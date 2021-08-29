Пост о трансфере Роналду собрал рекордные 12,7 млн лайков. Первое фото Месси в «ПСЖ» – на 4 млн меньше 📱

Такой же пост в твиттере собрал 1,9 миллиона лайков – это тоже рекорд.

Такое внимание к Криштиану Роналду объяснимо. Сам он имеет в инстаграме 335 миллионов подписчиков. Только в июне он первым в истории человечества перешел отметку в 300 миллионов подписчиков. Мы проводили подробную аналитику по его инстаграму. Буквально в январе 2021 года Роналду набрал 250 миллионов. Дальше – стремительный рост.

Переход Лионеля Месси не менее важен. «ПСЖ» собирал просмотры на анонсирующих роликах. Первый ролик-анонс с его замаскированным силуэтом посмотрели 25,9 миллиона человек. Затем в инстаграме вышло еще два видео – они собрали 14,5 и 24,2 миллиона просмотров. Уже потом – официальный анонс о подписании контракта с Лионелем Месси.

Его фото с футболкой и собрало 8,8 млн лайков: