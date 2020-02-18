«Барсу» обвинили в партнерстве с компанией, которая критиковала сотрудников клуба и игроков (даже Месси)
SER Catalunya опубликовал материал, где рассказал о деловых отношениях «Барселоны» и компании I3 Ventures. Обычно этот источник не мелькает в инсайдах по испанским топ-клубам. Авторитета этому мини-расследованию добавляют репосты от других СМИ, подтверждение ими некоторых деталей и реакция «Барселоны».
Суть публикации SER Catalunya:
- I3 Ventures занимается созданием мнений в соцсетях. Под ее управлением есть десятки различных аккаунтов в фейсбуке и твиттере. Там публикуются записи с положительным или плохим оттенком – все зависит от поставленных задач.
- SER Catalunya утверждает, что «Барса» сотрудничает с компанией по двум задачам: поддержать образ президента Бартомеу и подорвать авторитет тех, кто с ним конфликтует. За это «Барса» заплатила около миллиона евро.
- Некоторые публикации аккаунтов якобы под управлением I3 Ventures направлены против Месси, Пике и даже Гвардиолы. Пострадали от них и соперники Бартомеу на следующих выборах президента клуба. Интересно, что по Месси при этом были и положительные публикации.
- SER Catalunya получил доступ к двум отчетам, которые подготовила компания I3 Ventures. Первый – действия шести учетных записей от этой компании. Еще один – план действий против Виктора Фонта (кандидат в президенты клуба).
ESPN сразу подтвердил информацию о сотрудничестве «Барселоны» и I3 Ventures. Оно началось еще в 2017 году. За это сразу зацепились и те, против кого направлено критика. Аугусти Бенедито выступает против Бартомеу с того же 2017 года. Он уже заявил, что пойдет до конца, если все будет доказано. «Конечно, они ответят в суде», – написал Бенедито у себя в твиттере.
«Это означает, что на деньги клуба совет директоров нацелен на своих собственных членов, игроков первой команды, каталонские социальные организации и СМИ», – так отреагировал Фонт. Пока официальные лица «Барселоны» требуют ответов от Бартомеу, на сайте клуба уже появилось заявление.
«Барселона» подтвердила, что действительно сотрудничает с I3 Ventures. Только задача состоит именно в положительных публикациях и отслеживании всего негативного, что появляется в сети. Клуб утверждает, что I3 Ventures не имеет никакого отношения к негативным публикациям. Если будет доказано обратное, они разорвут отношения. «Барса» утверждает, что цель сотрудничества – защита репутации клуба.
Пока это выглядит началом очередного большого конфликта внутри клуба.