Десять самых популярных постов года в инстаграме. Месси и Билли Айлиш заняли половину топа, на первом месте – Роналду

Инстаграм подвел свои итоги года и показал десять самых популярных постов за 2021 год.

10. Актеры Том Холланд и Зендея. 1 сентября (все ждут «Человека-паука»), 19,7 млн лайков ♥️

Мультивселенная – теперь главная тема всех фильмов Marvel. Что наука говорит о реальности этого явления? Как это работает в киновселенной и что с этим не так?