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#Барселона #Футбол #Лига чемпионов #Лионель Месси #Бавария

Последний раз «Барса» пропускала 8 через год после Второй мировой войны. Дикие цифры и антирекорды

15 августа, 00:15

SVEN SIMON / Global Look Press

2:8 от «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Для «Барселоны» – ночь антирекордов и переписи истории.

«Барселона» пропустила 4 гола за первый тайм ЛЧ впервые в истории.

• Никто кроме «Барселоны» так быстро не пропускал четыре гола в плей-офф ЛЧ – к 31-й минуте.

• Если брать историю самой «Барсы» – такого с ней не случалось с 1951 года.

«Барселона» никогда не пропускала 8 голов в еврокубках.

• 8 голов в матче она пропустила впервые с 1946 года. Тогда было 0:8 от «Севильи».

• До «Барсы» за последние 8 лет «Бавария» забивала 8 только одной команде. «Гамбургу».

• «Бавария» забила больше голов, чем «Барселона» нанесла ударов – 8 против 7.

• В пяти матчах против «Барсы» Томас Мюллер настрелял ей 5 голов. Только Андрей Шевченко забивал столько же.

• С сезона-2016/17 только Месси забивал в ЛЧ за «Барселону» больше, чем было забито автоголов в ее пользу. Их девять.

nklick/Peter Schatz / Pool/v / Global Look Press

У «Барселоны» – самый возрастной состав в истории клуба в ЛЧ. 29 лет и 329 дней.

• «Барселона» купила Фелипе Коутиньо за 120 миллионов фунтов. Арендованный «Баварией» он вышел на десять минут и забил ей два гола – седьмой и восьмой по счету в матче.

• Впервые с 2008 года в полуфинале ЛЧ не будет ни одной испанской команды. Впервые в истории турнира полуфиналы пройдут без итальянского или испанского клуба.

• А еще впервые с 2008 года «Барселона» осталась без единого трофея в сезоне.

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