Лионель Месси
Лига 1
ПСЖ
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#Лионель Месси #Лига 1 #ПСЖ

Если бы Месси проходил собеседование в офис. Шутка, в которой вы узнаете свой опыт работы

2 часа назад

Несколько дней назад в русскоязычных соцсетях завирусилась шутка про диалог, который Месси бы вел с HR на собеседовании с отыгрышем кучи стереотипных ситуаций из офисной жизни.

Это пошло из LinkedIn, который заблокирован на территории России. Четыре дня назад пользователь «Пикабу» ZheMaxy опубликовал этот пост там и указал, что взял его именно с LinkedIn. Дальше он распространился по другим соцсетям (например, вот вирусный пост в фейсбуке).

Мы публикуем шутку целиком:

– Здравствуйте, расскажите о себе.

– Лионель Месси, вот резюме.

– 18 лет в одной компании на одной должности?

– Я неплохой специалист. И мне это нравится.

– Еще и совмещение.

– Со сборной.

– У нас так не получится, только фултайм.

– ???

– В резюме много про достижения команд. Где именно ваши?

– Чуть ниже – шесть «Золотых мячей».

– За 18 лет? Маловато.

– Больше нет ни у кого в мире.

– Все так говорят.

– Я – не все.

– Вы считаете себя звездой?

– Да, но я – командный игрок.

– Вы несколько лет проигрывали в финале Кубка Америки.

– Верно.

– Не умеете сразу делать выводы из своих неудач, чтобы не допускать их в будущем?

– Футбол непредсказуем. В 2021 году мы выиграли Кубок Америки.

– Окей. Предположим: на тренировке после вашего удара мяч улетел за пределы тренировочного поля. Ваши действия?

– Возьму другой?

– А за улетевшим кто побежит?

– ???

– Сколько мячей можно поместить в ворота?

– Вопрос с подвохом?

– Правильного ответа нет, важны ваши рассуждения.

– Один. Если в воротах два мяча – судья остановит игру.

– Можете предложить другое решение?

– Нет.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ

– Попробуйте прикинуть размеры ворот, мяча, учесть вратаря и подросшую траву.

– Я уже ответил.

– Футболист должен уметь думать.

– Вы же сказали, что правильного ответа нет.

– В каком документе утверждены размеры ворот?

– В регламенте ФИФА.

– А точнее?

– Не знаю.

– Печально, это – основы футбола.

– ???

– Перейдем к сложным вопросам. Вот возьмите геймпад, покажите ваши умения.

– Это же компьютерная игра!

– Но это же футбол!

– ???

– Проверим вас в FIFA.

– Мне предстоит играть в реальный футбол или нет?

– Ладно, перейдем к реальному футболу.

– Отлично.

– Вам нужно выполнить пас, попасть мячом в тот дорожный знак. Сколько до него метров?

– Примерно 25.

– А точнее?

– Не скажу.

– Как же вы собираетесь выполнить пас?

– Просто выполню.

– Так не годится. Вы не полагаетесь на точные данные? Работаете на авось?

– Нет, я много тренировался, у меня отличный глазомер, владение мячом. Я способен выполнить точный пас.

– Сколько вам потребуется времени, чтобы выполнить пас?

– Секунда-другая.

– Так одна секунда или сколько?

– Допустим, одна секунда.

– Неуверенно отвечаете. С планированием времени у вас пробелы.

– ???

– Сколько метров вы обычно пробегаете за матч?

– Тысяч 8-9.

– Вы не считаете?

– Нет, эти параметры считает программа на основе съемки камеры.

– У нас в компании средний показатель – 13 тысяч. Как вы будете его достигать?

– Я буду просто играть в футбол, отдавать передачи, забивать голы, производить отборы...

– Поймите, у нас все показатели важны, раз в месяц BigData рассчитывает вовлеченность.

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Все фото: Keystone Press Agency, www.imago-images.de/Global Look Press
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Богдан Титамир
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