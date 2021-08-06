Почему Месси ушел. Что за финансовые правила Примеры запретили «Барселоне» контракт? Почему лига не уступила?
Лионель Месси – свободный агент с 1 июля. Хотя президент «Барселоны» Жоан Лапорта говорил, что переговоры о продлении контракта идут хорошо. Теперь «Барселона» официально подтвердила: Месси в команде больше не будет.
Как. Так. Вышло? Разбираемся тут.
Уход Месси – из-за ограничений Примеры. Что это за правила, почему «Барса» в них не вписалась и почему лига не уступит?
В объявлении «Барселоны» есть важный нюанс, которые сразу все заметили: руководство договорилось о контракте с самим Месси, но продлению помешали структурные и экономические правила Примеры. The Athletic объяснял: с 2013 года в Примере функционирует департамент экономического контроля, который каждый сезон накладывает на клубы Примеры и Сегунды ограничения по тратам.
За несколько месяцев до открытия летнего трансферного окна команды предоставляют финансовые данные об ожидаемых доходах на сезон, сбережениях, выплатах по долгам. Для регистрации нового игрока нужно пройти через департамент экономического контроля, который проверяет, есть ли у клуба слот в бюджете для подписания.
Цель – чтобы клубы жили по средствам. Президент Примеры Хавьер Тебас доволен работающими механизмами, которые оздоровили лигу. В сезоне-2019/20 у «Барселоны» была самая большая зарплатная ведомость – 671 млн евро. В прошлом сезоне она снизилась до 347 млн. Возможная планка в этом сезоне – 160 млн.
Долг «Барселоны» – 1,2 млрд евро. Она превысила лимит на зарплаты на 40%. По оценкам Тебаса, «Барса» несет ответственность за 50% убытков (700 млн), которые понесли два испанских дивизиона за год. Тебас сказал, что Примера не будет делать зарплатную ведомость «Барселоны» гибче:
• «Барселона» уже превысила потолок зарплат. Надеюсь, они удержат Месси, но для этого им придется где-то урезать расходы. Мы не будем менять правила и не можем ввести правила непосредственно для «Барселоны» и Месси. Клуб пытается сократить зарплатную ведомость».
• «Потолок зарплат – это одно. Другая сторона – они не могут подписывать и продлевать контракты с игроками из-за правила «1:4»: из четырех полученных евро можно потратить лишь один».
Экономист Жозеп Фабра сказал, что уход Месси = вред всему чемпионату: «Месси – это главный футбольный актив Примеры. Он делает лучше не только «Барселону», но и все остальные клубы. С ним у турнира более высокий потенциал. Например, заключать контракт на трансляции и продавать имиджевые права без него сложнее, чем с ним. Доход всех клубов зависит от Месси».
Тебас надеется на установление ограничений для европейских клубов и называет возможный уход Месси в «Манчестер Сити» или «ПСЖ» допингом:
«Манчестер Сити» потерял 270 млн евро, так что, очевидно, они даже не подумают о подписании Месси. У «ПСЖ» тоже были потери, так что они даже не могут подумать о его подписании. Если они это сделают, то это будет финансовый допинг. Это было бы невероятно.
Мы должны установить рамки. Финансовый допинг наносит ущерб футболу. Это ненастоящие деньги, заработанные не клубами. Деньги не от футбола вызывают плохую инфляцию и разрушают его».
Тебас повторял, что не изменит правила под Месси для сохранения целостности турнира. И приводил примеры, что Примера справилась с уходами селебрити Неймара и Криштиану Роналду и не навредила спонсорским и вещательным контрактам. Например, в 2020 году лига подписал восьмилетний контракт с ESPN, хотя будущее Месси в «Барселоне» не было определено.
Примера получила огромный кредит и обещала часть «Барселоне». Недавно казалось, что стороны договорятся
Теперь про важный нюанс. Еще совсем недавно это история развивалась по-другому.
«Барселона» хотела продлить Месси на несколько сезонов, он сам не хотел уходить. Это утверждал Жоан Лапорта. Это же подтверждал The Athletic в инсайде, что Месси продлит контракт, но с понижением зарплаты вдвое. Но нет.
Лапорта объяснял: «Мы уверены, что сократим зарплатную ведомость или найдем формулу, устраивающую Примеру. В Примере по этому поводу настроены доброжелательно, ее президент – первый, кто хочет видеть в чемпионате больших игроков вроде Депая».
Примера получила от консалтинговой компании CVC Capital Partners кредит на 2,7 млрд евро. Goal писал, что 280 млн из этой суммы получит «Барселона». Из них 42 млн – на трансферы и зарплаты. Финансовый эксперт Марк Цирия сказал, что данное партнерство – удар по возможному созданию Суперлиги:
«Тебас умен и искал способы увеличить экономические доходы для больших клубов. Теперь у них меньше стимулов для запуска Суперлиги. Это соглашение явно связано с желанием вложить деньги в клубы, чтобы улучшить конкурентный баланс Примеры и приблизиться к АПЛ».
Мы не знаем точно, почему вариант с кредитом не помог в деле. И получит ли его теперь вообще «Барселона». Грубое приблизительное прикидывание по цифрам говорит вот что:
- Если «Барселона» тратила на зарплаты 347 млн, а в этом сезоне могла тратить только 160, то она должна сократить зарплатную ведомость на 180+ млн.
- Месси получал по прежнему контракту, по разным данным, что-то около 100-120 млн евро.
- Если верить инсайдам, он готов переподписаться с двойным понижением. То есть иметь около 60 млн.
- Эта экономия все равно бы оставила «Барселоне» дыру более 100 млн.
- В любом случае кредитный кусок на 42 млн не решил бы весь дефицит.
Еще раз: это не однозначный ответ, а только примерные рассуждения на основе известных сумм. Но даже в таком виде понятно, что зарплатная проблема «Барселоны» слишком большая и плохо уживается даже с готовым на уступки Месси.
Когда у Месси начались проблемы с клубом? Виноват только Бартомеу?
Несмотря на формулировку официального заявления, неправильно сводить все причины только к упертым правилам Примеры. У Месси и клуба портились отношения. Вы помните: он хотел уйти из «Барселоны» еще прошлым летом. Тогда был открытый конфликт с президентом Жозепом Бартомеу – потом тот покинул клуб: «Не буду говорить, что было сказано и обещано, но я могу заверить вас, что Бартомеу обманывал много и на протяжении нескольких лет».
Отношения с Бартомеу – главное. Но вокруг этого копился негативный фон:
• Ругался через инстаграм со спортивным директором Эриком Абидалем, который сказал про неусердную игру футболистов;
• Бесился, что информация об отказе игроков «Барселоны» от снижения зарплат в период пандемии коронавируса попала за пределы команды;
• Конфликтовал с бывшим главным тренером Кике Сетьеном и критиковал его за тактические решения.
«Что бы ни было написано в контракте, то, что я чувствую к этому клубу, выходит далеко за рамки подписи на листе бумаги, так что в этом отношении нет никаких проблем», – говорил Месси. Но ушел при Жоане Лапорте, при котором начинал большую карьеру в «Барселоне».