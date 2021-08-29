Криштиану Роналду
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#Криштиану Роналду #Лионель Месси #АПЛ #Лига 1 #ПСЖ #Манчестер Юнайтед

Пост о трансфере Роналду собрал рекордные 12,7 млн лайков. Первое фото Месси в «ПСЖ» – на 4 млн меньше 📱

6 минут назад
Александр Плеханов

imago sportfotodienst/Global Look Press

Криштиану Роналду перешел в «МЮ» из «Ювентуса». Это возвращение сильно повлияло на внимание к «МЮ». С момента подписания контракта с Роналду инстаграм «МЮ» набрал более 2,5 миллиона подписчиков. Первый анонсирующий пост о трансфере Роналду собрал 12,7 млн лайков. ESPN FC пишет, что этот пост стал самым популярным в инстаграме спортивной команды.

Вот он (лайки постоянно растут):

Такой же пост в твиттере собрал 1,9 миллиона лайков – это тоже рекорд.

Такое внимание к Криштиану Роналду объяснимо. Сам он имеет в инстаграме 335 миллионов подписчиков. Только в июне он первым в истории человечества перешел отметку в 300 миллионов подписчиков. Мы проводили подробную аналитику по его инстаграму. Буквально в январе 2021 года Роналду набрал 250 миллионов. Дальше – стремительный рост.

Переход Лионеля Месси не менее важен. «ПСЖ» собирал просмотры на анонсирующих роликах. Первый ролик-анонс с его замаскированным силуэтом посмотрели 25,9 миллиона человек. Затем в инстаграме вышло еще два видео – они собрали 14,5 и 24,2 миллиона просмотров. Уже потом – официальный анонс о подписании контракта с Лионелем Месси.

Его фото с футболкой и собрало 8,8 млн лайков:

Мы подробно рассказывали о буме подсчиков в соцсетях «ПСЖ» в момент, когда фанаты ждали трансфер Месси. Сам Месси впервые попал в заявку «ПСЖ» 29 августа – на четвертый тур Лиги 1 против «Реймса». Роналду сыграет за «Манчестер Юнайтед» только после паузы на игры сборных. Сентябрь стартует для сборных с отборочных матчей на ЧМ-2022.

Где следить за дебютом Месси в «ПСЖ»

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Александр Плеханов
Заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
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