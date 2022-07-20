«Есть другой Честер, который хочет меня уничтожить»: что окружало смерть Честера Беннингтона и почему это произошло

Шак тоже страдал от алкоголизма и вместе с Беннингтоном называл зависимость темным пассажиром: «Несмотря на все радужные и благодарные смайлики, которые мы посылали друг другу, я, казалось, пропустил подтекст. Он сказал мне, что у него за плечами полгода трезвости. Я по глупости подумал, что у него все в порядке – и это чертовски круто. Правда заключалась в том, что темный пассажир уже держал руку на руле и Честер сражался не на жизнь, а на смерть, чтобы сохранить контроль».

Беннингтон работал над последним альбомом в депрессии: называл себя полной развалиной и говорил, что ему трудно жить

Честер Беннингтон сформировался через боль и угнетение – развод родителей, сексуальное и физическое насилие в детстве, тяжелые наркотические и алкогольные зависимости. Это било по уверенности и вбивало в депрессии. Беннингтон называл себя «хорошим парнем, который застрял внутри монстра» и переложил внутренние язвы на музыку.

Джаред Лето объяснял его силу балансом двух крайностей и полярностью вокала: «Это ангел и демон, сидящие на обоих плечах. Вы могли почувствовать напряжение между ними, когда он пел. Думаю, причина, по которой так много людей подключились к его музыке, заключалась в том балансе, которого он достиг между ними».

В мае-2017 Linkin Park выпустили седьмой студийный альбом One More Light, который попал под критику за уход от классического звучания в сторону поп-мотивов. Дебютный сингл Heavy выразил состояние Беннингтона. Майк Шинода описывал его эмоциональный фон в день записи: «Знаешь что? Я должен быть честным. Я не в порядке. Не в порядке. Со мной происходит слишком много всего. Я просто чувствую себя под водой». В феврале-2017 Беннингтон подтвердил, что писал Heavy в депрессии:

«В это время в прошлом году я был в сплошном беспорядке – полная развалина. Мне кажется, многие люди думают, что если ты добьешься успеха, то внезапно получишь по почте открытку, в которой говорится, что ты будешь полностью удовлетворен и счастлив до конца жизни. Так не бывает. Для меня жизнь проходит так, как было всегда… Разница лишь в том, что я в Linkin Park. То, что происходит в моей голове, всегда было для меня таким. Поэтому, когда я не работаю над этим, моя жизнь превращается в беспорядок».