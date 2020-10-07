Члены «Барсы» готовятся скинуть президента Бартомеу. И уже собрали подписи для референдума
Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу стал ближе к уходу из клуба. До этого все ограничивалось публичной критикой от Лионеля Месси и собраниями фанатов. Теперь запущена официальная процедура смены президента. В ней фактически остался последний шаг – референдум по вотуму недоверия. Но и до него может не дойти.
Как поменять президента через вотум недоверия?
«Барселона» управляется сосьос (акционеры и фанаты). Это они назначают президента клуба через выборы. Дальше дела ведет сам президент – назначает заместителей и других директоров. Он же несет за все ответственность. Если не справляется, может уйти по собственному желанию. Либо ему выносится вотум недоверия, на котором нужно большинство голосов сосьос.
Официальные выборы президента «Барселоны» состоятся в марте 2021 года. Сейчас сосьос делают все, чтобы Бартомеу ушел раньше. Так нужно для налаживания дел в клубе. На «Барселону» сильно повлиял коронавирус, но клуб постоянно ошибается и без него. Все претензии к работе Бартомеу мы подробно описывали в этом материале.
Сам Бартомеу пока не уходит. В схеме по смене президента через вотум недоверия есть три основных шага:
- Инициативная группа собирает подписи по вотуму недоверия.
- Вотум недоверия проходит через специальную комиссию.
- Дальше по нему проводится референдум.
Две стадии уже пройдены. Инициативная группа изначально собрала 20687 подписей (еще без подтверждения), хотя нужно было на четыре тысячи меньше. Основной активист – Жорди Фарре. Это оппозиционный кандидат на пост президента «Барселоны», который вместе с помощниками и организовал весь сбор подписей против Бартомеу.
Дальше в дело вступила комиссия по вотуму недоверия. Она ищет любые ошибки в подписях: проверяет на повторы и соответствие клубному уставу. По самому вотуму недоверия проверяется и причина – она должна быть обоснована. Комиссия может вычеркнуть несколько тысяч подписей, поэтому они собираются с запасом.
В комиссию по вотуму недоверия вошли Марта Плана, Жорди Арджеми (оба – от правления), Жорди Фарре и Хосеп Триадо (оба – как инициаторы). Глава комиссии – Хосеп Мария Валльбона из федерации футбола Каталонии. Они собрались 28 сентября на десять рабочих дней. Референдум может быть назначен уже через 20 дней от этой даты.
Противникам Бартомеу нужна цифра в 16520 подтвержденных подписей, чтобы комиссия признала вотум недоверия. Фарре отписал текущие показания: 18090 подписей подтверждены, 975 отклонены. Он уже празднует победу и обещает предоставить окончательные данные, чтобы все вокруг понимали масштаб происходящего в клубе.
Важная деталь: на референдум выносится не только президент «Барселоны», но и весь его совет директоров. Фарре надеется, что все они уйдут сами: «Это настолько неоспоримое количество подписей, что президент и все правление должны немедленно уйти в отставку. Я хочу, чтобы мы уберегли клуб от процесса референдума».
На референдуме противники Бартомеу должны собрать две трети голосов за его отставку. Тогда Бартомеу и его совет директоров автоматически уйдут, а клуб назначит президентские выборы. Есть вариант, по которому вотум недоверия будет отклонен. Тогда следующий вынесут минимум через год, но к этому моменту уже состоятся выборы.
Бартомеу реально может уйти сейчас. Фарре говорил об этом еще до официального подтверждения подписей: «Бартомеу не рискнет стать первым президентом в истории клуба, который уйдет по вотуму недоверия. Я не думаю, что референдум кому-то нужен. Лучше решение для него и клуба – отставка, когда подписи будут подтверждены».
Вотум недоверия продвигался два раза: оба президента от него отбивались
Вотум недоверия для Бартомеу – это всего третья подобная процедура в истории «Барселоны». Впервые он делался против Хосепа Нуньеса, который правил «Барселоной» аж 22 года. Это произошло в 1998 году, когда Нуньес сильно конфликтовал с Кройффом. До этого он уволил Кройффа, а тот позже поддерживал соперников Нуньеса.
Инициативную группу по вынесению вотума недоверия Нуньесу возглавил Жоан Лапорта. Тогда было собрано 6014 подписей, из которых подтвердились 5664. Нуньес отбился от критики и защитил себя. Тогда он почувствовал себя в безопасности и сразу пошел смотреть матч «Барсы» и «Реала». Ту игру «Барса» разгромно выиграла со счетом 3:0.
Позже по вотуму недоверия проходил уже сам Жоан Лапорта. В 2008-м его противники собрали 9145 подтвержденных подписей, но все изменило одно назначение. Лапорта поставил главным тренером «Барселоны» Пепа Гвардиолу, который сразу выиграл несколько трофеев.
У Бартомеу уже нет возможности исправить ситуацию. «Барселона» стабильно проигрывает ключевые турниры, а главный игрок команды бомбит из-за решений клуба и порывается уйти. Не спас президента и клубный регламент: раньше требовалось 5% подписей членов клуба для запуска вотума, сейчас – 15. Инициативная группа собрала и их.