Лионель Месси
ПСЖ
Как соцсети «ПСЖ» взорвались после Месси: +4 млн подписчиков в инстаграме за два дня, +1 млн в тиктоке за сутки
3 часа назад
Пятого августа «Барселона» объявила, что Лионель Месси не продлит контракт. Восьмого августа он дал прощальную пресс-конференцию. И тогда уже пару дней было понятно, что Месси переходит в «ПСЖ».
На фоне слухов у «ПСЖ» росло количество подписчиков во всех соцсетях. После официального объявления – вообще сумасшедший бум. Мы собрали несколько графиков для наглядности.
Инстаграм
- Обычно на инстаграм «ПСЖ» подписываются в день чуть больше 20 тысяч человек. Но с первой информацией о переходе эта цифра увеличилась в десять раз.
- Больше всего подписчиков пришло в день объявления трансфера. Но следующий день может его обогнать.
- Все свои 13 последних постов в инстаграме «ПСЖ» посвятил Месси. Первый видео-анонс собрал 23,5 млн просмотров.
- Первое фото Месси в форме «ПСЖ» собрало почти 8 млн лайков.
- До официального объявления трансфера англоязычный твиттер не набирал и 10к подписчиков в день. Во вторник пришло больше сотни тысяч.
- Видео с первым анонсом Месси собрало больше 25 млн просмотров.
- Первые записи с Месси стабильно собирали не меньше тысячи ретвитов.
- Ожидаемо вырос испанский твиттер «ПСЖ». +137к подписчиков на следующий день после подписания.
- Там есть уникальные вирусные посты.
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