Coldplay

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Британская рок-группа
Дата основания
Cентябрь 1996 г.
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Экологи обозвали группу Coldplay «полезные идиоты» – за ее экологию: подружилась с энергокомпанией ради выбросов в туре, но не знала о ее вырубке лесов
#Coldplay
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