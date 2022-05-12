Экологи обозвали группу Coldplay «полезные идиоты» – за ее экологию: подружилась с энергокомпанией ради выбросов в туре, но не знала о ее вырубке лесов

В 2019 году группа Coldplay выпустила восьмой студийный альбом и заодно приостановила турне. Причина – экологические опасения. Фронтмен группы Крис Мартин рассказывал: «Наш следующий тур будет лучшей из возможных версий с точки зрения экологии».

По его мнению, углеродный след оставляют в том числе и пластиковые стаканы, и распечатанные билеты. Следующие год-два он отводил на решение этой проблемы – безопасных и даже полезных для окружающей среды концертов.

Осенью 2021-го вышел девятый альбом Music of the Spheres – и Coldplay разработали экологичный концертный тур:

🌿 Специальный пол, преобразовывающий в энергию прыжки фанатов.

🌿 Солнечные панели на сцене и стадионах.

🌿 Работа аппаратуры от альтернативных источников.

🌿 Сцена из экологически чистых материалов.

🌿 Браслеты и конфетти из биоразлагаемых пластика и бумаги.

Они пообещали сократить углеродный след от концертов на 50% по сравнению с мировым туром пятилетней давности и посадить по дереву за каждый проданный билет. А заодно поощрили фанатов, добиравшихся низкоуглеродным маршрутом, предложив им скидку на продукцию на концертной площадке.

В мае 2022 года Coldplay договорились о сотрудничестве с компанией Neste, чтобы снизить выбросы углерода еще наполовину.