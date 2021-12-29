Десять самых популярных постов года в инстаграме. Месси и Билли Айлиш заняли половину топа, на первом месте – Роналду
Инстаграм подвел свои итоги года и показал десять самых популярных постов за 2021 год.
10. Актеры Том Холланд и Зендея. 1 сентября (все ждут «Человека-паука»), 19,7 млн лайков ♥️
Мультивселенная – теперь главная тема всех фильмов Marvel. Что наука говорит о реальности этого явления? Как это работает в киновселенной и что с этим не так?
9. Видео с Мермейд Монтаной – девушкой, которая ведет инстаграм в образе русалки. 18 августа, 20,2 млн ♥️
8. Месси шокирует планету – он официально уходит из «Барселоны». 8 августа, 21,2 млн ♥️
7. Теперь счастливый Месси. Он все же выиграл Кубок Америки. 11 июля, 22 млн
6. Билли Айлиш в нетипичной для себя фотосессии. Второго мая, 22 млн ♥️
5. Третий (и последний) пост Месси. Новая глава. «ПСЖ». 11 августа, 22,1 млн ♥️
4. Билли Айлиш впервые показывает миру, что она теперь блондинка. 17 марта, 23 млн ♥️
3. Модель Кайли Дженнер объявляет о беременности. У нее с рэпером Трэвисом Скоттом будет второй ребенок. 8 сентября, 26,7 млн ♥️
2. Свадьба певицы Арианы Гранде и специалиста по недвижимости Далтона Гомеса. 26 мая, 26,6 млн ♥️
1. Криштиану Роналду и Джорджина ждут двойню. 28 октября, 32,2 млн ♥️
Пост о трансфере Роналду собрал рекордные 12,7 млн лайков. Первое фото Месси в «ПСЖ» – на 4 млн меньше