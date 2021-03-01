Полиция устроила обыски в офисе «Барселоны». Cadena Ser написала о задержании Бартомеу по делу о критике игроков
Полиция пришла в главный офис «Барселоны» 1 марта, рассказали испанские СМИ. В органах подтвердили факт обысков в разговоре с Associated Press, но другой информации не предоставили.
- Испанские СМИ связывают происходящее с «Барсагейтом» — событиями февраля 2020 года. Тогда президента клуба Жозепа Бартомеу обвинили в найме компании I3 Ventures, которая якобы критикует игроков и сотрудников клуба через фейковые аккаунты в соцсетях.
- СМИ писали, что так Бартомеу в преддверии выборов на пост президента «Барселоны» подрывал имидж соперников. Сам Бартомеу не смог бы еще раз избраться на пост после двух сроков подряд, но он мог бы выдвинуть своего кандидата.
- Кампанию против соперников Бартомеу якобы финансировали в обход совета директоров, а оплату проводили несколькими траншами на небольшие суммы. Из-за этого главу клуба заподозрили в коррупции.
- Президент отверг обвинения. «Барселона» подтвердила, что сотрудничала с I3 Ventures, но отрицала связь с критическими постами.
В июне 2020 года полиция уже проводила проверку по этому делу по запросу судьи. Теперь же появились первые задержанные. Каталонское радио Cadena Ser утверждает, что ими стали экс-президент клуба Жозеп Бартомеу, бывший генеральный директор Оскар Грау, а также Роман Гомес Понти, работавший в юридической службе.
- «Барселона» после начавшегося скандала провела проверку и подтвердила, что клуб не организовывал дискредитирующих кампаний. Тем не менее расследование продолжается.
- В октябре 2020-го Бартомеу и его совет директоров объявил об отставке. Это произошло на фоне разногласий вокруг возможного ухода Лионеля Месси и обвинений в финансовых махинациях.
- Временным президентом стал Карлос Тускетс. Выборы главы клуба запланированы на 7 марта 2021 года.
Обновление: «Барселона» подтвердила, что обыски проводят по делу, связанному с соцсетями. Клуб «выражает предельное уважение к существующему судебному процессу и принципу презумпции невиновности лиц, затронутых этим расследованием». Но о ком именно идет речь, в заявлении не уточняется.