Ежегодный вынос «Барселоны» из ЛЧ – традиция. Три тренера – четыре провалища
Стадии плей-офф для фанатов «Барселоны» последние четыре года – настоящая пытка.
Апрель 2017-го: разгром от «Ювентуса»
«Барселона» попала в четвертьфинале на «Ювентус» и фаворитом не была, слишком уж хорош по сезону был «Юве». Даже несмотря на 6:1 над «ПСЖ» месяцем ранее. Луис Энрике лишился Бускетса из-за дисквалификации, у «Юве» кадровых проблем не было.
Дибала уже к 22-й минуте оформил дубль, Кьеллини добил во втором тайме – 3:0. В ответной игре голов никто не забил.
Апрель 2018-го: три гола от «Ромы»
«Барселона» уже при Эрнесто Вальверде вынесла «Рому» 4:1 дома.
До этого матча «Рома» на своем поле не пропустила ни одного гола в сезоне ЛЧ, но помимо этого нужно было и забивать. У «Барсы» – 18-матчевая беспроигрышная серия.
В итоге – Джеко и Де Росси всколыхнули интригу, а Манолас на 82-й минуте добил «Барсу» – 3:0.
Май 2019-го: оглушительный камбэк «Ливерпуля»
«Барса» обыграла «Ливерпуль» 3:0 дома и все так же шла с гигантской беспроигрышной серией, но перед ответной игрой уступила «Сельте». Дальше – «Энфилд», где соперник – без Салаха и Фирмино.
Не проблема для «Ливерпуля» – по дублю оформили Вейналдум и Ориги. Четвертый гол вообще стал легендарным после неожиданного розыгрыша углового Трентом.
Августа 2020-го: «Бавария» забила восемь
«Барса» уже при Кике Сетьене быстро пропустила, но отыгралась благодаря автоголу. А потом за десять минут приговорили Перишич, Гнабри и Мюллер – 1:4 уже к перерыву. Никогда «Барселона» в Лиге чемпионов не пропускала четыре за первый тайм.
1:4 было и во втором тайме. Итог – 2:8. И даже учитывая прошлые провалы «Барсы», вот этот результат вообще никак не укладывается в сознании.