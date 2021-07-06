В гимне Испании нет слов – и уже 260 лет никто не может их придумать

Точно неизвестно, кто именно написал музыку испанского гимна, но историки склоняются к Мануэлю де Эспинозе. Это гобоист и руководитель королевской часовни. Вероятно, он придумал Королевский марш, который в 1770 году Карл III утвердил для официальных торжеств.

В 1997-м испанское королевство выкупило права на симфоническую версию гимна, которую в начале ХХ века исполнил музыкант Перес Касас. Правительство заплатило семье Касаса почти 800 тысяч евро, чтобы избежать споров об авторских правах. Гимн стал принадлежать министерству культуры, и из-за этого случилось удивительное: страна взимала авторский сбор с тех, кто исполнял гимн.

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Музыканты возмущались, но им пришлось играть видоизмененный гимн, чтобы не платить сбор. Проблема решилась, когда новую официальную версию записал музыкант и военный Франсиско Грау. Ее можно исполнять бесплатно, но общественным достоянием гимн по закону все равно не стал.

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Первый неофициальный текст гимна появился только в середине XIX века (гимн исполнялся уже 70 лет). Это небольшое четверостишие, которое заканчивается фразой: «Боже, храни Королеву».

Очень много попыток придумать текст было в ХХ веке. И некоторые даже стали официальными.

В конце 20-х при короле Альфонсе XIII появился официальный текст, но его точной версии до сих пор нет.

При власти диктатора Примо де Риверы появился новый воинственный гимн. Он сохранялся до конца власти Франсиско Франко. Новая демократическая власть его тут же отменила и не нашла замены.