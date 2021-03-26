Испания в гневе: сборная отказалась от культового логотипа-отсылки на художника Миро. Он голодал ради вдохновения, а его картину везде возил Хемингуэй

Хемингуэю понравилась картина Миро «Ферма». Ее он писал девять месяцев, вложив всю любовь к Испании. Но еще картину захотел поэт Эван Шипман. Хемингуэй и Шипман поспорили и решали вопросы через кости или подброс монеты (их слова расходятся). Хемингуэй выиграл право выкупить картину, но у него не было денег (Миро просил 175 долларов).

Через друзей Хемингуэй все-таки собрал деньги. И когда отвозил картинку в открытом такси, то «ветер поднял ее как парус», и он чуть не потерял «Ферму». Хемингуэй подарил ее жене, но после развода забрал обратно и увез на Кубу. Из-за климата она заплесневела и испортилась.

Позднее Хемингуэй с трудом вывез ее из революционной Кубы в США. Там была реставрация (сам Миро одобрил), и «Ферма» осела в Америке, хотя споры вокруг ее владельцев (между женами Хемингуэя) велись долго.