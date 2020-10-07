Члены «Барсы» готовятся скинуть президента Бартомеу. И уже собрали подписи для референдума

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу стал ближе к уходу из клуба. До этого все ограничивалось публичной критикой от Лионеля Месси и собраниями фанатов. Теперь запущена официальная процедура смены президента. В ней фактически остался последний шаг – референдум по вотуму недоверия. Но и до него может не дойти.

Как поменять президента через вотум недоверия?

«Барселона» управляется сосьос (акционеры и фанаты). Это они назначают президента клуба через выборы. Дальше дела ведет сам президент – назначает заместителей и других директоров. Он же несет за все ответственность. Если не справляется, может уйти по собственному желанию. Либо ему выносится вотум недоверия, на котором нужно большинство голосов сосьос.

Официальные выборы президента «Барселоны» состоятся в марте 2021 года. Сейчас сосьос делают все, чтобы Бартомеу ушел раньше. Так нужно для налаживания дел в клубе. На «Барселону» сильно повлиял коронавирус, но клуб постоянно ошибается и без него. Все претензии к работе Бартомеу мы подробно описывали в этом материале.