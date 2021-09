Как создавалась Smells Like Teen Spirit. Курт Кобейн взял название у дезодоранта девушки и стыдился играть песню на концертах

Вступление напоминало гитарный рифф знаменитой песни More Than a Feeling группы Boston. Кобейн всегда это признавал. И сам обыгрывал: однажды на концерте в Рединге группа спела припев More Than a Feeling, начав играть Smells Like Teen Spirit.

«Когда я придумал гитарную партию, Крист [Новоселич] посмотрел на меня и сказал: «Это так нелепо». И я заставил группу играть эту песню часа полтора».

Изначально не все радиостанции и каналы соглашались транслировать песню. Причина – неясный текст. Многие редакторы просто не понимали, какие слова поет Кобейн. Например, MTV подготовил версию клипа с субтитрами. Сам Кобейн давал разные версии того, о чем песня: то это просто микс мыслей, то действительно небольшой революционный подтекст.

Текст не содержит слов из названия песни: он так и остается странным и загадочным. Но именно такой сумбур дополняет бунтарский дух самой песни.

Строчка Here we are now, entertain us («Вот и мы, развлекайте нас») возникла так: «Я говорил каждый раз, когда приходил на вечеринку, чтобы преодолеть неловкие ситуации. Часто, когда вы стоите с людьми в комнате, бывает скучно и неудобно. Вот оно и было: «Ну, вот и мы, развлекайте нас. Это же вы пригласили нас сюда».