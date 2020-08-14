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#Барселона #Футбол #Кике Сетьен #Эрнесто Вальверде #Луис Энрике

Ежегодный вынос «Барселоны» из ЛЧ – традиция. Три тренера – четыре провалища

14 августа, 23:45

Keystone Press Agency / Global Look Press

Стадии плей-офф для фанатов «Барселоны» последние четыре года – настоящая пытка.

Апрель 2017-го: разгром от «Ювентуса»

«Барселона» попала в четвертьфинале на «Ювентус» и фаворитом не была, слишком уж хорош по сезону был «Юве». Даже несмотря на 6:1 над «ПСЖ» месяцем ранее. Луис Энрике лишился Бускетса из-за дисквалификации, у «Юве» кадровых проблем не было.

Дибала уже к 22-й минуте оформил дубль, Кьеллини добил во втором тайме – 3:0. В ответной игре голов никто не забил.

Апрель 2018-го: три гола от «Ромы»

«Барселона» уже при Эрнесто Вальверде вынесла «Рому» 4:1 дома.

До этого матча «Рома» на своем поле не пропустила ни одного гола в сезоне ЛЧ, но помимо этого нужно было и забивать. У «Барсы» – 18-матчевая беспроигрышная серия.

В итоге – Джеко и Де Росси всколыхнули интригу, а Манолас на 82-й минуте добил «Барсу» – 3:0.

imago sportfotodienst / Global Look Press

Май 2019-го: оглушительный камбэк «Ливерпуля»

«Барса» обыграла «Ливерпуль» 3:0 дома и все так же шла с гигантской беспроигрышной серией, но перед ответной игрой уступила «Сельте». Дальше – «Энфилд», где соперник – без Салаха и Фирмино.

Не проблема для «Ливерпуля» – по дублю оформили Вейналдум и Ориги. Четвертый гол вообще стал легендарным после неожиданного розыгрыша углового Трентом.

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«Барса» уже при Кике Сетьене быстро пропустила, но отыгралась благодаря автоголу. А потом за десять минут приговорили Перишич, Гнабри и Мюллер – 1:4 уже к перерыву. Никогда «Барселона» в Лиге чемпионов не пропускала четыре за первый тайм.

1:4 было и во втором тайме. Итог – 2:8. И даже учитывая прошлые провалы «Барсы», вот этот результат вообще никак не укладывается в сознании.

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