Если бы Месси проходил собеседование в офис. Шутка, в которой вы узнаете свой опыт работы

Несколько дней назад в русскоязычных соцсетях завирусилась шутка про диалог, который Месси бы вел с HR на собеседовании с отыгрышем кучи стереотипных ситуаций из офисной жизни.

Это пошло из LinkedIn, который заблокирован на территории России. Четыре дня назад пользователь «Пикабу» ZheMaxy опубликовал этот пост там и указал, что взял его именно с LinkedIn. Дальше он распространился по другим соцсетям (например, вот вирусный пост в фейсбуке).

Мы публикуем шутку целиком:

– Здравствуйте, расскажите о себе.

– Лионель Месси, вот резюме.

– 18 лет в одной компании на одной должности?

– Я неплохой специалист. И мне это нравится.

– Еще и совмещение.

– Со сборной.

– У нас так не получится, только фултайм.

– ???

– В резюме много про достижения команд. Где именно ваши?

– Чуть ниже – шесть «Золотых мячей».

– За 18 лет? Маловато.

– Больше нет ни у кого в мире.

– Все так говорят.

– Я – не все.

– Вы считаете себя звездой?

– Да, но я – командный игрок.