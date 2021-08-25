Если бы Месси проходил собеседование в офис. Шутка, в которой вы узнаете свой опыт работы
Несколько дней назад в русскоязычных соцсетях завирусилась шутка про диалог, который Месси бы вел с HR на собеседовании с отыгрышем кучи стереотипных ситуаций из офисной жизни.
Это пошло из LinkedIn, который заблокирован на территории России. Четыре дня назад пользователь «Пикабу» ZheMaxy опубликовал этот пост там и указал, что взял его именно с LinkedIn. Дальше он распространился по другим соцсетям (например, вот вирусный пост в фейсбуке).
Мы публикуем шутку целиком:
– Здравствуйте, расскажите о себе.
– Лионель Месси, вот резюме.
– 18 лет в одной компании на одной должности?
– Я неплохой специалист. И мне это нравится.
– Еще и совмещение.
– Со сборной.
– У нас так не получится, только фултайм.
– ???
– В резюме много про достижения команд. Где именно ваши?
– Чуть ниже – шесть «Золотых мячей».
– За 18 лет? Маловато.
– Больше нет ни у кого в мире.
– Все так говорят.
– Я – не все.
– Вы считаете себя звездой?
– Да, но я – командный игрок.
– Вы несколько лет проигрывали в финале Кубка Америки.
– Верно.
– Не умеете сразу делать выводы из своих неудач, чтобы не допускать их в будущем?
– Футбол непредсказуем. В 2021 году мы выиграли Кубок Америки.
– Окей. Предположим: на тренировке после вашего удара мяч улетел за пределы тренировочного поля. Ваши действия?
– Возьму другой?
– А за улетевшим кто побежит?
– ???
– Сколько мячей можно поместить в ворота?
– Вопрос с подвохом?
– Правильного ответа нет, важны ваши рассуждения.
– Один. Если в воротах два мяча – судья остановит игру.
– Можете предложить другое решение?
– Нет.
– Попробуйте прикинуть размеры ворот, мяча, учесть вратаря и подросшую траву.
– Я уже ответил.
– Футболист должен уметь думать.
– Вы же сказали, что правильного ответа нет.
– В каком документе утверждены размеры ворот?
– В регламенте ФИФА.
– А точнее?
– Не знаю.
– Печально, это – основы футбола.
– ???
– Перейдем к сложным вопросам. Вот возьмите геймпад, покажите ваши умения.
– Это же компьютерная игра!
– Но это же футбол!
– ???
– Проверим вас в FIFA.
– Мне предстоит играть в реальный футбол или нет?
– Ладно, перейдем к реальному футболу.
– Отлично.
– Вам нужно выполнить пас, попасть мячом в тот дорожный знак. Сколько до него метров?
– Примерно 25.
– А точнее?
– Не скажу.
– Как же вы собираетесь выполнить пас?
– Просто выполню.
– Так не годится. Вы не полагаетесь на точные данные? Работаете на авось?
– Нет, я много тренировался, у меня отличный глазомер, владение мячом. Я способен выполнить точный пас.
– Сколько вам потребуется времени, чтобы выполнить пас?
– Секунда-другая.
– Так одна секунда или сколько?
– Допустим, одна секунда.
– Неуверенно отвечаете. С планированием времени у вас пробелы.
– ???
– Сколько метров вы обычно пробегаете за матч?
– Тысяч 8-9.
– Вы не считаете?
– Нет, эти параметры считает программа на основе съемки камеры.
– У нас в компании средний показатель – 13 тысяч. Как вы будете его достигать?
– Я буду просто играть в футбол, отдавать передачи, забивать голы, производить отборы...
– Поймите, у нас все показатели важны, раз в месяц BigData рассчитывает вовлеченность.
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