Как соцсети «ПСЖ» взорвались после Месси: +4 млн подписчиков в инстаграме за два дня, +1 млн в тиктоке за сутки

Пятого августа «Барселона» объявила, что Лионель Месси не продлит контракт. Восьмого августа он дал прощальную пресс-конференцию. И тогда уже пару дней было понятно, что Месси переходит в «ПСЖ».

На фоне слухов у «ПСЖ» росло количество подписчиков во всех соцсетях. После официального объявления – вообще сумасшедший бум. Мы собрали несколько графиков для наглядности.