Полиция устроила обыски в офисе «Барселоны». Cadena Ser написала о задержании Бартомеу по делу о критике игроков

Полиция пришла в главный офис «Барселоны» 1 марта, рассказали испанские СМИ. В органах подтвердили факт обысков в разговоре с Associated Press, но другой информации не предоставили.

Испанские СМИ связывают происходящее с «Барсагейтом» — событиями февраля 2020 года. Тогда президента клуба Жозепа Бартомеу обвинили в найме компании I3 Ventures, которая якобы критикует игроков и сотрудников клуба через фейковые аккаунты в соцсетях.

СМИ писали, что так Бартомеу в преддверии выборов на пост президента «Барселоны» подрывал имидж соперников. Сам Бартомеу не смог бы еще раз избраться на пост после двух сроков подряд, но он мог бы выдвинуть своего кандидата.

Кампанию против соперников Бартомеу якобы финансировали в обход совета директоров, а оплату проводили несколькими траншами на небольшие суммы. Из-за этого главу клуба заподозрили в коррупции.

Президент отверг обвинения. «Барселона» подтвердила, что сотрудничала с I3 Ventures, но отрицала связь с критическими постами.

В июне 2020 года полиция уже проводила проверку по этому делу по запросу судьи. Теперь же появились первые задержанные. Каталонское радио Cadena Ser утверждает, что ими стали экс-президент клуба Жозеп Бартомеу, бывший генеральный директор Оскар Грау, а также Роман Гомес Понти, работавший в юридической службе.

«Барселона» после начавшегося скандала провела проверку и подтвердила, что клуб не организовывал дискредитирующих кампаний. Тем не менее расследование продолжается.

В октябре 2020-го Бартомеу и его совет директоров объявил об отставке. Это произошло на фоне разногласий вокруг возможного ухода Лионеля Месси и обвинений в финансовых махинациях.

Временным президентом стал Карлос Тускетс. Выборы главы клуба запланированы на 7 марта 2021 года.

Обновление: «Барселона» подтвердила, что обыски проводят по делу, связанному с соцсетями. Клуб «выражает предельное уважение к существующему судебному процессу и принципу презумпции невиновности лиц, затронутых этим расследованием». Но о ком именно идет речь, в заявлении не уточняется.