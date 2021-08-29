Где следить за дебютом Месси в «ПСЖ»

«ПСЖ» и «Реймс» сыграют в четвертом туре Лиги 1. Матч начнется 29 августа в 21:45 по московскому времени.

В заявку на эту игру включен Лионель Месси. Этот матч станет для него дебютным в составе «ПСЖ». «Матч ТВ» покажет игру в прямом эфире. Трансляция стартует в 21:40.

Месси перешел в «ПСЖ», когда не продлил контракт с «Барселоной» из-за правил испанской лиги. До этого он проводил всю карьеру в составе «Барселоны».

В заявку на игру попал Килиан Мбаппе. «Реал» сделал по нему предложение, но «ПСЖ» его пока не принял.