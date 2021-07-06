В гимне Испании нет слов – и уже 260 лет никто не может их придумать
Не только у Испании в гимне нет слов. Еще гимны без текста есть у Косово, Боснии и Герцеговины и Сан-Марино. Но испанский случай – самый удивительный, потому что страна уже три века не может определиться.
Три века ходила легенда, что гимн Испании написал прусский король. 20 лет назад правительство брало деньги за его исполнение
Гимн Испании (официальное название – «Королевский марш») – один из старейших гимнов Европы. Впервые его ноты были напечатаны еще в 1761 году. Примерно тогда же родился красивый и популярный фейк: якобы король Пруссии Фридрих II обожал музыку, сам сочинял мелодии и однажды подарил свое произведение испанскому солдату, который служил при дворе короля. История добралась даже до испанских энциклопедий начала ХХ века, но сейчас везде опровергается.
Точно неизвестно, кто именно написал музыку испанского гимна, но историки склоняются к Мануэлю де Эспинозе. Это гобоист и руководитель королевской часовни. Вероятно, он придумал Королевский марш, который в 1770 году Карл III утвердил для официальных торжеств.
В 1997-м испанское королевство выкупило права на симфоническую версию гимна, которую в начале ХХ века исполнил музыкант Перес Касас. Правительство заплатило семье Касаса почти 800 тысяч евро, чтобы избежать споров об авторских правах. Гимн стал принадлежать министерству культуры, и из-за этого случилось удивительное: страна взимала авторский сбор с тех, кто исполнял гимн.
Испания в гневе: сборная отказалась от культового логотипа-отсылки на художника Миро. Он голодал ради вдохновения, а его картину везде возил Хемингуэй
Музыканты возмущались, но им пришлось играть видоизмененный гимн, чтобы не платить сбор. Проблема решилась, когда новую официальную версию записал музыкант и военный Франсиско Грау. Ее можно исполнять бесплатно, но общественным достоянием гимн по закону все равно не стал.
Гимн «Ливерпуля» вдохновил Испанию все же придумать текст, но он не понравился политикам
Первый неофициальный текст гимна появился только в середине XIX века (гимн исполнялся уже 70 лет). Это небольшое четверостишие, которое заканчивается фразой: «Боже, храни Королеву».
Очень много попыток придумать текст было в ХХ веке. И некоторые даже стали официальными.
В конце 20-х при короле Альфонсе XIII появился официальный текст, но его точной версии до сих пор нет.
При власти диктатора Примо де Риверы появился новый воинственный гимн. Он сохранялся до конца власти Франсиско Франко. Новая демократическая власть его тут же отменила и не нашла замены.
«Побеждай, Испания!
Наковальни и диски
Поют в такт
Гимну веры».
В Испании до сих пор постоянно обсуждают стихи для гимна. И страна чуть не получила слова в 2007 году.
Все началось с того, что председатель олимпийского комитета Испании Алехандро Бланко побывал на «Энфилде» и был в восторге, как фанаты «Ливерпуля» поют You’ll never walk alone. Он предложил национальный конкурс, чтобы наконец-то найти текст гимна только для случаев, когда испанцы побеждают в спортивных соревнованиях.
Раньше «You’ll Never Walk Alone» пели в память о погибших на войне. Потом – мюзикл, Синатра, Рэй Чарльз. Сейчас – это гимн «Ливерпуля»
Пришло семь тысяч заявок, жюри выбрало одну, но за десять дней до официального представления текст гимна утек в газету. Политики тут же завели спор о качестве гимна и его излишней националистичности. Вот несколько строчек для примера:
«Вместе споем: разными голосами и одним сердцем».
«Люби страну, знающую, как обнять под голубым небом».
«Слава сынам, которые дали величие, демократию и мир».
Олимпийскому комитету надо было собрать полмиллиона подписей, чтобы утвердить гимн, но он отказался даже от сбора. В комитете увидели, что текст гимн вызывает слишком много негативных разговоров, а ведь цель была другая – придумать что-то объединяющее. Не получилось. У Испании до сих пор нет слов в гимне.
Тогда даже отменилось выступление Пласидо Доминго, который должен был первым спеть новый гимн. Он сказал, что очень расстроен и продолжит ждать, когда народ с парламентом договорятся и все же утвердят текст.