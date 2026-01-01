Жоан Лапорта

Дата рождения
29 июня 1962 г.
Факт
Имеет ученую степень в области права университета Барселоны и является членом Коллегии адвокатов Барселоны
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Футбол
Президент «Барселоны» сказал, что Куман останется главным тренером вне зависимости от матча с «Атлетико»
#Роналд Куман
Футбол
Президент «Барселоны» связал плохое финансовое состояние клуба с прежним руководством. И объяснил этим уход Месси
#Лионель Месси
Футбол
Лапорта снова стал президентом «Барселоны». При нем клуб четырежды выигрывал Примеру и дважды Лигу чемпионов
#Жоан Лапорта