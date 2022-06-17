Что у Тома Йорка с глазом – чтобы он открывался, хирурги пересадили туда мышцы ягодиц

Йорк вспоминал, что ему сделали пять операций – хирурги брали мышечную ткань из ягодицы и сделали из нее открывающееся веко. В начале 70-х это была стандартная операция. Но левый глаз все равно открывался плохо и заметно отличался от правого. Виновата последняя неудачная операция, но после нее Йорк окончательно устал от больниц.

Свой глаз Йорк полюбил после признания бабушки из паба («это лучшее в тебе») – и пел о нем

В интервью шоу для подростков Йорк признавался, что очень стеснялся левого глаза, боялся отношений с девочками. Но все изменил случай, когда Йорк подростком подрабатывал в пабе: «К нам постоянно заходила забавная пожилая женщина. Однажды она сказала, что левый глаз – это самое приятное, что во мне есть».

В творчестве Йорк один раз касается темы с глазом. Песня «The Eraser» группы Atoms For Peace начинает со строчек:

«Больше не надо переходить на темную сторону C твоими глазами-блюдцами».

Но песня посвящена не подростковой рефлексии о внешности, а статусу рок-звезды, с которым Йорк не справлялся.