Что у Тома Йорка с глазом – чтобы он открывался, хирурги пересадили туда мышцы ягодиц
Заметная особенность внешности музыканта Тома Йорка – слегка опущенный левый глаз. Он добавляет в его образ усталости и загадочной апатии – и будто передает меланхоличное настроение многих песен Radiohead. Сейчас Йорк говорит, что гордится необычной внешностью: «Все мы рождаемся с недостатками. Этот [дефект глаза] был моим».
Но в детстве проблема с глазом сильно влияла на Йорка.
Хирурги пересаживали в веко Йорка мышцы ягодиц. За это он попросил у родителей спортивный костюм
Йорк родился с закрытым левым глазом – веко почти не открывалось из-за недостатка мышц. До пяти лет Йорк так и жил, но потом начал чувствовать дискомфорт. Родители долго уговаривали его лечь на операцию, и Йорк согласился, когда они приняли его условие – купить любую вещь, какую он захочет. Йорк выбрал красный спортивный костюм, который он носил еще долго – пока «не стал выглядеть на мне маленьким и нелепым».
«Родители купили мне красный спортивный костюм, я был счастлив вернуться в больницу, даже зная, что мне придется лежать под общим наркозом, проснуться и блевать повсюду».
Йорк вспоминал, что ему сделали пять операций – хирурги брали мышечную ткань из ягодицы и сделали из нее открывающееся веко. В начале 70-х это была стандартная операция. Но левый глаз все равно открывался плохо и заметно отличался от правого. Виновата последняя неудачная операция, но после нее Йорк окончательно устал от больниц.
Свой глаз Йорк полюбил после признания бабушки из паба («это лучшее в тебе») – и пел о нем
В интервью шоу для подростков Йорк признавался, что очень стеснялся левого глаза, боялся отношений с девочками. Но все изменил случай, когда Йорк подростком подрабатывал в пабе: «К нам постоянно заходила забавная пожилая женщина. Однажды она сказала, что левый глаз – это самое приятное, что во мне есть».
В творчестве Йорк один раз касается темы с глазом. Песня «The Eraser» группы Atoms For Peace начинает со строчек:
«Больше не надо переходить на темную сторону
C твоими глазами-блюдцами».
Но песня посвящена не подростковой рефлексии о внешности, а статусу рок-звезды, с которым Йорк не справлялся.
Так что за болезнь была у Йорка при рождении?
Это амблиопия или болезнь «ленивого глаза». У нее есть много разных причин: от косоглазия до истерии. Амблиопия не лечится ношением очков или линз. Если с болезнью ничего не делать, то у человека ухудшится острота зрения.
В случае с Йорком врачи использовали старые методы лечения. Сейчас у медицины есть несколько тактик против амблиопии. Самая популярная – закрывать здоровый глаз повязкой, чтобы «ленивый» учился видеть лучше.