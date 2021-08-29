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Лига 1
Реймс VS ПСЖ
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Реймс - ПСЖ: 29 августа 2021 смотреть онлайн
Реймс
Реймс
-:-
Реймс - ПСЖ: 29 августа 2021 смотреть онлайн
ПСЖ
Париж
Лига 1, 4 тур
Лига 1,
4 тур
Франция
29 авг. 2021, -:- МСК
29.08.2021, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи
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Реймс
мин
1
Райкович
Предраг Райкович
3
Конан
Конан
2
Фас
Вут Фас
29
Марешич
Дарио Марешич
32
Фоке
Томас Фоке
25
Думбия
Мусса Думбия
21
Мбюкю
Натанаэль Мбюкю
7
Шавалерен
Хавьер Шавалерен
23
Кассама
Морету Кассама
11
Диа
Булайе Диа
27
Туре
Эль Билал Туре
Запасные
28
де Смет
Тибо де Смет
-
33
Дукуре
Фоде Дукуре
-
8
Кутеса
Дерек Кутеса
-
36
Драмме
Мухамаду Драмме
-
10
Зенели
Арбер Зенели
-
9
Сирхейс
Кай Сирхейс
-
30
Dialy Kobaly N'Diaye
Dialy Kobaly N'Diaye
-
35
Флипс
Алексис Флипс
-
Главный тренер
Давид Гуйон
ПСЖ
мин
1
Навас
Кейлор Навас
5
Маркиньос
Маркиньос
3
Кимпембе
Преснел Кимпембе
22
Диалло
Абду Диалло
31
Дагба
Колин Дагба
10
Неймар
Неймар
15
Перейра
Данилу Перейра
21
Эррера
Андер Эррера
12
Рафинья
Рафинья
11
Ди Мария
Анхель Ди Мария
7
Мбаппе
Килиан Мбаппе
Запасные
16
Серхио Рико
Серхио Рико
-
4
Керер
Тило Керер
-
25
Баккер
Митчел Баккер
-
27
Гуйе
Идрисса Гуйе
-
19
Сарабия
Пабло Сарабия
-
23
Дракслер
Юлиан Дракслер
-
8
Паредес
Леандро Паредес
-
9
Икарди
Мауро Икарди
-
18
Кен
Мойзе Кен
-
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Прошлые матчи
16.05.2021
16 мая 2021
вс
22:00
ПСЖ
4 : 0
Реймс
16.05.2021
16 мая 2021
вс
22:00
ПСЖ
4
Реймс
0
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
22:00
Реймс
0 : 2
ПСЖ
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
22:00
Реймс
0
ПСЖ
2
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
22:00
ПСЖ
0 : 2
Реймс
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
22:00
ПСЖ
0
Реймс
2
24.05.2019
24 мая 2019
пт
22:05
Реймс
3 : 1
ПСЖ
24.05.2019
24 мая 2019
пт
22:05
Реймс
3
ПСЖ
1
26.09.2018
26 сент. 2018
ср
22:00
ПСЖ
4 : 1
Реймс
26.09.2018
26 сент. 2018
ср
22:00
ПСЖ
4
Реймс
1
20.02.2016
20 февр. 2016
сб
19:00
ПСЖ
4 : 1
Реймс
20.02.2016
20 февр. 2016
сб
19:00
ПСЖ
4
Реймс
1
19.09.2015
19 сент. 2015
сб
18:30
Реймс
1 : 1
ПСЖ
19.09.2015
19 сент. 2015
сб
18:30
Реймс
1
ПСЖ
1
23.05.2015
23 мая 2015
сб
22:00
ПСЖ
3 : 2
Реймс
23.05.2015
23 мая 2015
сб
22:00
ПСЖ
3
Реймс
2
08.08.2014
08 авг. 2014
пт
21:30
Реймс
2 : 2
ПСЖ
08.08.2014
08 авг. 2014
пт
21:30
Реймс
2
ПСЖ
2
05.04.2014
05 апр. 2014
сб
18:00
ПСЖ
3 : 0
Реймс
05.04.2014
05 апр. 2014
сб
18:00
ПСЖ
3
Реймс
0
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
19:00
Реймс
0 : 3
ПСЖ
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
19:00
Реймс
0
ПСЖ
3
02.03.2013
02 марта 2013
сб
19:00
Реймс
1 : 0
ПСЖ
02.03.2013
02 марта 2013
сб
19:00
Реймс
1
ПСЖ
0
20.10.2012
20 окт. 2012
сб
18:00
ПСЖ
1 : 0
Реймс
20.10.2012
20 окт. 2012
сб
18:00
ПСЖ
1
Реймс
0
Новости
Везде говорят, что победительница шоу «Холостяк» Катерина Сафарова – это бывшая девушка Неймара. Это правда или ложь?
#Неймар
30 мая, 21:07
Фернандиньо первым поддержал Неймара после поражения. Обнял прямо на поле – как и всегда до этой игры
#Фернандиньо
05 мая, 01:12
Игроки «ПСЖ» наступали на соперников и устраивали потасовки. Потом обвинили судью: «Он нас посылал»
#ПСЖ
05 мая, 00:36
Мбаппе смотрел полуфинал Лиги чемпионов из запаса. Хромал в аэропорту, медики не выпустили из-за травмы
#Килиан Мбаппе
04 мая, 23:52
☃️ Майский снег в матче «Ман Сити» и «ПСЖ»! Никто не был готов, поэтому мяч белый (кстати, где он?)
#Лига чемпионов
04 мая, 22:54
Судья Куйперс зарабатывает миллионы на супермаркетах. «ПСЖ» с ним впервые проиграл, а звезды клуба его ненавидят
#Бьорн Куйперс
04 мая, 16:48
Похоже, Почеттино загонял «ПСЖ» на тренировках: у команды дикое количество травм, 2/3 всех пропущенных голов – во вторых таймах
#Маурисио Почеттино
29 апреля, 01:05
Чем шейх из «ПСЖ» отличается от шейха из «Ман Сити». Тест на знание главных боссов еврофутбола
#Лига чемпионов
28 апреля, 19:52
#
Новости матча
Вейналдум – игрок «ПСЖ». Он подписал контракт на три года
10 июня, 16:34
Три сезона подряд в финале Лиги чемпионов играл клуб-дебютант. И всегда проигрывал
30 мая, 01:36
«ПСЖ» выиграл у «Монако» в финале Кубка Франции. Мбаппе поучаствовал во всех голах
20 мая, 00:07
«Монако» с Головиным сохраняет теоретические шансы на чемпионство перед последним туром
17 мая, 10:49
«ПСЖ» не обыграл «Ренн». Теперь «Лилль» лидирует в Лиге 1 с преимуществом в три очка
10 мая, 00:06
Неймар продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года
08 мая, 15:40
«Манчестер Сити» обыграл «ПСЖ» и впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов
04 мая, 23:55
Ди Мария получил красную карточку в игре с «Сити». «ПСЖ» остался вдесятером при 0:2
04 мая, 23:48