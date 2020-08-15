Последний раз «Барса» пропускала 8 через год после Второй мировой войны. Дикие цифры и антирекорды

2:8 от «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Для «Барселоны» – ночь антирекордов и переписи истории.

• «Барселона» пропустила 4 гола за первый тайм ЛЧ впервые в истории .

• Никто кроме «Барселоны» так быстро не пропускал четыре гола в плей-офф ЛЧ – к 31-й минуте.

• Если брать историю самой «Барсы» – такого с ней не случалось с 1951 года.

• «Барселона» никогда не пропускала 8 голов в еврокубках.

• 8 голов в матче она пропустила впервые с 1946 года. Тогда было 0:8 от «Севильи».

• До «Барсы» за последние 8 лет «Бавария» забивала 8 только одной команде. «Гамбургу».

• «Бавария» забила больше голов, чем «Барселона» нанесла ударов – 8 против 7.

• В пяти матчах против «Барсы» Томас Мюллер настрелял ей 5 голов. Только Андрей Шевченко забивал столько же.