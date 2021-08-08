«Я хотел остаться, но не мог». Месси в слезах попрощался с «Барселоной» – под аплодисменты игроков и журналистов

Месси рассказал, что до последнего надеялся на продление контракта с «Барселоной»: «Не знаю, что сказать. Правда такая: я ни о чем не могу думать. Не получается, потому что действительно сложно. Мы с семьей были уверены, что останемся здесь».

Подтвердил, что они с «Барсой» договорились: «Я сделал все возможное, а «Барса» не смогла меня продлить из-за Ла Лиги. Многое было сказано обо мне, но от себя я старался. Я хотел остаться. В прошлом году я этого не хотел – тогда говорил об этом. Сейчас хотел, но не мог».

Еще Месси подтвердил факт переговоров с «ПСЖ». Сказал, что все возможно, но еще ничего не решено. Месси по-другому представлял себе прощание с «Барселоной» – думал, что оно произойдет с заполненным стадионом. Он очень сильно скучает по фанатам.

Когда его спросили о возвращении, Месси ответил: «Я не вернусь. С этим клубом закончено. Это самый сложный момент в моей карьере». Теперь Месси хочет выиграть еще одну Лигу чемпионов. Обещает перейти в клуб, который сможет бороться с «Барселоной».

«Мне грустно покидать команду, которую я люблю».

Месси на 50% снизил зарплату, чтобы продлить контракт с «Барселоной»