Лионель Месси
ПСЖ
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#Лионель Месси #ПСЖ

Как соцсети «ПСЖ» взорвались после Месси: +4 млн подписчиков в инстаграме за два дня, +1 млн в тиктоке за сутки

3 часа назад

www.imago-images.de / global look press

Пятого августа «Барселона» объявила, что Лионель Месси не продлит контракт. Восьмого августа он дал прощальную пресс-конференцию. И тогда уже пару дней было понятно, что Месси переходит в «ПСЖ».

На фоне слухов у «ПСЖ» росло количество подписчиков во всех соцсетях. После официального объявления – вообще сумасшедший бум. Мы собрали несколько графиков для наглядности.

Инстаграм

  • Обычно на инстаграм «ПСЖ» подписываются в день чуть больше 20 тысяч человек. Но с первой информацией о переходе эта цифра увеличилась в десять раз.
  • Больше всего подписчиков пришло в день объявления трансфера. Но следующий день может его обогнать.
  • Все свои 13 последних постов в инстаграме «ПСЖ» посвятил Месси. Первый видео-анонс собрал 23,5 млн просмотров.
  • Первое фото Месси в форме «ПСЖ» собрало почти 8 млн лайков.

Твиттер на английском

  • До официального объявления трансфера англоязычный твиттер не набирал и 10к подписчиков в день. Во вторник пришло больше сотни тысяч.
  • Видео с первым анонсом Месси собрало больше 25 млн просмотров.
  • Первые записи с Месси стабильно собирали не меньше тысячи ретвитов.

Твиттер на испанском

  • Ожидаемо вырос испанский твиттер «ПСЖ». +137к подписчиков на следующий день после подписания.
  • Там есть уникальные вирусные посты.

Тикток

  • Тоже сумасшедший взлет. Тикток «ПСЖ» собрал миллион новых подписчиков за день после трансфера.
  • Презентация Месси со стадиона собрала 18 млн просмотров.
  • Но не переживайте за идентичность тиктока. Неймар со своим танцем собрал 23,5 млн.
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