А заодно поощрили фанатов, добиравшихся низкоуглеродным маршрутом, предложив им скидку на продукцию на концертной площадке.

В мае 2022 года Coldplay договорились о сотрудничестве с компанией Neste, чтобы снизить выбросы углерода еще наполовину.

  • Она предоставляет группе авиатопливо с уменьшением количества выбросов – на 80% по сравнению с обычным авиатопливом.
  • А еще – возобновляемый дизель для наземного транспорта из возобновляемого сырья. Например, из пищевого масла.

Предполагалось, что на 22 концертах в США и Европы углеродный след от транспорта уменьшится на 50%. Мартин сказал, что центральная тема турне – экологичность. Neste – как раз подходящая компания. У нее есть собственные производственные единицы на трех материках, оно способно поставлять во всем мире возобновляемое дизельное и экологичное авиатопливо.

Через несколько дней в адрес Coldplay прилетело: «Полезные идиоты». Так группу назвала европейская федерация транспорта и окружающей среды (T&E).

💥 T&E обвинила Neste в вырубке десяти тысяч гектаров леса в Индонезии и Малайзии ради производства пальмового масла. Из него Neste делает биотопливо. «Neste цинично использовала Coldplay. Крис Мартин и фанаты были бы в ужасе от вырубки лесов», – считает старший директор Т&Е Карлос Кальво Амбель.

💥 Представители Coldplay заявили, что Neste гарантировала им неиспользование первичных материалов, особенно пальмового масла.

💥 Пресс-секретарь Neste Ханна Лейала подтвердила: «Для сотрудничества с Coldplay пальмовое масло не использовалось в качестве сырья. В планах Neste сократить его долю до 0% к концу 2023 года».

💥 Притом Neste, сославшись на контрактные причины, не сообщила, какой процент составляют дистилляты пальмовых жирных кислот.

А к чему стремится Coldplay – рассказывал Мартин в 2019-м: «Наша мечта – шоу без одноразового пластика, где электричество обеспечивается солнечной энергией. Мы уже провели много больших туров. Как мы можем изменить это, чтобы компенсировать взятое [у природы]?»

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Все фото: imago stock&people / ZUMAPRESS.com / Keystone Press Agency / Global Look Press
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