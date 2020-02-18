«Барсу» обвинили в партнерстве с компанией, которая критиковала сотрудников клуба и игроков (даже Месси)

ESPN сразу подтвердил информацию о сотрудничестве «Барселоны» и I3 Ventures. Оно началось еще в 2017 году. За это сразу зацепились и те, против кого направлено критика. Аугусти Бенедито выступает против Бартомеу с того же 2017 года. Он уже заявил, что пойдет до конца, если все будет доказано. «Конечно, они ответят в суде», – написал Бенедито у себя в твиттере.

«Это означает, что на деньги клуба совет директоров нацелен на своих собственных членов, игроков первой команды, каталонские социальные организации и СМИ», – так отреагировал Фонт. Пока официальные лица «Барселоны» требуют ответов от Бартомеу, на сайте клуба уже появилось заявление.

«Барселона» подтвердила, что действительно сотрудничает с I3 Ventures. Только задача состоит именно в положительных публикациях и отслеживании всего негативного, что появляется в сети. Клуб утверждает, что I3 Ventures не имеет никакого отношения к негативным публикациям. Если будет доказано обратное, они разорвут отношения. «Барса» утверждает, что цель сотрудничества – защита репутации клуба.

Пока это выглядит началом очередного большого конфликта внутри клуба.