Жоан Лапорта
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Футбол
Барселона
Лапорта снова стал президентом «Барселоны». При нем клуб четырежды выигрывал Примеру и дважды Лигу чемпионов
3 часа назад
- Жоан Лапорта победил на выборах президента «Барселоны», набрав 54,8% голосов. Он обошел Виктора Фонта (29,29%) и Тони Фрейшу (8,58%).
- Лапорта уже был президентом клуба с 2003 по 2010 год. «Барселона» за это время четыре раза выиграла чемпионат Испании, дважды Лигу чемпионов, побеждала в Кубке Испании, Суперкубках УЕФА и Испании.
- Предыдущим президентом «Барселоны» был Жозеп Бартомеу, возглавлявший клуб с 2010 года. В начале 2020-го Бартомеу обвинили в найме компании, дискредитирующей игроков и работников «Барселоны» в соцсетях. Организацию якобы финансировали в обход совета директоров.
- Из-за начавшегося скандала и слухов вокруг возможного ухода Лионеля Месси Бартомеу подал в отставку. Вместе с ним клуб покинули члены совета директоров. Расследование дела о финансовых махинациях продолжается.
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