Linkin Park

Инфо
Американская рок-группа
Дата основания
1996 г.
Лента
Материалы
Материалы
«Есть другой Честер, который хочет меня уничтожить»: что окружало смерть Честера Беннингтона и почему это произошло
#Честер Беннингтон
Секреты названия Linkin Park: группа называлась по-другому, но дважды меняла имя – из-за авторских прав и занятого домена
#Linkin Park
Все материалы