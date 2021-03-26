Испания в гневе: сборная отказалась от культового логотипа-отсылки на художника Миро. Он голодал ради вдохновения, а его картину везде возил Хемингуэй
Испанская федерация футбола (RFEF) провела ребрендинг и показала новый логотип. Теперь он гораздо минималистичнее.
Фанаты недовольны: теперь лого выглядит как шаблон из графического редактора. И читается как «REEF». Креативный директор дизайнерской группы Пабло Коппель говорит, что этот простой логотип разрабатывался полтора года. Хм.
Глава федерации Луис Рубиалес убеждает: «Новый логотип элегантный, простой, но сильный. Нам нужен эталон, который будет сопровождать нас в наших успехах».
Испания использует два логотипа. На футболках и другой официальной продукции – герб Испании с футбольными элементами. Но логотип самой федерации – абстракция (многие ее впервые увидели, когда выбирали Испанию в FIFA) с отсылками к Жоану Миро. Это легенда испанского сюрреализма, который помог запустить карьеру Сальвадору Дали.
Жоан Миро голодал ради вдохновения и прославлял испанский футбол
Жоан Миро родился в Барселоне, боготворил город и, конечно, любил футбол. К 75-летию «Барселоны», когда она наконец-то прервала победные годы «Реала» (и вынесла его на «Бернабеу» 5:0), Миро сделал праздничный логотип клуба. У него было 50 тысяч копий – фанаты тут же все раскупили.
К ЧМ-1982 в Испании, за год до смерти, Миро сделал еще один памятный арт (а первый его сохранившийся рисунок сделан в 1901-м). Смесь ярких цветов и атмосфера сказки – его главные фишки. Один из методов – голод. Миро прошел через бедность и понял, что во время голодных галлюцинаций приходят интересные образы.
Однажды мама Пикассо попросила Миро передать ее сыну энсаймаду (мальорская выпечка). Миро поехал в Париж, но все никак не мог встретить Пикассо. Когда они наконец-то увиделись, булка совсем испортилась. Дружба началась с удивленного вопроса Пикассо: «Почему ты сам ее не съел?»
Многие в Испании считают, что старый логотип RFEF разработал Миро. Но это не так. Вот, например, твит удивленного испанца, который тоже так думал, но нашел газету 1990 года. В ней доказывается, что новую эмблему федерации разработала итальянская компания – но с очевидными отсылками к стилю Миро.
Главная история про Миро – это картина «Ферма», которую Хемингуэй выиграл в споре
Первая выставка Миро в Барселоне страшно провалилась. Он переехал в Париж, где стал известным и познакомился с культурной элитой. Например, там он подружился с Эрнестом Хемингуэем. Вместе они уехали в Испанию, где бедный Хемингуэй («в его штанах были одни дыры») радовался корриде.
Хемингуэй как пик мужества. Он воевал, боксировал, хвастался и писал по одному правилу: счастье жизни − борьба
Хемингуэю понравилась картина Миро «Ферма». Ее он писал девять месяцев, вложив всю любовь к Испании. Но еще картину захотел поэт Эван Шипман. Хемингуэй и Шипман поспорили и решали вопросы через кости или подброс монеты (их слова расходятся). Хемингуэй выиграл право выкупить картину, но у него не было денег (Миро просил 175 долларов).
Через друзей Хемингуэй все-таки собрал деньги. И когда отвозил картинку в открытом такси, то «ветер поднял ее как парус», и он чуть не потерял «Ферму». Хемингуэй подарил ее жене, но после развода забрал обратно и увез на Кубу. Из-за климата она заплесневела и испортилась.
Позднее Хемингуэй с трудом вывез ее из революционной Кубы в США. Там была реставрация (сам Миро одобрил), и «Ферма» осела в Америке, хотя споры вокруг ее владельцев (между женами Хемингуэя) велись долго.