Лионель Месси
Лига 1
ПСЖ
Реймс
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#Лионель Месси #Лига 1 #ПСЖ #Реймс

Где следить за дебютом Месси в «ПСЖ»

3 часа назад

«ПСЖ» и «Реймс» сыграют в четвертом туре Лиги 1. Матч начнется 29 августа в 21:45 по московскому времени.

В заявку на эту игру включен Лионель Месси. Этот матч станет для него дебютным в составе «ПСЖ». «Матч ТВ» покажет игру в прямом эфире. Трансляция стартует в 21:40.

Месси перешел в «ПСЖ», когда не продлил контракт с «Барселоной» из-за правил испанской лиги. До этого он проводил всю карьеру в составе «Барселоны».

В заявку на игру попал Килиан Мбаппе. «Реал» сделал по нему предложение, но «ПСЖ» его пока не принял.

Реймс
Реймс
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ПСЖ
Париж
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Источник:
«Матч ТВ»
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