Ежегодный вынос «Барселоны» из ЛЧ – традиция. Три тренера – четыре провалища

Стадии плей-офф для фанатов «Барселоны» последние четыре года – настоящая пытка.

Апрель 2017-го: разгром от «Ювентуса»

«Барселона» попала в четвертьфинале на «Ювентус» и фаворитом не была, слишком уж хорош по сезону был «Юве». Даже несмотря на 6:1 над «ПСЖ» месяцем ранее. Луис Энрике лишился Бускетса из-за дисквалификации, у «Юве» кадровых проблем не было.

Дибала уже к 22-й минуте оформил дубль, Кьеллини добил во втором тайме – 3:0. В ответной игре голов никто не забил.

Апрель 2018-го: три гола от «Ромы»

«Барселона» уже при Эрнесто Вальверде вынесла «Рому» 4:1 дома.

До этого матча «Рома» на своем поле не пропустила ни одного гола в сезоне ЛЧ, но помимо этого нужно было и забивать. У «Барсы» – 18-матчевая беспроигрышная серия.

В итоге – Джеко и Де Росси всколыхнули интригу, а Манолас на 82-й минуте добил «Барсу» – 3:0.