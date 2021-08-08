Лионель Месси
Примера
Барселона
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#Лионель Месси #Барселона #Примера

«Я хотел остаться, но не мог». Месси в слезах попрощался с «Барселоной» – под аплодисменты игроков и журналистов

3 часа назад
Автор:
Александр Плеханов

скриншот из трансляции на ютуб-канале «Барселоны»

Лионель Месси точно уходит из «Барселоны», где провел всю карьеру. Клуб официально объявил об этом еще 5 августа. Мы подробно разбирали момент с отсутствием нового контракта в отдельных материалах (главное – тут и тут). Теперь «Барселона» организовала для Месси прощальную пресс-конференцию.

Перед объявлением о пресс-конференции Месси провел прощальный ужин. Приехали его партнеры по «Барселоне» и блогер Ибай Льянос. Агуэро, Бускетс, Пике – там были все. Фанаты «Барселоны» специально пришли к стадиону, чтобы проводить Месси. Собрались там до начала пресс-конференции в футболках с его фамилией. «Барселона» их показала:

В самом зале для пресс-конференции «Барселона» выставила трофеи, которые выиграла вместе с Лионелем Месси. Вместе с журналистами сидели игроки «Барселоны» – Жорди Альба едва сдерживал слезы. Сам Месси не сдержался. В первую же секунду после выхода к микрофону он заплакал. Это попало в трансляцию пресс-конференции на ютуб-канале «Барселоны»:

скриншот из трансляции на ютуб-канале «Барселоны»

Руководители «Барселоны», игроки и журналисты – все аплодировали Месси во время пресс-конференции. Его дети тоже были в зале.

скриншот из трансляции на ютуб-канале «Барселоны»

скриншот из трансляции на ютуб-канале «Барселоны»

Месси рассказал, что до последнего надеялся на продление контракта с «Барселоной»: «Не знаю, что сказать. Правда такая: я ни о чем не могу думать. Не получается, потому что действительно сложно. Мы с семьей были уверены, что останемся здесь».

Подтвердил, что они с «Барсой» договорились: «Я сделал все возможное, а «Барса» не смогла меня продлить из-за Ла Лиги. Многое было сказано обо мне, но от себя я старался. Я хотел остаться. В прошлом году я этого не хотел – тогда говорил об этом. Сейчас хотел, но не мог».

Еще Месси подтвердил факт переговоров с «ПСЖ». Сказал, что все возможно, но еще ничего не решено. Месси по-другому представлял себе прощание с «Барселоной» – думал, что оно произойдет с заполненным стадионом. Он очень сильно скучает по фанатам.

Когда его спросили о возвращении, Месси ответил: «Я не вернусь. С этим клубом закончено. Это самый сложный момент в моей карьере». Теперь Месси хочет выиграть еще одну Лигу чемпионов. Обещает перейти в клуб, который сможет бороться с «Барселоной».

«Мне грустно покидать команду, которую я люблю».

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Автор:
Александр Плеханов
Заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
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vladik12
2 часа назад

Драма, конечно.

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