Жоан Лапорта

Дата рождения
29 июня 1962 г.
Факт
Имеет ученую степень в области права университета Барселоны и является членом Коллегии адвокатов Барселоны
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Футбол
Президент «Барселоны» сказал, что Куман останется главным тренером вне зависимости от матча с «Атлетико»
#Роналд Куман
Футбол
Президент «Барселоны» связал плохое финансовое состояние клуба с прежним руководством. И объяснил этим уход Месси
#Лионель Месси
Футбол
Лапорта снова стал президентом «Барселоны». При нем клуб четырежды выигрывал Примеру и дважды Лигу чемпионов
#Жоан Лапорта
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Материалы
Координатор академии «Барселоны» обвиняется в домогательствах до подростков. Клуб уволил его, но нанимал после подобных обвинений в другой стране
#Барселона
9 примеров, когда Лапорта говорит одно, но случается – противоположное
#Жоан Лапорта
4 странных загадки вокруг ухода Месси: заговор с «Реалом», нелогичная трансферная кампания, роли двух президентов
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#Лионель Месси
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Почему Месси ушел. Что за финансовые правила Примеры запретили «Барселоне» контракт? Почему лига не уступила?
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#Лионель Месси
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«Барселона» очень странно зашла в Суперлигу. Прошлый президент записал ее перед уходом, а новый – только ругал проект
#Барселона
Лапорта – новый старый президент «Барселоны». Что будет дальше?
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#Жоан Лапорта
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