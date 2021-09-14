Как создавалась Smells Like Teen Spirit. Курт Кобейн взял название у дезодоранта девушки и стыдился играть песню на концертах
В сентябре-2021 главной песне группы Nirvana Smells Like Teen Spirit исполнилось 30 лет. Ее хотя бы раз в жизни слышал каждый из нас.
Название появилось из-за дезодоранта – это отчасти правда. На стене дома Курта Кобейна была надпись Kurt Smells Like Teen Spirit, где Teen Spirit – популярный в то время дезодорант, которым пользовалась подруга Курта Тоби Вэйл. Словосочетание Teen Spirit подразумевало подростковый дух, так что и название песни содержало революционный подтекст. Кобейн позже говорил, что на дезодорант не обращал никакого внимания – его сразу привлекло именно словосочетание.
- Дезодорант выпускала компания Mennen. Понятно, что популярность его была сильной, но она начала снижаться после снижения ажиотажа вокруг песни. А в 1992 году Colgate-Palmolive поглотила Mennen. Хотя выпуск дезодорантов продолжился под тем же названием.
Кобейн не скрывал, что думал о группе Pixies. Он хотел написать попсовую песню. Ему нравились переходы от тихих звуков к громким и сама динамичность именно такого звучания. Пиксисвская песня Tame была для Nirvana ориентиром в создании Smells Like Teen Spirit как раз по части переходов от спокойного звучания к тяжелому.
- Это единственная песня с альбома Nevermind, где указано авторство всех троих членов группы.
Вступление напоминало гитарный рифф знаменитой песни More Than a Feeling группы Boston. Кобейн всегда это признавал. И сам обыгрывал: однажды на концерте в Рединге группа спела припев More Than a Feeling, начав играть Smells Like Teen Spirit.
- «Когда я придумал гитарную партию, Крист [Новоселич] посмотрел на меня и сказал: «Это так нелепо». И я заставил группу играть эту песню часа полтора».
Изначально не все радиостанции и каналы соглашались транслировать песню. Причина – неясный текст. Многие редакторы просто не понимали, какие слова поет Кобейн. Например, MTV подготовил версию клипа с субтитрами. Сам Кобейн давал разные версии того, о чем песня: то это просто микс мыслей, то действительно небольшой революционный подтекст.
- Текст не содержит слов из названия песни: он так и остается странным и загадочным. Но именно такой сумбур дополняет бунтарский дух самой песни.
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Строчка Here we are now, entertain us («Вот и мы, развлекайте нас») возникла так: «Я говорил каждый раз, когда приходил на вечеринку, чтобы преодолеть неловкие ситуации. Часто, когда вы стоите с людьми в комнате, бывает скучно и неудобно. Вот оно и было: «Ну, вот и мы, развлекайте нас. Это же вы пригласили нас сюда».
- Есть версия, что строчка A mulatto, an albino, a mosquito, my libido – это как раз перечисление всех подростковых интересов, где mulatto – брюнетка, albino – блондинка, mosquito – шприц, libido – секс. Но это лишь версия. Вероятно, слова ничего не значат, а зачастую они просто записывались ради удобного звучания – об этом часто говорили и ударник Дэйв Грол, и сам Кобейн.
Клип изначально и задумывался в таком духе: молодежь слушает песню и заводится, а под конец начинает крушить все подряд. Только на съемках эмоции выплеснулись по другой причине – парни и девушки из массовки жутко злились на слишком долгое (около 12 часов) ожидание и бесконечные дубли. И весь этот хаос свалился на голову молодого режиссера Самуэля Байера, для которого этот клип был первым.
- Это потом у Байера в карьере будут Оззи Осборн, Мэрлин Мэнсон, Джастин Тимберлейк, Iron Maiden, Cranberries, Offspring, Garbage, Metallica, Rolling Stones, Aerosmith, Green Day и другие. Оцените, насколько они разные по стилю.
Кобейн рассказывал, что первая версия клипа ему не понравилась – видео нормальное, но немного не то, какое хотелось. В итоге он отредактировал его сам.
- Фильм «Через край» 1979 года о бунтующих подростках был одним из любимых у Кобейна. В нем подростки забаррикадировали родителей в школе на родительском собрании и устроили беспорядки на улице. Это он повлиял на видео к Smells Like Teen Spirit.
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Позднее Кобейн разлюбил песню. За несколько месяцев до самоубийства он давал интервью Rolling Stone: «Мне все еще нравится ее играть, но делать это становится почти стыдно. Мне просто хочется бросить гитару и уйти. Не могу делать вид, что мне так здорово, когда ее играю».
- Иногда Nirvana даже исключала SLTS из сетлиста, чувствуя неуютность ее громкого успеха. Или специально исполняла ее плохо, будто бы протестуя против привлечения новой аудитории исключительно из-за этой песни.
В 1992-м Nirvana скандалила с MTV из-за Smells Like Teen Spirit. На вручении премии 9 сентября (почти в день рождения песни) руководители MTV настаивали именно на ее исполнении. Кобейн хотел Rape Me, но они строго запретили. Сошлись на том, чтобы спеть Lithium. Но группа все равно начала играть Rape Me.
Канал чуть было экстренно не ушел на рекламу, но мелодия перетекла в Lithium. Так Кобейн специально злил руководителей канала. И позлил вдвойне: Smells Like Teen Spirit в эфире они не дождались.
- А на шоу Top Of The Pops, где нужно было петь под фонограмму, притворяясь, что все происходит вживую, Кобейн имитировал голос Моррисси, исполняя эту песню слишком низким голосом.