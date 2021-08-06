Почему Месси ушел. Что за финансовые правила Примеры запретили «Барселоне» контракт? Почему лига не уступила?

Тебас повторял, что не изменит правила под Месси для сохранения целостности турнира. И приводил примеры, что Примера справилась с уходами селебрити Неймара и Криштиану Роналду и не навредила спонсорским и вещательным контрактам. Например, в 2020 году лига подписал восьмилетний контракт с ESPN, хотя будущее Месси в «Барселоне» не было определено.

Примера получила огромный кредит и обещала часть «Барселоне». Недавно казалось, что стороны договорятся

Теперь про важный нюанс. Еще совсем недавно это история развивалась по-другому.

«Барселона» хотела продлить Месси на несколько сезонов, он сам не хотел уходить. Это утверждал Жоан Лапорта. Это же подтверждал The Athletic в инсайде, что Месси продлит контракт, но с понижением зарплаты вдвое. Но нет.

Лапорта объяснял: «Мы уверены, что сократим зарплатную ведомость или найдем формулу, устраивающую Примеру. В Примере по этому поводу настроены доброжелательно, ее президент – первый, кто хочет видеть в чемпионате больших игроков вроде Депая».

Примера получила от консалтинговой компании CVC Capital Partners кредит на 2,7 млрд евро. Goal писал, что 280 млн из этой суммы получит «Барселона». Из них 42 млн – на трансферы и зарплаты. Финансовый эксперт Марк Цирия сказал, что данное партнерство – удар по возможному созданию Суперлиги:

«Тебас умен и искал способы увеличить экономические доходы для больших клубов. Теперь у них меньше стимулов для запуска Суперлиги. Это соглашение явно связано с желанием вложить деньги в клубы, чтобы улучшить конкурентный баланс Примеры и приблизиться к АПЛ».

Мы не знаем точно, почему вариант с кредитом не помог в деле. И получит ли его теперь вообще «Барселона». Грубое приблизительное прикидывание по цифрам говорит вот что:

Если «Барселона» тратила на зарплаты 347 млн, а в этом сезоне могла тратить только 160, то она должна сократить зарплатную ведомость на 180+ млн.

Месси получал по прежнему контракту, по разным данным, что-то около 100-120 млн евро.

Если верить инсайдам, он готов переподписаться с двойным понижением. То есть иметь около 60 млн.

Эта экономия все равно бы оставила «Барселоне» дыру более 100 млн.

В любом случае кредитный кусок на 42 млн не решил бы весь дефицит.

Еще раз: это не однозначный ответ, а только примерные рассуждения на основе известных сумм. Но даже в таком виде понятно, что зарплатная проблема «Барселоны» слишком большая и плохо уживается даже с готовым на уступки Месси.